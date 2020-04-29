Как пропускают и что продают: в Одесской области после протестов открыли рынок

В Одесском регионе продолжаются карантинные страсти вокруг ситуации с рынками.

Так, в Рени предприниматели пришли к стенам райадминистрации, чтобы выразить протест против закрытия местного базара.

К бизнесменам присоединились горожане. Они пожаловались, что не могут покупать продукты в супермаркетах, так как там все намного дороже.

Об этом сообщает «Рени-Одесса наш общий дом».

В итоге на следующий день, 29 апреля, рынок открыли. Для торговцев открыли один из входов со стороны ул. Пролетарской.

Продавцы реализуют продовольственные товары, семена, рассаду и цветы.

При этом, по словам руководителя рынка Татьяны Мурзак, торговля происходит по условиям главного санврача Виктора Ляшко. Так, торговые павильоны дезинфицируют, а также меряют, всем, кто заходит на территорию, температуру.

Отметим, что Кабмин 29 апреля разрешил работу продовольственных рынков во время карантина.

Фото: reni-odessa.od.ua

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