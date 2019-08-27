Что поменяется с нового года в медицине в связи с реформой: в больницах будут лечить бесплатно?

В нашей стране полным ходом идет медицинская реформа. Она включает: изменение принципов работы в медучреждениях первичного (поликлиники) и вторичного (больницы) уровней; введение гарантированного пакета услуг; лицензирование врачей. Кому-то нравятся нововведения и планы Минздрава, кому-то не очень. Но, несмотря ни на что, изменения будут продолжаться. Как в поликлиниках, так и в больницах. Все началось с семейных врачей. Что еще изменится в ближайшее время и как это отразится на нашем здоровье?

«Деньги за пациентом» пойдут и в больницы

С января 2020 года начинается второй этап реформы – автономизация больниц. Звучит это, на первый взгляд, непонятно, но ничего страшного в этом нет. По сути, все это мы уже проходили с поликлиниками (центрами первичной медицины).

Напомним, что в прошлом году вступил в силу Закон «О государственных финансовых гарантиях медицинского обслуживания населения». В рамках этого закона медучреждения должны подписать договоры с Национальной службой здоровья (НСЗУ), после чего будут получать деньги на лечение пациентов.

В поликлиниках деньги уже «пошли за пациентом», что позволило бесплатно пользоваться некоторыми услугами (например, сдавать анализы крови и мочи). Та же система должна охватить и больницы. Но только после принятия госбюджета и документов, в которых будет подробно прописана программа медицинских гарантий.

Стимул для медработников

Второй этап медреформы будет проходить не так быстро, как первый, – для него понадобится не менее двух-трех лет. Но уже в следующем году украинские больницы будут получать деньги за услуги в пределах программы медицинских гарантий и смогут самостоятельно распоряжаться полученными средствами (решать, какое оборудование покупать, делать ли ремонт, как формировать зарплату сотрудников).

Планируется, что госпитальный уровень будет финансироваться по формуле «60 на 40»: 60% – это так называемый исторический бюджет (то, что выделялось всегда), а 40% – оплата в зависимости от проделанной работы (за конкретный случай лечения в стационаре). Пропорция будет меняться ежегодно. То есть если с 2020 года это 60% на 40%, то с 2021 года будет уже 50 на 50, и так далее.

Чем больше пациентов будет обращаться в больницу, а значит, качество услуг и уровень профессионализма там выше, тем больше будет финансирование. К примеру, говорят, что за пролеченный случай инсульта медучреждение получит от НСЗУ около 20 тысяч гривен. Но только в том случае, если это лечение будет соответствовать утвержденным требованиям (они прописаны по некоторым приоритетным направлениям). Такой стимул для медработников определенно и пациентам принесет больше пользы.

Некоторые больницы могут «пролететь»

Чтобы стать автономными медучреждениями, больницы должны реорганизоваться в коммунальные некоммерческие предприятия. На сегодняшний день не все больницы заключили договоры с НСЗУ, так как в некоторых регионах местная власть не спешит с автономизацией больниц.

Больше всего медучреждений изменили свой статус на коммунальные некоммерческие предприятия в Полтавской области – их 85%. Чуть меньше – 80% больниц – автономизировалось в Харьковской области. Следующие в рейтинге Волынская (75%), Ровенская (73%) и Львовская (68%) области. На Херсонщине реорганизация затронула только 29% больниц. Не спешат реформировать медицину и в Николаевской области. В хвосте плетется Луганщина, где некоммерческий статус получили всего 10% больниц. Ненамного лучше дела и на Закарпатье – 13%. Если так пойдет и дальше, то более половины больниц не успеют до нового года подписать договоры со службой здоровья Украины. А это значит, что изыскивать средства на лечение пациентов придется в местных бюджетах. И хорошо, если они найдутся.

За что придется платить пациенту?

Согласно программе медицинских гарантий, услуги в больницах будут делиться на экстренные и плановые. Экстренные услуги будут оказывать независимо от наличия декларации с семейным врачом, и оплачивать их будет НСЗУ. Плановые медицинские услуги тоже могут быть оплачены НСЗУ, но главное условие при этом – направление от семейного врача или специалиста.

При этом, отмечают в Министерстве здравоохранения, в перечень бесплатных услуг будут входить лечебные процедуры. Лекарственные средства по программе медицинских гарантий, которые входят в Национальный перечень лекарственных средств, тоже должны предоставляться пациенту бесплатно. А вот за питание и более комфортабельную палату пациент должен будет платить сам.

Зачем врачу лицензия?

Третьим этапом медицинской реформы станет лицензирование врачей, которое введет личную ответственность врача за его работу. Лицензирование позволит пациентам подавать жалобы в лицензионный совет на ненадлежащее лечение или на врачей, которыми они недовольны. Провинившихся медиков будут наказывать – штрафовать, отправлять на дополнительное обучение или, в самых крайних случаях, лишать лицензии.

Фото: dnews.dn.ua