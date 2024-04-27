К кому пойти: к гадалке или к мольфару? Церковь дала свое разъяснение

Одесситы, напуганные войной, с нетерпением ждут вечера, чтобы перед сном послушать убаюкивающие предсказания гадалки. Возникают среди людей споры вроде «К кому лучше пойти, к гадалке или к мольфару?». Батюшка, скажите, пожалуйста, почему люди идут не в церковь, почему они идут к гадалкам и к экстрасенсам?

– Путь церкви — это сложный путь. Это путь воздержания, путь исправления. А пойти к гадалке — это легко. Когда с человеком происходят какие-то потрясения в жизни, такие как война, утрата близких, когда человек не уверен в завтрашнем дне, когда он боится смерти, тогда все — сектанты, гадалки — они тут как тут. Потому что человек дезориентирован и в таком состоянии его можно заманить в свои сети.

Кто такие по сути экстрасенсы и гадалки? 99,9 процентов — это просто шарлатаны. На сегодняшний день в тех же соцсетях мы можем увидеть много разных видео, где и гипнотизеров, и экстрасенсов, и гадалок разоблачают. Когда-то давно я видел передачу, точнее документальный фильм, не помню, как он называется («Идущие к черту» — ред.), где разоблачаются экстрасенсы и гадалки.

Вещать с экранов телевизоров гадалки начали давно. Многие помнят, как в советское время по телевизору выступали всякие там кашпировские. Потом они пропали. И люди на этому погорели. Они поняли, что их обманули, поняли, что они доверились шарлатанам, отнесли им свои деньги, но счастья, уверенности в завтрашнем дне они не получили.

И люди разочаровались. Потом пошла вторая волна. Появилась передача «Битва экстрасенсов». Сегодня есть Тик-ток, там тоже гадалки в прямых эфирах что-то делают. Все это — способ заработать на дезориентированности общества. Если человек приходит в церковь, дезориентированный, то церковь не пытается выкачать у него деньги, она не рассказывает ему какие-то глупости, с помощью которых будет этим человеком манипулировать. Церковь пытается человека отрезвить. И поэтому если человек отрезвляться не хочет, он идет туда, где проще, и попадает в сети гадалок.

Да, есть 0,01 процент тех людей, которые действительно имеют какую-то силу. Но эта сила не от Бога, эта сила от дьявола. Тот человек, который прибегает к помощи таких гадалок, счастливым не становится. Люди, которые уже вышли из-под действия этих гадалок, рассказывают, что кто-то потерял квартиру, кто-то — дом, кто-то хуже стал жить, то есть никакого счастья это не принесло. Их просто обманули.

– И все-таки, посоветуйте, что же делать людям, чтобы не бояться? Идти в церковь?

– Конечно, человек, который имеет веру, он всегда будет на шаг впереди того человека, который не могу сказать, что не имеет веры, потому что все люди по сути своей верующие, нет человека неверующего. И тот, кто говорит, что я неверующий, он по сути верующий в то, во что он не верит. Поэтому вера — это естественное чувство каждого человека и в принципе стремление к Богу — это тоже естественное желание каждого человека, потому что мы созданы Богом. И как человек стремится к родителям, и каждому хочется быть с родителями — с мамой — ребенку, так и каждому человеку, потому что мы дети Божьи, хочется быть с Богом. Просто не каждый знает Бога. Поэтому он ищет и пытается заполнить его чем-то.

Пусть даже это прозвучит банально, но я скажу: чтобы не бояться, нужно быть с Богом. И наверное, сказал неправду. Потому что я человек верующий, я священник, но у меня тоже есть страхи, однако эти страхи не дают мне впасть в уныние или в панику. Можем вспомнить слова Паисия Святогорского, который говорит: «Я бы сошел с ума от несправедливости мира, если бы не имел веры в Бога и не знал, что последнее слово за Богом». Поэтому так и в моей жизни происходит и, наверное, в жизни каждого верующего человека. Мы имеем страхи: мы боимся за свою жизнь, мы боимся за своих детей, но эту энергию страха, если можно так выразиться, мы направляем в молитву, в добрые дела, в саморазвитие, в самодисциплину. И мы надеемся, что Господь никого из нас не оставит.

– Вы говорите, нужно быть с Богом. Но как человеку поверить в Бога? Из собственного опыта могу сказать, что это очень сложно. Меня просто высмеивали подруги. Они умны, интеллигентны, им не нужна вера. Но почему-то они вмешивались и пытались помешать мне ходить в церковь.

– Вера без дела мертва, говорит апостол Иаков. Поэтому для того чтобы действительно поверить, нужно действовать. Нужно работать над собой, делать дела веры. То есть делать то, что показывает в нас верующего человека.

