Вопрос-ответ: о стаже и доплатах многодетным матерям

«Я многодетная мать. Хочу задать несколько вопросов.
1. Я родила и воспитала четырех детей, но в декретном отпуске по уходу за детьми до трех лет не была. Должны ли мне дополнительно засчитать в стаж по три года за каждого ребенка?
2. Существует ли доплата к пенсии многодетным матерям?
3. Прошу пересчитать мой стаж за время работы в колхозе – с 14 июня 1977 года (справку прилагаю).
4. Как правильно считается стаж детям до 18 лет за работу на летних каникулах?
Валентина Ермакова, с. Орыщи, Волынская обл.»
Отвечаем на ваши вопросы по порядку:
- Согласно пункту «ж» статьи 56 Закона Украины «О пенсионном обеспечении», в стаж засчитывается время ухода неработающей матери за малолетними детьми, но не дольше, чем до достижения каждым ребенком 3-летнего возраста (речь о периодах до 2004 года). Обратите внимание, что речь идет о неработающих женщинах. Если вы родили детей, но по трудовой книжке продолжали работать, то стаж должен засчитываться по трудовой книжке. Дополнительно еще три года за каждого ребенка в таком случае в стаж не засчитывается.
- Ежемесячная доплата к пенсии предусмотрена только тем многодетным матерям, которые родили и воспитали 5 и более детей. Это предусмотрено Законом Украины «О пенсиях за особые заслуги перед Украиной». Сейчас размер такой дополнительной пенсии составляет 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (то есть 573,30 грн. = 1638 грн. х 35%).
- При исчислении стажа работы в колхозе за период после 1965 года, если член колхоза не выполнял без уважительных причин установленного минимума трудового участия в общественном хозяйстве, учитывается время работы по фактической продолжительности. В предоставленной вами справке сказано, сколько трудодней вы отработали в году и какой был установлен минимум трудодней. Там, где норму вы выполнили, такие годы засчитываются в стаж в полном объеме. Например, в 1979 году вы отработали 290 дней, а достаточно было отработать 260 дней. Таким образом, в стаж вам засчитывают весь 1979 год (365 дней). В 1984 году минимум человекодней был установлен на уровне 250, а вы отработали, согласно архивной справке, только 222 дня. В таком случае в стаж засчитывается не весь год, а только 222 дня по фактической работе. К слову, в этой же справке отмечены перерывы в работе в связи с уходом за детьми. Если там не хватает трудодней, то такие периоды можно засчитать в стаж как полный год на основании свидетельств о рождении детей. А периоды работы в колхозе после 2003 года засчитываются не на основании количества трудодней, а на основании данных об уплате страховых взносов.
- Что касается детского труда, то здесь нам не хватает конкретики. Все зависит от ситуации. Например, в настоящее время определяющей для зачета страхового стажа является уплата страховых взносов. Если подросток работал на каникулах официально, за это время производились взносы в полном объеме, то этот период будет учтен при назначении пенсии в будущем. Если мы говорим, например, о работе в колхозе в советское время, то важно знать, что такой стаж засчитывается на основании членства в колхозе. При этом членами колхоза могли быть граждане, достигшие 16-летнего возраста. В некоторых случаях членство в колхозах допускалось с 14 лет. Все зависит от имеющихся документов. Работа для детей, не достигших 14 лет, по старым нормам могла засчитываться в стаж, только если это была работа в годы Великой Отечественной войны или другие периоды боевых действий.
Автор – Сергей Коробкин, независимый консультант
Фото: ZEITjUNG