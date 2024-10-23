Война на ощупь: как незрячие приспосабливаются к новым реалиям

Незрячих приняла Европа

Перед широкомасштабной войной в Одесской областной организации УТОС на учете состояло около 1400 человек. В городской — около 950. После 24 февраля 2022 года часть из них выехала за границу.

— Многим это удалось с помощью городского департамента труда и социальной политики. Его специалисты занимались организацией групп людей с инвалидностью по зрению, желающих выехать за границу. Мы делали опрос — выясняли, кто хотел бы выехать. Было создано несколько групп, которые были обеспечены транспортом до пересечения границы. В основном выезжали в Польшу, Германию, Румынию. Предложения разместить беженцев с инвалидностью были от Италии, Франции, Великобритании. И туда мы людей направляли. Многие уехали не потому, что им этого хотелось, — дети уезжали, а без их присмотра они не могли оставаться. Была возможность уехать и у меня. Но я не поехал — организацию никак не оставил бы, — размышляет Алексей Николаевич, — да и что там делать? Сегодня некоторые из наших людей вернулись — за границей тоже есть проблемы.

Гуманитарная помощь и компенсация за коммуналку

Незрячие люди, оставшиеся в Одессе, столкнулись со многими трудностями. В немалой степени — из-за дефицита денежных средств. Чтобы помочь людям, руководство УТОС установило контакты с благотворительными фондами и общественными организациями.

— Очень активно работаем с Лютеранской церковью, которая сотрудничает с Германией и Швецией, — рассказывает Алексей Максименко, — Они периодически оказывают гуманитарную помощь продовольственными наборами и одеждой. Напрямую, без посредников — что собрали, то сюда и привезли.

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К тому же в Одессе все люди с инвалидностью по зрению первой и второй групп получают из городского бюджета денежную помощь для погашения расходов на коммунальные услуги.

— Могут сказать — это немного. Но у нас пенсии небольшие. И люди благодарны, что сегодня, во время войны, город находит возможность для такой помощи. Возможно, она небольшая по сравнению с тем, в чем сейчас человек нуждается, — отмечает Алексей Николаевич, — Но это стабильно, и он знает точно, что ежемесячно эту компенсацию получит.

Кроме того, незрячие люди могут бесплатно пройти обследование в институте Филатова. А назначенное лечение, операции (например, установление искусственного хрусталика) частично компенсирует соцзащита.

Закрытая библиотека и онлайн-интернат

В клубе УТОС, как и раньше, проходят праздничные концерты, люди участвуют в самодеятельности да и просто общаются. А вот спортивных секций больше нет. Не работает сегодня и уникальная библиотека, где собраны книги, написанные шрифтом Брайля, — нет бомбоубежища.

Закрыта и специальная школа №93 для незрячих детей. Обучаются они в онлайн-режиме. Средства на строительство бомбоубежища, по словам Алексея Максименко, были заложены. Но пока его никто не строит. Вместе с тем уже давно ведутся разговоры о переводе учеников спецшколы на инклюзивное образование. Алексей Николаевич считает такие новации неоправданными. Ведь в интернате для детей создаются специальные условия — их обучают навыкам ориентирования. И выходят они из школы уже адаптированными людьми.

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— Сегодня в интернате есть наработанный прекрасный опыт. Я сам — его выпускник. Дети, которые хотели учиться, окончив интернат, сдавали экзамены и поступали в высшие учебные заведения. Кто хотел работать — шли на УТОСовские предприятия, где все было предусмотрено так, чтобы слепой человек мог безопасно работать, — вспоминает Максименко. — По моему мнению, сегодня применять инклюзивную форму обучения для незрячих детей — несвоевременно. За таким ребенком в классе надо закрепить специального педагога, который будет учить его азбуке Брайля. И весь класс — пока он не привыкнет — будет обращать на него внимание. Поэтому я в этом не вижу смысла. Общество к этому не готово. Такая система применяется в Швейцарии. Но они к этому шли десятилетиями. А вот в Германии школы для незрячих детей есть.

