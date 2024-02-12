Такого не было за весь период независимости: как изменились дела у Ренийского порта во время войны

Курица, несущая золотые яйца

По словам директора предприятия Сергея Строя, ситуация в корне изменилась. В 2023 году ГП «РМТП» перечислил в госбюджет более 300 миллионов гривен налогов и сборов, в местный — более 40 миллионов. При этом на счета предприятия поступили сотни миллионов чистой прибыли, что позволило заработанные деньги инвестировать в развитие.

— В прошлом году мы ставили задачу выйти на показатель 4 миллиона тонн — хорошая цифра. Немного не хватило: грузоперевалка составила 3 миллиона 993 тысячи тонн, при плане в 2 миллиона 990 тысяч — это был результат 2022 года, — говорит Сергей Строя. — Такого показателя перевалки, как в 2023-м, не было за весь период независимости Украины. Я сейчас говорю только о показателях ГП «РМТП», ведь кроме нас еще есть более десятка портовых операторов, терминалов, чьи показатели тоже входят в общую сумму, которую показывает «Администрация морских портов Украины» как грузооборот Ренийского морского порта.

— Правда ли, что средняя заработная плата в порту — 35 тысяч гривен в месяц?

— По итогам прошлого года, с учетом премий, получилось даже немного больше. Сейчас в коллективе работают 353 человека. Увеличилось количество работников на перегрузочном терминале: докеров, стивидоров, тальманов, которых катастрофически не хватало. Набрали сотрудников в такелажный склад. В Рени трудно найти профессионального сварщика, квалифицированного слесаря, представителей других рабочих профессий — многие в свое время уехали на заработки за границу.

Порт на границе первым держит удар

— Наш порт отличался от всех остальных тем, что всегда был зависим от политических событий, — продолжает руководитель предприятия. — Кто в портах Большой Одессы, в Николаевских портах или на Азове задумывался о том, что будет с их загрузкой в период войны в бывшей Югославии? А Приднестровский конфликт, когда железную дорогу перекрывали то одни, то другие? Кого это интересовало (я сейчас говорю о людях, занятых в портовой деятельности), кроме нас? Да никого! И вот в период войны в Украине, которая, безусловно, коснулась всех портов… Язык не поворачивается сказать, что мы в плане загрузки получили преференции. Как можно говорить о преференциях, когда речь идет о войне, когда гибнут люди.

— Скажем так: на порт Рени и другие порты на Дунае легла важная миссия — осуществлять отгрузку украинского зерна на экспорт, что поддержало экономику Украины, наш аграрный сектор в военное время.

— Это так: когда в 2022 году порты Большой Одессы перестали работать, на Дунай пошли большие потоки грузов. В 2023-м их стало больше, потому что мы активизировали деятельность. Но в последнее время, слава Богу, уже заработали черноморские порты, и те грузы, которые зашли на Дунай, вернулись в родные порты. Соответственно, у нас объемы упали.

Наша задача — удержать, насколько это возможно, то, что пришло сейчас, и вернуть все то, что когда-то по разным причинам от нас ушло. С декабря мы уже снизили тарифы на услуги, причем по некоторым позициям очень заметно.

Механизация, поднимающая настроение

— Заработанные сотни миллионов позволили инвестировать в развитие. Что сделано?

— Когда в марте прошлого года я был назначен на должность директора, начал с кранового хозяйства. Краны — основа всех основ, когда речь идет о выполнении договоров. Но они были в таком состоянии, что некоторые уже не работали, другие работали просто на износ. Поэтому мы в первую очередь занялись ремонтом кранов большой грузоподъемности. Процесс ремонта происходит в режиме нон-стоп. Кроме этого, приобрели грузозахватные устройства. Наш такелажный склад работает круглосуточно.

— А как дела с малой механизацией?

— Мы получили погрузчики от американских партнеров, которые предоставляют Украине безвозмездную помощь в период войны. Часть приобрели за средства предприятия. Когда я хочу поднять себе настроение, еду в порт и радуюсь нашему парку автопогрузчиков.

