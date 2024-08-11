В Одессе ищут подрядчика для ремонта высотки, куда попала российская ракета

Соответствующий тендер опубликовал на Prozorro Департамент городского хозяйства Одесского горсовета. Стоимость работ оценили в 32,7 млн гривен.

Прием предложений продлится до 24 августа текущего года, а сам аукцион назначен на 26 августа.

Согласно условиям тендера, выполнить работы победитель торгов должен будет до 31 декабря 2025 года. При этом он должен гарантировать «надлежащее качество использованных материалов, изделий, оборудования, выполненных работ и возможность эксплуатации объекта в течение 10 лет после сдачи».

В частности, подрядчик должен:

провести демонтаж разрушенных элементов;

отремонтировать фасад;

осуществить отделочные работы;

восстановить систему водоснабжения, отопления и вентиляции в квартирах и местах общего пользования;

отремонтировать канализационную систему, лифты и другое.

Напомним, ранним утром 29 декабря 2023 года Украина пережила массированную ракетную атаку рашистов. В Одессе наиболее пострадала жилая высотка в ЖК «Люксембург» на улице Средней, что на Молдаванке: ракета полностью разрушила 4-й этаж, также были частично разрушены еще несколько этажей.

Тогда погибли 3 человека, еще 15 человек получили ранения, в том числе дети 6 и 8 лет. Было разрушено 20 квартир. Взрывной волной также были повреждены соседние жилые дома и нежилые сооружения.

Как отмечали в мэрии, в момент удара опорные конструкции дома выдержали, но было высказано опасение, что дом под угрозой обрушения, и необходимо срочно провести противарийные работы.

Первые строительные работы в «Люксембурге» стартовали 2 февраля 2024 года. На внеочередной сессии горсовета, состоявшейся 17 января 2024, на восстановление ЖК выделили 42 млн грн, из которых 7 млн – именно на первоочередные противоаварийные работы.

Фото Тамилы Терзян