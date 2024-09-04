Активисты против ступенек: как город Рени делают удобным для людей с инвалидностью

У меня — повод: «Сергей, активисты там недавно установили пандус — надо его испытать. Вы же у нас — эксперт по этим вопросам. А главное, уже есть возможность познакомиться с историей города».

Что показал социальный эксперимент?

Сергей Василенко — легкий на подъем. Он «летает» по городу в своем кресле колесном с ручным приводом. Он любит скорость, поэтому я его в шутку называю Шумахером.

Два года назад мы с Сергеем провели социальный эксперимент: вместе прошли по центральной части города и проверили общественные места на предмет доступности для людей с инвалидностью, которые передвигаются в кресле колесном.

По всем новым тротуарам, выложенным плиткой, наш эксперт передвигался без проблем, а вот старые тротуары с высокими бордюрами не преодолел: «Если и заскочу, то потом не спрыгну, — комментировал Сергей. — Как-то рискнул — чуть не перевернулся! Хорошо, что подхватил случайный прохожий». Если на пути высокий бордюр, Сергей вынужден передвигаться по дороге, а это опасно.

В ходе социального эксперимента мы обнаружили, что для Сергея в городе Рени физически не доступны большинство кафе и магазинов — есть ступеньки, черт возьми! Но для себя он нашел выход — пользуется костылями, которые возит с собой.

Однако наличие пандуса — это еще не решение проблемы. Возле всех аптек в Рени пандусы вроде бы есть, однако самостоятельно не зайти — кому-то нужно открывать вторую створку двери. Быстрее будет просто попросить прохожего сообщить, что на улице ждет клиент в кресле колесном.

Проверили: все продавцы в магазинах и фармацевты в аптеках выходят, обслуживают — в сфере услуг достойное отношение к людям с инвалидностью.

Но, стыдно сказать, нам пришлось пройти мимо библиотеки (четыре ступеньки), недоступным оказался для Сергея единственный в городе музей (одна высокая ступенька).

Прошло два года — и вот приятная новость: установлены пандусы в двух зданиях Публичной библиотеки и в местном музее. Также демонтирован неудобный пандус в поликлинике — установлен новый под углом восемь градусов. И эту работу провела общественная организация «Наше наследие» во главе с Галиной Маратаевой.

Шаг за шагом — к изменениям

Галина Маратаева — директор Ренийского историко-краеведческого музея. Двенадцать лет назад была создана общественная организация «Наше наследие» (название организации «Наше наследие» сейчас на стадии перерегистрации), и ее избрали председателем. Основное направление работы — пропаганда исторического и культурного наследия.

— Галина Васильевна, как ваша общественная организация занялась решением проблем маломобильных граждан?

— Мы работаем очень активно по многим направлениям, всю информацию размещаем на своей странице в Фейсбуке, — рассказывает Галина, — И таким образом нас находят потенциальные партнеры, предлагают принять участие в проектах. Один из таких партнеров — ОО «Лига Сильных». В одной из рассылок нам предложили пройти обучение в школе адвокации на тему создания безбарьерного пространства, и мне показалось это интересным. В ходе обучения, которое длилось три месяца, мной по сути был написан проект, и я подумала: а почему бы не сформировать заявку для участия в проекте «ЗНАМИ — меняем, обучаем, адвокатируем, менторим инклюзивно», который реализуется «Лигой Сильных» при технической поддержке ООН-Женщины в Украине и при финансировании Женского фонда мира и гуманитарной помощи ООН (WPHF).

Проект был одобрен. Нам обещали не только помощь по установке пандусов в учреждениях культуры — предложили разработать стратегию для города Рени, ведь работа должна вестись не эпизодически, а планово.

Мы разработали проект «Адвокация подготовки Плана безбарьерности в Ренийской громаде» и в мае провели его презентацию в городском совете, где нашли поддержку. На первой встрече от жителей Рени Виктора Чубатого, Галины Соколовой, Эвелины Букатич и других поступили предложения по обустройству общественных мест в соответствии с правилами универсального дизайна.

— С чего начали работу?

