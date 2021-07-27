Зачем в начальной школе отменяют привычные оценки?

В министерстве образования утвердили новые методические рекомендации для оценивания младшеклассников. Вместо обычной 12-бальной системы рекомендуют использовать слова и даже буквы.

Давайте разберемся, что все это значит.

Зачем придумали новые оценки? Какой в этом смысл?

Мы уже рассказывали вам о концепции новой украинской школы (НУШ). Эта реформа образования расписана на много лет вперед, вплоть до 2029 года. Школу хотят полностью «перезагрузить», сделать ее современной. И новая система оценивания — часть этой большой реформы. Дети должны учиться не ради оценок, считают в министерстве образования. Результаты нужно оценивать в динамике. Поэтому любые достижения ученика будут фиксировать и развивать.

И как это будет выглядеть?

Подход к оценкам школьников 1-4 классов предлагают изменить. Вместо привычных баллов рекомендуют использовать вербальные оценки. То есть оценивать результаты учеников словами: в устной или письменной форме. Кроме того, можно обозначить уровень, на котором находится ребенок, с помощью буквенного обозначения:

П — початковий

С — середній

Д — достатній

В — високий

Такой подход чем-то напоминает компьютерные игры, где персонаж по мере прохождения заданий «прокачивает» свой уровень мастерства. Если ученик по собственной инициативе находит дополнительную информацию, обобщает ее, умеет оценить достоверность, может нарисовать диаграмму, прогнозирует возможный результат, то его уровень результатов обучения высокий. С другой стороны, если выполняет задания на уровне копирования с образца, пользуется подсказками и находит информацию только там, где скажет учитель, то такой уровень начальный.

С уровнями понятно, а что насчет вербальных оценок? Это как понимать?

Все очень просто. В методических рекомендациях есть несколько примеров таких оценок. Учитель должен раскрыть суть результата, которого достиг ребенок, и дать некоторый ориентир:

«Ты правильно выбрал памятку для объяснения способа вычисления, но будь последовательным в своих действиях…»

«Существительные в тексте найдены правильно, однако, проверь написание слов в строке…»

«Спасибо за работу, ход решения задачи выбран правильно, повтори способы вычислений в №102 на с. 34…»

Министерство образования просит не допускать формулировок, которые могут унизить достоинство ребенка. Также не стоит использовать обычные эмоциональные конструкции, вроде «Молодец!», «Прекрасно!». Они не несут полезной информации для ученика и его родителей.

Как теперь родители поймут, что ребенок плохо учится?

Концепция новой украинской школы не включает в себя понятие «ребенок плохо учится». Буквенные обозначения уровней — начальный, средний, достаточный, высокий — прямо говорят об этом. Реформа подразумевает, что обучение — это трехсторонний процесс. Ребенок, родители и учитель будут в одной упряжке. Как понять, что есть проблемы? Родители могут проанализировать записи учителя в рабочей тетради своего ребенка. Те самые вербальные и буквенные оценки. Если возникнут вопросы, то могут встретиться с учителем. А вообще, ребенок может самостоятельно оценить свои результаты и рассказать родителям. Потому что одна из задач новой украинской школы, научить ребенка критически мыслить.

Мы уже рассказывали о нововведениях, которые ожидали школьников в предыдущие годы. Это и отмена формы, и электронный ученический билет и многое другое.