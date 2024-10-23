Зачем прокурорам фиктивная инвалидность: схемы, от которых голова идет кругом

Предыстория

4 октября Государственное бюро расследований сообщило о раскрытии схемы незаконного обогащения, к которой были привлечены Татьяна Крупа и ее сын. Татьяна Крупа была главным врачом Хмельницкого областного центра медико-социальной экспертизы и остается депутатом областного совета. Ее сын Александр Крупа возглавлял главное управление Пенсионного фонда в Хмельницкой области. Чиновницу и ее сына подозревают в организации схемы по незаконному оформлению инвалидности для мужчин, которые пытались избежать военной службы. Во время обысков у них обнаружили почти 6 миллионов долларов наличными в разных валютах. Также в рабочем кабинете руководительницы МСЭК обнаружили ряд поддельных медицинских документов, списки «уклонистов» с фамилиями и фиктивными диагнозами.

Правоохранители не только нашли наличные деньги, но и выяснили, что семья Крупы имеет несколько десятков объектов недвижимости как в Украине, так и за рубежом, имеют гостинично-ресторанный комплекс, 9 элитных автомобилей, счета в зарубежных банках и тому подобное. И далеко не все из перечисленного было задекларировано.

Что не так с хмельницкими прокурорами

В ходе расследования был обнаружен еще один подозрительный факт: 61 прокурор в Хмельницкой области имеет группу инвалидности. По предварительным данным инвалидность им помогала оформлять именно Татьяна Крупа, которой 7 октября суд избрал меру пресечения и отправил под стражу на 60 суток.

Зачем же прокурорам инвалидность? Существует несколько версий, хотя одна другой не мешает. Согласно законодательству о труде, люди с инвалидностью имеют преимущество при трудоустройстве и перемещении с должности на должность, их значительно сложнее уволить или перевести на работу, например, в другой регион.

Как отметил журналист Юрий Бутусов: «свидетельства МСЭК от Татьяны Крупы защищали прокуроров и помогали делать карьеру удобным способом. А пенсии от Александра Крупы были маленьким приятным бонусом за сотрудничество». Впрочем, к Пенсионному фонду здесь претензий гораздо меньше, если пенсия оформлялась на основании легальных, на первый взгляд, справок об инвалидности.

Плюсами в оформлении инвалидности могут быть и другие вещи. Например, кто-то из родственников прокурора может оформить уход за ним и таким образом получить отсрочку от мобилизации. Также с инвалидностью легче выехать за границу во время военного положения. Впрочем, сами прокуроры и без того имеют бронь. К тому же предварительная проверка показала, что 80% прокуроров Хмельницкой области, которые имеют инвалидность, оформили ее до начала полномасштабного вторжения. Поэтому очевидными остаются карьерные и пенсионные льготы.

Сколько зарабатывают прокуроры

Работники прокуратуры имеют право на пенсию независимо от возраста при наличии 25 лет выслуги лет. Если же выслуги всего 15 лет, но общий стаж составляет от 30 до 35 лет, то женщины имеют право уйти на пенсию в 55 лет, а мужчины — в 57 лет соответственно.

Пенсия прокурорам назначается в размере 60% от их зарплаты. И надо понимать, что эти зарплаты немаленькие, как для рядового украинца. Сейчас должностной оклад прокурора окружной прокуратуры составляет 25 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц.

Правда госбюджет на 2024 год предусматривает для определения прокурорских окладов прожиточный минимум на уровне всего 1600 гривен. Но и при таком раскладе наименьший оклад прокурора составляет 40 тысяч гривен. А если это прокуратура высшего уровня или более высокая должность, то оклад может быть значительно больше. Сверху к окладу добавляются надбавки и премии. Есть также возможность дополнительно получать материальную помощь.