— Прежде всего, мы решили провести мониторинг и оценку степени безбарьерности объектов физического окружения и услуг для лиц с инвалидностью и других маломобильных групп населения. Это был опрос жителей города на тему «Ренийская громада: пространство безбарьерности» с целью выявления, с какими проблемами сталкиваются маломобильные жители и, соответственно, члены их семей. Разработали анкету, которую разбросали по социальным сетям. В опросе приняли участие 202 человека — это более 1% жителей Рени. Более 92% респондентов отметили, что в громаде необходимо сформировать стратегию создания безбарьерного пространства. Около 78% отметили, что часто видят людей с инвалидностью в Рени. 55% считают, что их количество в последнее время увеличилось. Более 71% пришли к выводу, что коммунальные учреждения, организации, админздания города нельзя считать доступными. В частности большинство участников опроса указали, что недоступны нотариальная контора, бюро правовой помощи и Центр предоставления админуслуг. Более 40% опрошенных считают, что для маломобильных граждан есть сложности в посещении Центра первичной медико-санитарной помощи, расположенного на третьем этаже больницы, поликлиники, а также КП «Водоканал».

— Общественное мнение выявили — что дальше?

— За круглым столом в горсовете собрали представителей исполкома, депутатского корпуса, активистов ОО «Наше наследие», жителей громады. Так была начата подготовка к утверждению Плана мероприятий в Ренийской громаде на 2024 год по реализации Национальной стратегии по созданию безбарьерного пространства на период до 2030 года.

Учли все поступившие предложения. И вот результат: в последних числах июля на заседании исполкома горсовета принят План мероприятий. Это позволит планово и последовательно работать в этом направлении. Мы надеемся, что к работе будут подключаться другие общественные организации, ведь их в нашем городе немало.

— Расскажите коротко об этом плане, по каким направлениям будет вестись работа?

— План предусматривает деятельность по пяти направлениям.

Физическая безбарьерность. Все объекты физического окружения и транспорта должны быть доступны всем общественным группам — независимо от возраста, состояния здоровья, инвалидности, имущественного положения, пола, места жительства и других признаков.

Информационная безбарьерность. Люди, независимо от функциональных нарушений или коммуникативных возможностей, должны иметь доступ к информации в различных форматах и с использованием технологий (шрифт Брайля, крупношрифтовая печать и т.д.).

Цифровая безбарьерность. Все общественные группы должны иметь доступ к скоростному Интернету, публичным услугам и публичной цифровой информации.

Общественная и гражданская безбарьерность. Предусмотрены меры по обеспечению равных возможностей для всех людей, их объединений и отдельных общественных групп в жизни общества и государства.

Образовательная безбарьерность. Создание равных способностей для всех граждан в образовательном процессе.

— Итак, пандусы в учреждениях культуры с помощью партнеров установлены. Над чем планируете работать дальше?

— Продолжим искать формы дальнейшей работы. Многие вопросы можно решать участием в проектной деятельности и сотрудничестве. Это привлекает средства на новые активности. В ходе опроса и общения с жителями громады было установлено, что очень большой проблемой является посещение Центра медико-санитарной помощи: все семейные врачи ведут прием на третьем этаже больницы. Может, громада решит этот вопрос вместе с руководством?

Вы свое отработали — отдыхайте и наслаждайтесь

Сергей Василенко нашел удобным новый пандус в музее. Убедились: все экспозиции музея можно посмотреть, сидя в кресле колесном. Однако наш эксперт решил размяться, и воспользовался костылями (на фото в центре).

Галина Маратаева провела для соотечественника из Донецкой области персональную экскурсию.

Понравилось. Сергей обещал стать постоянным посетителем.

Кстати, в этот день случилась неприятность: спустило переднее колесо кресла. Благо, мы проходили мимо СТО. Сергея обслужили быстро и бесплатно, пожали руку, пожелали удачного дня.

— Я к ребятам из СТО часто обращаюсь, — сообщил Сергей. — Сколько не предлагал, денег не берут. Говорят: «Вы свое отработали, теперь отдыхайте и наслаждайтесь».

Матеріал створено за підтримки Центру експертизи у сфері прав людей з інвалідністю громадської спілки «Ліга сильних», що працює за підтримки проєкту UNDP в Україні «Підтримка громадянського суспільства та молоді» та фінансування Міністерства закордонних справ Данії. Він не обов’язково відображає позицію партнерів та є відповідальністю авторів матеріалу.