Высмеивают? Но давайте тоже зададим им вопрос: а что плохого делает человек, который верит в Бога? Любит, милосердствует, сострадает, не завидует, смиряется, прощает. Что в этом плохого? И давайте посмотрим на тех, кто верит в мольфаров и гадалок. Это разве не смешно? Как можно высмеивать веру во всемогущего, необъятного, непостижимого Бога, который создал Вселенную, создал физические, химические, биологические процессы в нашем мире. Заглянуть в ДНК человека — это же непостижимый космос, заглянуть в то, как работает наше тело, какой великий архитектор Господь. И мы верим во всемогущего Бога, в высший Разум — можно по-разному называть его. И с другой стороны люди, которые верят в тех, кто чаще всего оказываются шарлатанами. Так над кем нужно смеяться?

– Еще такой вопрос. Скажите, пожалуйста, сейчас в обществе много ненависти. Люди злятся из-за войны и они ненавидят. Они лютой ненавистью ненавидят россию и россиян. Они ругаются, начали ругаться матом даже те, которые раньше не ругались. Но там, где ненависть — там нет Бога?

– Я бы сказал, что ненависть — это слабость. И поэтому, конечно, там не будет Бога. Бог всегда в силе и в правде. Поэтому нужно просто бороться с этой ненавистью и общество должно осознавать, что пока мы будем во власти ненависти, мы будем слабы. И если наш народ хочет выиграть в этой войне, а победа в этой войне — это сохранение нашего общества, государства и народа, мы должны быть здоровы как нация.

Там где ненависть — там всегда поражение. И об этом наши солдаты на фронте скажут со 100-процентной уверенностью, что если он пойдет с лютой ненавистью штурмовать окопы, он погибнет, потому что он не будет сосредоточен. Он должен быть с холодным умом, он должен быть внимательным — и тогда он выживет. А тот человек, который начинает поддаваться эмоциям, делает ошибки и поэтому погибает. Поэтому если мы хотим не допускать роковых ошибок, нам нужно овладеть своими чувствами и не ненавидеть, а поступать разумно, уметь все же прощать, милосердствовать и сострадать. И тогда с нами будет Бог, и тогда будет победа.

– Скоро Пасха. И такой вопрос. Люди на страстной неделе больше озабочены не тем, чтобы пойти в церковь в четверг и в пятницу, вспомнить крестную смерть Спасителя и стать как бы участником этих событий, прочувствовать, какая трагедия произошла 2000 лет назад. Вместо этого они заняты предпраздничными хлопотами, красят яйца, пекут паски и спорят о том, в какой именно день надо их печь. А празднование Пасхи от других праздников отличается только вкушением куличей и крашеных яиц.

– К сожалению, люди не понимают, что такое праздник Пасхи. Если мы выйдем на улицу и спросим, что такое Пасха — все скажут, что это какой-то семейный праздник. А кто-то скажет просто глупость, что это рождение Христа или что-то в этом роде, далекое от понимания самого праздника Пасхи, о ее величии и о смысле этого величия. Для многих празднование Пасхи — это просто традиция. И их вера ни на чем не основана. А если вера основывается на вербе в Вербное воскресенье, на куличиках на Пасху или на кустиках пряных трав на Троицу, и когда этот кустик или верба или кулич им не поможет, их вера разрушается. Мы должны верить в Бога.

Я бы посоветовал всем этим людям для начала изучить вопрос. Если бы каждый человек спросил: Что такое Пасха? Давай почитаю. Евангелие? Давай я почитаю отрывок из Евангелия. Кто такой Христос? Почему именно в этот день он воскрес? Почему печем именно куличи?

Наша вера не должна основываться просто на каких-то традициях или потому, что все так делают. Мы должны все всегда изучать.

– И последний вопрос. Что вы хотите пожелать нашим читателям?

– Я бы хотел пожелать каждому мира — это самое главное, потому что пока не будет мира в наших душах, в наших сердцах, в нашей стране, в окружающем нас мире, никто не сможет жить, творить, трудиться и любить. Потому что война — это самое страшное, что может произойти с человеком, когда человек убивает другого человека, посягает на его собственность, на его жизнь. Война — это воровство, потому что воруется жизнь, судьба, дома и прочее. Поэтому я бы пожелал в первую очередь мира, чтобы у каждого был мир в душе. И тогда все будет, все, что человек пожелает.

Батюшка служит в храме святых мучеников Адриана и Натальи, Французский бульвар, 46

Беседовала Диана БОРОВСКАЯ