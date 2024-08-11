В Одессе прогремели взрывы – город атаковали баллистикой

Причина тревоги, которую в Одессе и области дали в 19:17 – угроза применени баллистики из-за активности оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) в окупированном Крыму.

Позже мониторинговые Телеграм-каналы призвали одесситов срочно прятаться, поскольку была зафиксировала цель на Одессу.

Взрывы в Одессе прогремели примерно в 19:21.

Сейчас Телеграм-каналы публикуют фото неба над Одессой после взрыва, где можно заметить небольшое облачко, характерное в случае сбития ракеты с кассетным зарядом.

Впрочем, официальнач информация от военных воступит немного позже.

А пока тревога продолжается (несмотря на то, что сейчас мониторы сообщают, что у нас «чисто», еще возможны повторные пуски) и до отбоя лучше оставаться в укрытиях.

«Одесская жизнь» продолжает следить за ситуацией.