Как незрячему устроиться на работу

Найти работу незрячим и до войны было непросто. Хотя, убежден Алексей Николаевич, все зависит от самого человека — насколько он готов развиваться и самореализовываться. И сегодня некоторые инвалиды по зрению работают массажистами, юристами, преподавателями.

Все реже обращаются в УТОС предприятия, в которых не закрыт надлежащий процент по трудоустройству людей с инвалидностью. Ведь для незрячих должны быть созданы специальные безопасные рабочие места.

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В то же время даже в условиях военного времени продолжает работать собственное предприятие УТОС. В народе его называют «фабрика слепых». Здесь слабовидящие и незрячие делают прищепки, вешалки — продукцию, которая всегда пользуется спросом. И, по словам Максименко, если кто-то из членов организации нуждается в работе, директор предприятия Юрий Качановский его обязательно трудоустроит.

Дорожки из желтой плитки

Ведет к предприятию УТОС желтая дорожка из направляющей тактильной плитки. У края тротуара установлены безопасные оградительные турникеты, благодаря которым незрячий человек не может неожиданно выйти на проезжую часть. Вымощены тактильной плиткой и дорожки в районе спецшколы №93. Проложены направляющие тропы по всему микрорайону — от «фабрики слепых» до остановки «Промсвязь», соединяя дома, магазины, почтовое отделение. Деньги на обустройство инфраструктуры для незрячих выделены из городского бюджета.

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К сожалению, покрыть весь город тактильными дорожками — нереально. Далеко не на всех улицах и асфальтовое покрытие в порядке. Но там, где проводятся капитальные ремонты, их обязательно прокладывают. Условия доступности предусмотрены Государственными строительными нормами. И сегодня такие дорожки проложены на Черняховского, Европейской, Успенской, Ришельевской, Преображенской… На многих улицах доступными для незрячих стали перекрестки и внутриквартальные проезды. Они обустроены предупредительными тактильными дорожками. Незрячий человек за полтора метра до перехода чувствует своей тростью его наличие.

О «говорящих» светофорах и снова о переименовании

Главной программой, которая сегодня финансируется городом, Алексей Максименко считает производство для светофоров устройств звукового оповещения. Сегодня они размещены не только возле фабрики УТОС. По всей Одессе работают более 100 «говорящих» светофоров. Правда, и такого количества для нашего города недостаточно.

К тому же в разгар переименований одесских улиц незрячих людей беспокоит еще одна проблема.

— Если переименования и нужны, то — самое главное — не в военное время. Это мое личное убеждение, — подчеркивает Алексей Максименко, — Для нас опасность заключается в том, что устройства, озвучивающие переходы, привязаны к названию улиц. Например: «Разрешен переход улицы Генерала Петрова». Там установлено штук 40-50 таких устройств. Улицу переименовали, поэтому их нужно переозвучить, переустановить. А в СМЭП, который за это отвечает, сегодня говорят, что у них людей не хватает. Получается, что они будут вынуждены временно отключить «говорящие» светофоры?

О социальном такси и ответственной «Копейке»

Крайне значимым для доступности городского пространства Алексей Максименко считает создание бесплатного муниципального такси для инвалидов. Ведь очень важно, чтобы незрячий человек мог без посторонней помощи добраться до учреждения, поликлиники, супермаркета.

Правда, пока единственной среди одесских сетей супермаркетов, где озаботились проблемами инвалидов по зрению, остается торговая сеть «Копейка». В двух ее магазинах, по словам Максименко, установлены кнопки, нажав которые незрячий человек может вызвать работника для сопровождения, и он поможет ему совершить покупки. А вот служба сопровождения незрячих, созданная когда-то при территориальных центрах соцпомощи, сегодня из-за войны не работает.

Создание условий доступности для людей с инвалидностью — в частности по зрению — сегодня необходимо, убежден Алексей Максименко. Ведь в результате ужасной войны, развязанной Россией, получили увечья, потеряли зрение многие люди. К сожалению, их будет появляться все больше. И мы обязаны дать им возможность вернуться к активной жизни.

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