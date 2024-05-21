Война и магия: почему в Украине вырос спрос на астрологов, тарологов и экстрасенсов

Разные времена требуют разных увлечений: как объясняет интерес к магии психология?

Психология объясняет массовое увлечение магическими экспертами тремя причинами.

Первая — это отсутствие стабильности, неопределенность будущего и снижение критического мышления, а благодаря «магическим» подсказкам люди получают какую-то определенность в их вопросах.

— Человеку трудно существовать, когда он не понимает, где он и что будет дальше. Поэтому люди и тянутся в мир гадательной магии. Им кажется, что эзотерики единственные, кто говорит что-то «конкретное». Маги дают иллюзию определенности и предсказуемость. Кроме этого, в человеке заложена романтическая потребность в таинственном и незнакомом. И, возможно, там найдутся ответы, которые тяжело отыскать в обычной жизни, — объясняет кандидат психологических наук и доцент Одесского национального университета Маргарита Кременчуцкая.

Вторая — это природное обаяние людей с «магическими способностями» или хорошо продуманный маркетинговый ход.

— Если говорить о тех, кто активно ведет эфиры или блоги в социальных сетях, то по своей природе таких людей можно считать «маркетологами». Они чувствуют других, говорят то, что люди хотят услышать, и обобщают это так, чтобы сказанную информацию можно было применить ко всем и каждому. В психологии такое явление называют «эффект Барнума», — рассказала психолог. — Но гадательная магия — древнее занятие, и, возможно, в ней есть что-то научное. Но чтобы приобрести такие знания, нужно долго учиться. Увы, привлекают людей не те, кто знает, а те, кто умеет хорошо и много говорить. Вспоминается «эффект Арестовича», когда в первые дни войны люди слушали его как завороженные, не замечая того, что через неделю он мог говорить совершенно иное. Ему доверяли, на него надеялись и не анализировали информацию, а принимали ее на веру, как спасательный круг. Критичность к полученной информации пришла гораздо позже.

И, наконец, третья — это желание человека стать частью социального окружения, перестать чувствовать себя одиноким.

— Человек так устроен, что в одиночку ему тяжело выжить. И при просмотре эфиров с магами и экстрасенсами он становится частью общества: «Я не один, есть еще люди, которые думают и говорят, как я». Самое главное — предсказания снижают чувство тревоги, которое во время войны и так обострено. На самом деле, массовое увлечение людей предсказаниями в данный период не так плохо. Это отвлекает от переживаний, снижает напряжение. Когда ситуация в стране изменится к лучшему, они переключат внимание на реальность «здесь и сейчас», — добавила Маргарита Кременчуцкая.

Верит ли в магических экспертов церковь?

На этот вопрос нам ответил протоиерей Максимиан Погореловский.

— Когда с человеком происходят такие потрясения, как война, утрата близких, тогда все сектанты и гадалки тут как тут. Потому что человек дезориентирован, и в таком состоянии его можно заманить в свои сети. Кто такие по сути экстрасенсы и гадалки? 99,9% — это просто шарлатаны. Вещать с экранов они начали давно. Еще в советское время по телевизору выступали всякие там кашпировские. Потом люди поняли, что их обманули, а счастья и уверенности в завтрашнем дне они не получили. Сегодня есть «Тик Ток», там тоже гадалки в прямых эфирах что-то делают. Все это — способ заработать на дезориентированности общества. Если такой человек приходит в церковь, то церковь пытается человека отрезвить, предлагая ему путь воздержания и исправления своей жизни. Но это сложный путь. И поэтому если человек отрезвляться не хочет, он идет туда, где проще. Церковь предполагает, что есть 0,01% тех людей, которые действительно имеют какую-то силу. Но эта сила не от Бога, и тот человек, который прибегает к такой помощи, счастливым не становится.