Какая пенсия у прокурора

Итак, 60% от такой зарплаты — это гарантированно максимальная пенсия, которая на сегодня не может превышать 23610 гривен. Это 10 прожиточных минимумов, установленных для лиц, утративших трудоспособность. На прокуроров такое ограничение также распространяется (неограниченные пенсии назначают только судьям).

Есть еще одно важное условие — если прокурор уже имеет право на пенсию, но продолжает работать, то пока он не уволится, пенсия выплачивается на общих основаниях, как обычная пенсия по возрасту и только после увольнения она пересчитывается на более выгодных условиях по нормам Закона «О прокуратуре».

Впрочем, учитывая неплохие оклады, и обычная пенсия по возрасту у прокурора может быть хорошая. Согласно статистике Пенсионного фонда, по состоянию на 2023 год в Украине было около 6000 пенсионеров-прокуроров, средний размер пенсии которых превысил 22 тысячи гривен. Это означает, что фактически все такие лица получают пенсию близкую к максимальной.

Пенсия по инвалидности

Известно, что прокуроры Хмельнитчины массово оформляли именно ІІ группу инвалидности. Это не похоже на совпадение, ведь прокурорам, признанным лицами с инвалидностью I или II группы, назначается пенсия в таких же размерах — 60% от зарплаты. Это при условии, что они имеют не менее 10 лет работы в органах прокуратуры. Если оформить инвалидность, то можно рассчитывать на соответствующую прокурорскую пенсию без наработки 15 или 25 лет выслуги.

Даже если такую пенсию назначать на общих основаниях, пока прокурор продолжает работать, то она все равно будет дополнительным источником доходов. Ведь обычная пенсия по инвалидности второй группы назначается в размере 90% от пенсии по возрасту и в размере 100%, если речь идет о первой группе.

Кроме того, в соответствии с Законом «О прокуратуре» пенсионеры и члены их семей, проживающие вместе с ними, имеют также право на бесплатное медицинское обслуживание в специализированных медицинских учреждениях, в которых они состояли на учете до выхода на пенсию прокурора.

Что будет дальше?

Нельзя говорить, что все прокуроры абсолютно здоровы и не имеют права на инвалидность. Окончательную точку должно поставить следствие. Так или иначе, еще надо доказать, что в большинстве случаев инвалидность им была установлена фиктивно. Но нет дыма без огня. В этом деле слишком много совпадений и вопиющих фактов. Обидно, если представители прокуратуры, которые должны надзирать за соблюдением законов, сами пользовались коррупционными схемами и покрывали представителей местной МСЭК.

Офис Генерального прокурора уже обнародовал первые результаты служебного расследования относительно приобретения инвалидности прокурорами и инициировал создание рабочей группы с привлечением международных экспертов.

«Очень важно установить, при каких обстоятельствах они получили инвалидность, потому что доля таких сотрудников в Хмельницкой области очень высока», — отметил генпрокурор Андрей Костин. По его словам, масштабное служебное расследование касается не только хмельницких прокуроров, а органов прокуратуры всех уровней. В конце концов стало известно, что и сам Костин уже ушел в отставку из-за упомянутого скандала.

Масштабы гораздо страшнее

Добавим, что это лишь верхушка айсберга и история с Хмельницкой МСЭК не единственная. За последние два месяца правоохранители также сообщили о незаконном обогащении представителей МСЭК по меньшей мере еще трех областей: Полтавской, Винницкой и Николаевской. Президент Владимир Зеленский даже собрал заседание Совета национальной безопасности и обороны, посвященное борьбе с коррупцией в этой сфере.

«Много новых деталей. К сожалению, сотни эпизодов нарушений на разном уровне из-за нечестной работы МСЭК. Будут и системное, и кадровое, и процессуальное реагирование», — отметил президент.

Конечно, МСЭК для прокуроров и для тех, кто пытается избежать военной службы — это немного разные вещи. Но в этой истории все настолько плотно пересекается, что лишь подчеркивает вопиющие системные проблемы украинского общества.

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