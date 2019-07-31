Какие изменения ждут школьников в этом учебном году?

В новом учебном году учащихся школ ожидает немалое количество нововведений: отмена школьной формы, электронные ученические билеты и многое другое. Исходя из проекта закона «О полном среднем образовании», «Одесская жизнь» собрала все нововведения 2019-2020 года, чтобы родители и ученики знали о своих новых правах и возможностях.

В школу без формы

В июне президент Владимир Зеленский отменил старый указ об обязательной школьной форме. Теперь школьный дресс-код остается на усмотрении администраций учебных заведений, но официально форма больше не является обязательной.

Для учеников 1-4 классов – светоотражающие жилеты

Учащихся 1-4 классов обязывают носить по дороге в школу и домой светоотражающие жилеты. Надевать жилет будет особенно уместно зимой, когда рано темнеет и поздно встает солнце. Благодаря этому водители лучше будут видеть детей на дороге, что позволит уменьшить количество школьников, пострадавших в ДТП.

Электронный ученический билет

Вместо обычных ученических билетов все школьники получат новые – электронные. Это позволит родителям отслеживать перемещение ребенка по городу с помощью специального приложения.

Свободный выбор формы обучения

Это нововведение касается детей, которые вынуждены пропускать уроки из-за частых болезней или серьезных занятий спортом, музыкой и другим.

В таких случаях родители имеют право подать заявление в администрацию школы, чтобы перевести ребенка на индивидуальную форму обучения. Для таких детей учителя составят специальный учебный план. Оценивать уровень знаний будут два раза в год – в виде итоговых контрольных работ.

Проводить уроки позволят не только учителям

Такой подход называется сетевой формой обучения. Он будет работать, когда в школе нет профильного учителя. Отдельные уроки смогут проводить организация с хорошими дипломированными специалистами. Предложить свои услуги смогут все учреждения, которые заинтересованы в таком сотрудничестве. Таким образом нововведение предлагает решить проблему нехватки учителей.

Нельзя объявлять оценки при всех

Отныне учитель не имеет права разглашать оценки учеников, то есть объявлять их на весь класс. Заработанные баллы учителя будут выставлять в дневник.

В Министерстве образования считают, что так можно решить проблему травли среди школьников за оценки.

Напомним, в рамках первой волны реформы образования, конкурсный набор детей в 1 класс отменили.

Фото: vecherniy.kharkov.ua