Эзотерик: «Прогноз будущего — это как теория вероятности»

Александра — практикующий таролог, к которому обращаются многие одесситы. Всплеск заинтересованности к своим прогнозам она наблюдала в марте 2022 года — после начала полномасштабной войны.

— Человеческое сознание всегда было направлено на познание будущего. Поэтому в мире существует эзотерика и прогнозы. А в сложное время человек ищет в этом какую-то ясность. Такая себе защитная реакция психики. Так было и в годы Второй мировой войны. Английский историк и профессор Николас Старгардт в книге «Мобилизованная нация» пишет, что в этот период прорицатели и гадалки оказались в центре внимания и «дела у них шли как никогда бойко».

В практике Александры бывало такое, что люди слишком зацикливались на прогнозах и их вопросы доходили до абсурда. Например, идти ли во время воздушной тревоги в убежище? Однако сейчас одесситы возвращаются к темам мирного времени — бизнес, достаток, взаимоотношения.

— Вообще люди обращаются к эзотерике в нескольких случаях: хотят подтвердить или опровергнуть свои догадки; оказались в тупике и не могут найти выход; перекладывают ответственность на другого в решении личных вопросов.

Александра также заметила, что сейчас появилось много тарологов и астрологов. Она называет такую тенденцию «рыночной», ведь далеко не каждый является экспертом.

— В первую очередь люди идут в эзотерику, чтобы познать себя и через это — помочь другим. Но есть, конечно, и те, кто хочет на этом заработать. Они показывают свою важность, чтобы привлечь большую аудиторию. Однако любое эзотерическое направление — это наука, построенная на интуиции, логике и знаниях. К ней нужно подходить глубоко и основательно. Если не понимать, как все работает, можно навредить себе и другому человеку.

Так что Александра избегает прогнозов, ведь события могут поменяться в любой момент. Ну а если вы все-таки решили обратиться к «магии», таролог просит довериться интуиции и подходить к этому серьезно.

Сколько людей верят в астрологов, тарологов и экстрасенсов?

Тенденция обращения к магическим экспертам во время войны настолько возросла, что Киевский международный институт социологии (КМИС) целенаправленно провел всеукраинский опрос на тему: «Верят ли люди в астрологию, тарологию и экстрасенсорные способности?». Методом телефонных интервью было опрошено более 2000 человек в возрасте от 18 лет и старше. Результат показал, что 35% украинцев верят в астрологию, 25% — в экстрасенсорные способности, 15% — в карты таро. По крайней мере, во что-то одно из этого перечня верят 43% украинцев. Больше всех в магические способности верят женщины — 49% и только 36% мужчин.

Почему люди верят в колдовство?

Верование в гадателей, порчу, духов, пророчества и прочую мистику — неотъемлемая часть человеческой жизни. Даже существует ведьминский праздник, приходящийся на ночь первого мая. Это так называемая Брахманская Пасха и Вальпургиева «ночь ведьм». Колдуньи отмечают его шабашем на Лысой горе, куда «телепортируются» верхом на метле.

Все ли ясновидящие — шарлатаны?

Если полеты на метле все же являются выдумкой, то люди, обладающие магическими способностями, действительно есть. Ведь не все гадалки, экстрасенсы, травники и костоправы — шарлатаны или авантюристы. Есть немало одаренных людей, которые успешно используют свои эзотерические умения и помогают изменить судьбу, исцелиться или заглянуть в будущее.

В древности гадалки таились от односельчан, потому что их называли ведьмами и всегда обвиняли во всевозможных бедах и напастях.

Сегодня они не скрываются от людей, а успешно налаживают свой наследственный или приобретенный бизнес и зарабатывают на этом немалые деньги.

Как яйцом болезни выкатывают

В селе Левадовка, что на Березовщине, бабка-знахарка Маруся выкачивает болезни куриным яйцом.

Все секреты ей передала свекровь, а той — ее свекровь Ирина Божинская.

