За земельный пай заставят платить. Это правда?

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики утвердил доработанный законопроект «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законов Украины в отношении детенизации производства сельскохозяйственной продукции» №3131-д. В случае его принятия владельцы сельскохозяйственной земли должны будут раз в год платить поставленное налоговое обязательство. Что это значит?

Кому и сколько придется платить?

По словам заместителя председателя Всеукраинского аграрного совета Михаила Соколова, в Украине, по разным оценкам, нелегально обрабатывается от 13 млн. до 15 млн. гектаров сельскохозяйственной земли. Это означает, что эти земли фактически сданы в аренду и дают урожай. Но официально договоры аренды не регистрируются, то есть не уплачиваются налоги с доходов физических лиц, военный сбор и т. д. Государство теряет на этом от 60 млрд. до 70 млрд. гривен в год.

Чтобы вывести доходы из тени, и хотят ввести поставленное налоговое обязательство.

Для мелких сельхозпроизводителей и семейных фермерских хозяйств установлен льготный период в два года. То есть в 2021-2022 годах ставка обязательства будет нулевой, после чего будет установлена ставка 2% от НДО (нормативной денежной оценки). При средней НДО 27 тыс. гривен за гектар это составит около 540 гривен за гектар.

Для средних и крупных предприятий ставка тоже расти будет постепенно:

за 2021-й год будет действовать ставка 3% НДО;

за 2022-й – 3,5% НДО;

за 2023-й – 4% НДО;

за 2024-й и в дальнейшем будет действовать ставка 4,5% НДО. В денежном выражении она составит примерно 1215 гривен за гектар.

Действие закона касается только участков больше 1 га и не распространяется на владельцев огородов и приусадебных участков, а также паев, которые сданы в аренду официально (в этом случае налоги платит арендатор).

Поставленное налоговое обязательство (ПНО) – это не дополнительный налог, утверждают чиновники, а минимальная сумма, с которой сравниваются уже уплаченные налоги (земельный налог, налог ФЛП, налог на доходы физических лиц, единый социальный взнос). Если владелец или пользователь земельного пая уплатит в сумме меньшее количество налогов, чем размер поставленного налогового обязательства, он будет обязан доплатить разницу.

Подводные камни законопроекта

Эксперты проанализировали законопроект и заявили о возможных негативных последствиях его принятия.

По мнению депутатов, земля должна «работать» без сбоев. То есть такие форс-мажорные обстоятельства, как засуха, град, наводнение или нашествие насекомых, которые приведут к неурожаю и убыткам фермера, они не учитывают. ПНО придется платить в любом случае.

В более выиграшной ситуации окажутся арендаторы. Предлагая заведомо меньшую арендную ставку, они будут рассчитывать на согласие владельца земли. Людям просто некуда будет деваться – если не сдать землю в аренду, то придется платить немаленький налог. По этой же причине многие будут вынуждены продать свою землю сразу после открытия рынка земли.

Есть еще один негативный момент. Чтобы земля не истощалась, необходимо проводить нормальный севооборот с периодами отдыха почвы (а не просто менять подсолнечник на кукурузу и обратно). Есть опасения, что с введением ПНО аграрии, наоборот, станут использовать землю более интенсивно, как говорится, «на износ». В итоге ухудшится ее плодородие и, как результат, будет снижаться урожайность.

Среди озвученных вариантов развития ситуации, пожалуй, есть и положительный. Если официально оформить договор аренды, налоги будет платить арендатор. А имея на руках документ, владельцы паев будут юридически защищены и смогут отстаивать свои права.

Надо знать

Согласно законопроекту, при расчете субсидии доходы от земли и реализации выращенного на ней урожая будут включаться в том случае, если их сумма превышает 50 минимальных зарплат в год (на сегодняшний день – 235 тыс. грн.).

Фото: Одесская жизнь