Флот не для того, чтобы фотографироваться

— На сайте ГП «РМТП» есть информация о том, что в этом году планируется провести ремонт буксира «Инженер Шлаен» (примерно на 25 миллионов) и служебного катера «Юпитер» (примерно на 8 миллионов гривен). Какие буксиры на сегодня имеет порт?

— В прошлом году мы отремонтировали буксир «Хирург Романов», в декабре он начал работать. Я уже заметил: расходы ниже, чем те доходы, которые буксир приносит.

Мы ремонтируем катер «Юпитер», который будет использоваться для доставки комиссий.

На 2024 год планируем ремонт буксира «Инженер Шлаен», но будем учитывать обстоятельства — нужен ли еще один буксир? Просто наращивать флот для того, чтобы фотографироваться с судами, я не собираюсь.

— Какие еще капиталовложения может себе позволить предприятие и какие есть приоритеты?

— Что значит «позволить»? Необходимо действовать с учетом тенденций.

Проблема портов на Дунае в том, что не хватает крытых складов, поэтому мы бы хотели построить еще один крытый склад — эта услуга очень востребована.

— Во время атак вражеских дронов пострадало немало складских помещений у многих портовых операторов. Большой ли ущерб понесла складская часть ГП «РМТП»?

— Ущерб был нанесен значительный, однако склады можно восстановить. Они были построены во времена Советского Союза, который постоянно готовился к войне. У нас два мощных склада с армированной бетонной кровлей, поэтому они пострадали меньше, еще один пострадал значительно сильнее.

В лучшие времена выстоять… сложнее

— Когда в окрестностях портов на Дунае стояли тысячи фур в ожидании разгрузки, вновь был поднят вопрос о необходимости строительства железнодорожного пути, который соединит порт Рени с сетью «Укрзалізниці». На каком этапе сегодня этот вопрос?

— О том, что крайне необходимо строить путь, в одном из интервью заявлял директор регионального филиала «Одесская железная дорога» Сергей Никулин. Это было примерно полгода назад, прогноз строился на тогдашней ситуации. Но обстоятельства изменились, о чем я уже рассказал. И разговоры на эту тему прекратились.

Хотя и сегодня ГП «РМТП» дает результаты, которыми могут похвастаться единицы. Николаевские порты не работают, а были очень мощными. Не работает Херсон, не работает Ольвия. Единицы работают, а количество силовых структур и всевозможных органов контроля, кстати, возросло!

— Сергей Константинович, вы пятнадцать лет возглавляли порт Рени, причем в самые сложные времена его стагнации. Наверное, сейчас работать — легче?

— Знаете, я сам себя спрашиваю: когда было легче? Когда пытались сводить концы с концами, чтобы сохранить порт? Когда надо было проводить сокращения, чтобы хватало денег на зарплату? Или сейчас, когда чистая прибыль и налоги исчисляются сотнями миллионов? Так вот, у меня нет однозначного ответа.

Тогда я просыпался среди ночи от мысли — как вовремя выплатить зарплату? Теперь тоже думаю, например, об очередном судебном производстве, в котором говорится о том, что мы якобы в пользу каких-то частных структур вне очереди поставили судно под погрузку. Читаешь — чушь: порт еще в 2013 году был разделен, эти вопросы не входят в компетенцию руководства ГП «РМТП».

Сейчас у меня сильные заместители. В команде Валерий Бабенко, Виктор Меркулов, Юрий Пищало. Они — люди пенсионного возраста, опытные специалисты, которые проработали в порту Рени всю жизнь. У меня новый заместитель по экономике Игорь Зубрич, тоже профессионал с большим опытом. Часто повторяю: я и моя «молодая» команда.

Начинал работать в Ренийском морском торговом порту еще в 1984 году стивидором, это была первая моя должность. Прошел все ступеньки, дошел до начальника порта. Итак, вы спросили, когда мне было легче работать руководителем? Так вот, скажу: в худшие времена я проработал 15 лет, а в современных условиях не может быть и речи, чтобы столько выстоять, — в лучшем случае несколько лет.

— Несмотря на все сложности, желаем успехов вам и вашей «молодой» команде!