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Умер известный одесский артист театра

Умер известный одесский артист театра

В Одессе на 67-м году ушел из жизни известный артист театра Сергей Юрков.

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О непоправимой утрате сообщили в пресс-службах Одесского Областного Академического Драматического театра и Театра юного зрителя, где служил любимец многих одесситов.

Как сообщили в ТЮЗе, с мая 1995-го по апрель 2006 года Сергей Юрков был актером Одесского театра юного зрителя, а затем стал работать в Одесском областном академическом драматическом театре.

«Сергей Юрков был очень хорошим актером. Много интересных ролей на сцене, много хороших воспоминаний в коллективе, много поклонников таланта. Очень жаль, что Сергея Георгиевича не стало.», – говорится в сообщении.

Сергей Юрков на сцене ТЮЗа

Сергей Юрков в одном из спектаклей Одесского театра юного зрителя

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«В его творческой биографии много разнообразных, ярких и самобытных образов, принесших ему признание и любовь зрителей. Персонажи Сергея Юркова, трогательные и смешные, трагические и философские, заставляли зал улыбаться сквозь слезы. Он навсегда останется в памяти и сердцах коллег и почитателей его неповторимого таланта», – добавили в Одесском драмтеатре.

Умер одесский артист Сергей Юрков

Прощание с Сергеем Юрковым состоится завтра, 6 января, в 10:30 в холле Одесского областного академического драматического театра.

Ранее «Одесская жизнь» сообщала о смерти выдающегося ученого, доктора биологических наук, профессора Одесского университета им. Мечникова Эдуарда Псядло.

А 29 декабря 2024 года ушел из жизни последний Герой Советского Союза, проживавший в Одессе – капитан I ранга, моряк-подводник, командир атомной подводной лодки Валентин Соколов.

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Редакция ПРОФИЛЬ
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