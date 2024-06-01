Жизнь без ограничений: в Ренийской громаде состоялся тренинг о людях с инвалидностью

Тема — болезненная до слез

— Эта тема — адаптация людей с инвалидностью в обществе — для меня лично очень важна, — говорила Ирина Валерьевна, не скрывая от учеников слез. — Я знаю о проблемах не из книг, не из интернета — у меня брат, которому 21 год, является человеком с инвалидностью, он передвигается с помощью кресла колесного. Несмотря на это, он получил высшее образование и стал дипломированным педагогом. Своим примером он доказывает: если ты имеешь силу в себе, если у тебя есть жажда жизни, то ты можешь все, и ничего тебе не помешает.

На тренинге психолог напомнила ученикам имена выдающихся людей, которые, несмотря на проблемы со здоровьем, стали известными на весь мир. Они сегодня, во времена войны, являются главными мотиваторами для тех, кто возвращается с фронта с ранениями, и должен заново строить свою жизнь.

Как правильно себя вести?

К сожалению, Рени еще несовершенный город для проживания людей с инвалидностью. Еще можно увидеть, как человек, который передвигается на кресле колесном, вынужден идти по дороге — бордюр для него является непреодолимым препятствием.

— Однако не стоит сразу бросаться такому человеку на помощь, — рассказывает психолог, — Прежде всего необходимо поинтересоваться: нуждается ли человек в вашей помощи? Если да, то в какой именно, что необходимо сделать? Если человек говорит «нет», то не настаивайте, идите дальше своей дорогой.

Ученики учились применять правильную лексику в отношении людей с инвалидностью:

— Запомните, что на первом месте всегда слово «человек», — подчеркивает психолог, — Затем мы можем добавить, что это человек с недостатками зрения, человек с недостатками слуха, человек с недостатками речи, человек с психическими недостатками или другое.

Бегут быстренько на урок

Ренийский лицей № 3 не только теоретически доказывает тему толерантного отношения общества к людям с недостатками здоровья, это заведение одним из первых в Ренийской громаде открыло инклюзивные классы, где сегодня занимаются восемь детей, еще четыре — под патронатом.

Для учеников с особыми потребностями обустроена ресурсная комната, которая является лучшей среди школ Ренийской громады. Здесь есть несколько зон для коррекционных занятий — учебная, социально-бытовая, спортивная, зона для отдыха, где практикуют даже песочную терапию.

— Самая главная наша цель — научить ребенка с инвалидностью жить в социуме самостоятельно, чтобы он мог себя обслуживать: что-то приготовить, помыть посуду, почистить зубки и прочее, — рассказывает Ирина Тихня после тренинга, — Эти навыки семья закрепляет дома. Родители довольны тем, как работает наше учреждение.

— Ресурсная комната обустроена нашими коррекционными педагогами, они даже вкладывали в это собственные средства, — рассказывает директор лицея № 3 Ольга Вересова. — Здесь есть все, что помогает проводить коррекционные занятия, очень много дидактических материалов. Когда ребенок слышит, что по расписанию у него коррекционные занятия, то бежит быстренько в ресурсную комнату, а для учителя это большая радость, если ребенок спешит на урок. Только родители знают, какой это труд, сколько нужно терпения и чего это стоит — поднять ребенка с особыми потребностями, дать образование и опыт для познания мира. Эти дети — особенные, у каждого есть свой талант: кто-то рисует, кто-то поет, у кого-то память феноменальная, есть способности к иностранным языкам. С этими детьми трудно работать, но очень интересно! Мы, педагоги, у них учимся терпению, воле, которую они имеют. И, конечно, сотрудничаем с родителями, потому что без их усилий результата не будет.

И полная вазочка конфет

Конечно, такое отношение педагогического коллектива к детям с особыми потребностями видят все лицеисты. А пример взрослого — лучший воспитатель.

Концепция Ренийского лицея № 3: «Школа — наша семья». Объятия, шутки, общение на равных — все это здесь на каждом шагу. Социальный педагог, психолог, классная мама — всем можно доверять секреты. Можно тет-а-тет пообщаться и с госпожой директором (она сама психолог). И даже если Ольга Валерьевна пригласила «на ковер» и отругала за дебоширение, дети выходят из кабинета директора с улыбкой: на прощание она предлагает выбрать конфету — конфетница всегда у нее на столе.

— Сама атмосфера, которая сложилась внутри нашего заведения на протяжении многих поколений — это самое важное, — говорит Ольга Вересова, — Мы стараемся любовью и добром воспитывать детей. И очень радуемся, когда родители выбирают именно наше заведение, когда нам доверяют детишек с особыми потребностями.

Матеріал підготовлений завдяки фінансовій підтримці Української Асоціації Медіа Бізнесу за гроші «Німецького Фонду Маршалла з США» та «Українського Медіа Фонду»