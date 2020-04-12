Вкусно с «Одесской жизнью»: три рецепта полезных супов на каждый день

По мнению многих диетологов и исследователей, супы являются одними из самых полезных блюд в нашем рационе.

Сливочный суп с рисом и курагой

Ингредиенты: рис — 100 г, курага — 150 г, сахар — 30 г, сливки — 50 мл.

Приготовление. Курагу промыть, залить водой, добавить сахар и поставить на огонь. Когда курага будет готова, часть протереть через сито, а часть оставить в целом виде. Рис отварить до готовности (не переварить, чтобы он остался рассыпчатым). Перед подачей на стол рис аккуратно перемешать с протертой курагой, добавить охлажденный отвар кураги и заправить сливками.

Томатный суп с фасолью

Ингредиенты: фасоль — 1 стак., морковь — 1 шт., томатная паста — 150 г, лук репчатый — 1 шт., масло оливковое, специи (чеснок, перец чили, тимьян, зелень и соль — по вкусу.

Приготовление. Фасоль отварить до готовности и откинуть на дуршлаг. Бульон, в котором она варилась, довести водой и поставить на маленький огонь. Мелко порезанные морковь и лук обжарить на оливковом масле и добавить в бульон. Когда бульон начнет кипеть, добавить томатную пасту (можно заменить мякотью помидор) и ¾ части отваренной фасоли. После чего бульон слить, фасоль и овощи взбить блендером в однородную массу и снова залить бульоном. Выложить в суп оставшуюся часть фасоли и довести до кипения. В конце добавить соль и специи по вкусу.

Суп из моркови с имбирем

Ингредиенты: морковь — 2 шт., лук репчатый — 1 шт., сливки — 1 стак., масло растительное — 2 ст. ложки, масло сливочное — 1 ст. ложка, имбирь молотый — 1 ч. ложка, вода — 2 стак., соль, перец и зелень — по вкусу.

Приготовление. Морковь порезать некрупными кусочками, лук мелко покрошить. В кастрюле с толстым дном разогреть масло (растительное и сливочное) и потушить порезанный лук. Добавить морковь и имбирь, перемешать и немного прогреть. После влить воду и варить на среднем огне 25–30 минут. Спустя время добавить сливки, посолить и поперчить по вкусу. При подаче украсить зеленью.

Фото: tveda

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