Ее внучка с Покровки Майя Полищук рассказала, что этот дар бабка Ирина получила во сне, когда была еще молодой. Заговаривала рожу, выкачивала яйцом испуг у детей, языком занозы из глаз вынимала. В течение десятилетий она помогла сотням людей чуть ли не со всей Украины, которые не могли в больницах исцелиться. Бабушку в селе называли не иначе как «врачом».

Недавно на одну уважаемую левадовскую женщину внезапно «напала» напасть. Усмотрев в этом порчу, она обратилась за помощью к знахарке. Бабка Маруся провела магический обряд выкачивания яйцом. Затем разбила его в стакан с водой. Желток оказался темным, что подтвердило болезнь. А обезвредить ее можно по-разному:

отдать яйцо собаке, чтобы «вылаять»;

вылить петуху, чтобы выкукарекал;

отнести туда, где люди не ходят;

бросить на перекресток и т. п.

Сельская целительница говорит, что Господь в яйцо заложил большую мудрость. Когда на Пасху люди возвращаются из церкви, то в первую очередь едят не паску или колбаску, а разговляются святым яйцом.

Она говорит, что с помощью яйца и молитвы можно избавиться от головной боли, выкачать испуг, вылечить от сквозняка, вывести рожу, лишаи и другие заболевания кожи. Даже избавиться от тяжелых душевных мук.

Сколько стоят потусторонние услуги?

В нынешнее время войны, когда многих терзает неизвестность о близких, угнетает тревога, люди тяготеют к различным чудесам и спешат к гадалкам, чтобы узнать будущее. И в наших краях найдутся люди со сверхъестественными возможностями.

Так, на Любашевщине предсказывает Гвоздавская гадалка Антонина. На Савранщине в Глыбочке о будущей судьбе поведает гадалка Сергей. Большинство посетителей утверждают, что те говорят правду.

Считается, что Бог посылает на землю целителей и дает им талант лечить или предсказывать, чтобы помогать людям.

Что касается оплаты услуг гадателей, то клиенты платят, сколько считают нужным. Обычно у каждого целителя есть свои требования — то ли хлеб принести, яйца, воду или масло, или вещи ребенка, на которые будет приговаривать от испуга, и которые потом ребенок должен носить.

Удивительная история бабки Ирины

Как-то ей приснилось, что какая-то старушка крепко ухватила ее за руку и потащила вдоль церкви за кузницу. Там начала ей наговаривать приговорки и заговоры от болезней, прежде всего детских, и заставила все запомнить. Напоследок сказала, что отныне она будет помогать людям. Утром сельская женщина проснулась с удивительным даром лечить.

Как я ходила к бабке испуг выкачивать

В нашем городе жила баба Надя. Она была женщиной средних лет, но все ее звали «баба» и считали большой знахаркой.

К знахарке идут до восхода солнца

Она умела приговаривать испуги и различные болезни. Больным рожистым воспалением бабу Надю даже врачи советовали. И она лечила — за несколько посещений рожа исчезала. Знахарка спасала от эпилепсии, возвращала младенцам ночной сон, помогала избавиться от страхов и других проблем со здоровьем.

Были у бабы Нади свои правила. Посетителям надо было приходить до восхода солнца. С собой иметь хлеб, кварту воды и три яйца. Уходя от знахарки, нельзя было ни с кем здороваться.

Везде у нее в комнате были расставлены лики святых. Перед тем как приступить к делу, она зажигала свечи, читала молитвы и клала поклоны. По завершении обряда бабка сбрызгивала больного святой водой и давала съесть просвирку.

Никакими приворотами и отворотами баба Надя не занималась, потому что считала это не только вмешательством в психику человека, но и в промысел Божий.

Как я попала к бабе Наде

Привела меня к ней, как и многих, беда. Мои первые роды были тяжелыми — я потеряла ребенка, а вместе с тем и здоровье. Обратилась к знахарке по настоянию родных и друзей. Традиционная медицина не давала результатов, поэтому искали помощи у высших сил.

