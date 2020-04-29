Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину

Сьогодні, 29 квітня, під час засідання Уряду обговорювалося питання роботи продовольчих ринків під час карантину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Денис Шмигаль.

– Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність, – зазначив він.

Основною умовою роботи продовольчих ринків визначили рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Фото: Одесская жизнь

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