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Новости Одессы и Одесской области

Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину

Кабмін дозволив роботу продовольчих ринків під час карантину

Сьогодні, 29 квітня, під час засідання Уряду обговорювалося питання роботи продовольчих ринків під час карантину.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив Денис Шмигаль.

– Робота продовольчих ринків під час пандемії має регламентуватися чіткими санітарними нормами. Сьогодні Уряд підтримав критерії, розроблені МОЗ та Мінекономіки, які дають змогу ринкам відновити свою діяльність, – зазначив він.

Основною умовою роботи продовольчих ринків визначили рішення відповідного територіального органу Держпродспоживслужби про дотримання протиепідемічних вимог.

Фото: Одесская жизнь

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