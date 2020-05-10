Вопрос-ответ: о стаже и доплатах многодетным матерям

«Я глава неприбыльного предприятия. Такой статус мне предложили оформить в Пенсионном фонде (ПФ) в 2004 году. Сказали, что тогда и им, и мне не надо будет возиться с отчетами. Неприбыльное предприятие работало до 2014 года, когда исчезли все заказы и я вынужден был его законсервировать.

В СМИ писали, что с 2020-го пенсия будет пересчитана в зависимости от рабочего стажа. Рабочий стаж у меня 56 лет, но страховой на 10 лет меньше, так как я не получал зарплату на неприбыльном предприятии. В таком же положении оказываются и волонтеры. Кто и как думает решить эту коллизию с трудовым и страховым стажем?

Владимир Сиротенко, письмо получено по электронной почте»

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