Это была моя первая в жизни встреча со знахаркой.

С трепетом в сердце и с надеждой на чудо я пришла к бабе Наде на рассвете.

В маленькой комнате были сумерки, горели свечи и пахло ладаном. Баба Надя посадила меня на стульчик, а сама начала готовиться к действу.

Разговоры с потусторонним миром при свечах

Тишина… Я сижу, боюсь пошевелиться. Знаю, что в комнате только я, баба Надя и высшие силы, которые я боюсь напугать. И вдруг слышу:

— Сережа, ты чего пришел? Что тебе надо, Сережа?

Я, как сидела, так зацепилась и вмиг покрылась мурашками от испуга: с кем это она говорит? В доме же никого нет! А бабка продолжила нашептывать. И тут опять:

— Сережа, ты мешаешь сейчас, иди, говорю.

Боже милый, что делать? Она, наверное, с духом разговаривает!

Я готова была уже сорваться и бежать отсюда, когда баба Надя опять спокойным тоном говорит:

— Сережа, я говорила, что тебе сюда нельзя. Иди, Сережа, погуляй.

С этими словами она вытащила из-под стола упитанного кота и выставила его за дверь. Вот такой оказался «Сережа».

Тогда мне, конечно, было совсем не до смеха. Зато теперь я знаю, что коты могут быть не только Кузями, Васьками и Барсиками, но и Сережами.

…А бабка таки помогла. Вот только когда рассказываю эту историю знакомым, они в шутку спрашивают: то ли клин клином выбило испуг, то ли бабкины молитвы исцелили?

Повяжите на руку амулет!

Традиционная болгарская культура издревле сохраняет старый обычай — завязывать на руку шерстяную красную нить, которая символизирует силу солнца. Поэтому она может сделать своего владельца сильным, выносливым, здоровым.

Людям, которым приходилось покидать свои дома после наступления темноты, к красной нити прикрепляли чесночную бусину. Это усиливает целебную силу ниток и защищает хозяина от всего злого. Красную нить следует носить до тех пор, пока она не порвется, ее нельзя снимать с себя самому.

Сегодня представители разных национальностей все чаще прибегают к этому обряду, надеясь защитить себя от невзгод. Поэтому мы решили пролить свет на неизвестные до сих пор факты, связанные с самым популярным и самым действенным амулетом — красной нитью.

По традиции, красную нить должна завязать самая старшая женщина в семье. Мужчины должны носить ее на правой руке — как символ мужественности. Женщины — на левой. Некоторые уверены, что красную нить всегда следует повязывать на левую руку, чтобы она была ближе к сердцу. Считается, что таким образом положительная энергия достигает всего тела.

Почему, по поверьям, стоит носить красную нить?

Она оберегает от нищеты и является самой верной защитой от сглаза. Даря красную нить близкому человеку, мы дарим здоровье, храбрость, силу.

Когда нить рвется, это означает, что человек защитил себя от неприятностей, запланированных недоброжелателями. Если это случилось, надо завязать новую красную нить.

С началом полномасштабной войны в Украине многие волонтерок-мастериц стали отправлять на фронт небольшие браслетики, сплетенные из красно-зеленых нитей. Почему именно эти два цвета? Считается, что сочетание красного и зеленого цветов действительно сможет защитить от вражеских пуль. Ведь это энергетически сильные цвета. Красный цвет отводит от человека беду, а зеленый сохраняет жизнь.

Сегодня, когда в опасности не только воины на фронте, но и мирные жители из-за постоянных обстрелов, красно-зеленые обереги надо носить всем, усиливая при этом собственную веру в положительный результат любого дела.

Народная примета

Если у вас порван карман, его следует зашить красными нитками — тогда он никогда не будет пустым, то есть будут водиться денежки.

Анастасия ЕПУРЬ, Юрий Федорчук, Любовь Кузьменко, Анна Терзивец