Как пропускают и что продают: в Одесской области после протестов открыли рынок

В Одесском регионе продолжаются карантинные страсти вокруг ситуации с рынками.
Так, в Рени предприниматели пришли к стенам райадминистрации, чтобы выразить протест против закрытия местного базара.
К бизнесменам присоединились горожане. Они пожаловались, что не могут покупать продукты в супермаркетах, так как там все намного дороже.
Об этом сообщает «Рени-Одесса наш общий дом».
В итоге на следующий день, 29 апреля, рынок открыли. Для торговцев открыли один из входов со стороны ул. Пролетарской.
Продавцы реализуют продовольственные товары, семена, рассаду и цветы.
При этом, по словам руководителя рынка Татьяны Мурзак, торговля происходит по условиям главного санврача Виктора Ляшко. Так, торговые павильоны дезинфицируют, а также меряют, всем, кто заходит на территорию, температуру.
Отметим, что Кабмин 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков во время карантина.
Фото: reni-odessa.od.ua