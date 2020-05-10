Улицу возле одесского “Привоза” из-за ремонта закроют на год: как будет ездить транспорт?

Об этом сообщает пресс-служба одесской мэрии.

Ремонт, по данным горсовета, пройдет в два этапа.

Первый продлится до 12 января 2021 года. В этот период планируют перекрыть часть улицы на отрезке от Преображенской до Водопроводной.

Второй этап начнется 12 января и закончится 12 июля 2021 года. В это время будет закрыт участок улицы от Итальянского бульвара до выезда в районе автостанции “Старосенной” на углу Новощепного ряда и Водопроводной.

Уже на первом этапе, т.е. с 12 мая нынешнего года до 12 января 2021 г., из-за ремонта по-другому пустят общественный транспорт.

Так, трамвай №3, курсирующий от ул. Старосенной в сторону Люстдорфа, будет ходить до Старосенной площади (остановка – ж/д вокзал). По такой же сокращенной схеме пустят трамвай №10, связывающий ул. Старосенную с ул. Ицхака Рабина.

Трамвай №11, следующий по маршруту “ул. Старосенная – пл. Алексеевская”, в период ремонта ходить не будет.

Также изменится движение маршруток №№117, 121, 149, 214, 220а, которые ходят в сторону 1-й ст. Люстдорфской дор. Они будут курсировать от ул. Екатерининской на ул. Пантелеймоновскую, ул. Водопроводную и дальше по привычному маршруту.

Автобусные маршруты №№ 117, 121, 149, 220а по направлению в центр города будут проходить от Итальянский бульвара на Привокзальную площадь, ул. Пантелеймоновскую, ул. Екатерининскую и далее по маршруту.

Фото: Думская

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