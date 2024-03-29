Пасха: как определяется дата праздника?

Что такое традиционная Пасхалия?

С переходом части православных христиан, относящихся к ПЦУ, и греко-католиков на новоюлианский календарь, большинство церковных праздников отмечаются на 13 дней раньше. Но с Пасхой, Троицей и другими так называемыми переходящими праздниками, не имеющими определенной календарной даты, все оказалось не так-то просто.

Дело в том, что при переходе на новоюлианский календарь церкви для вычисления даты празднования Пасхи и подвижных праздников пользуются традиционным методом расчета — Пасхалией.

Эта система расчета была утверждена в 325 году Никейским собором еще единой в то время христианской церкви.

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Среди причин, по которым обновлять старый способ расчета даты Пасхи не стоит, церковники приводят то, что по юлианскому календарю жил сам Иисус Христос. Упоминают и о благодатном огне, который, по их утверждению, восходит в Храме Воскресения (Гроба Господня) в Иерусалиме именно накануне православной Пасхи, а не католически-протестантской.

Как считается дата Пасхи у католиков и православных?

Правило Пасхалии гласит: Пасха празднуется в первое воскресенье после первого полнолуния, которое наступает после весеннего равноденствия.

Однако со временем церковный календарь стал достаточно сильно отличаться от астрономического, и после календарной реформы XVI века католики и православные стали рассчитывать дату Пасхи по-разному.

Православные продолжили считать по старинке, а католики перешли на расчеты, приближенные к астрономическим. А поскольку разница между календарями составляет 13 дней, расчеты по одинаковым правилам приводят к разным результатам.

ПАСХА ПО ГРИГОРИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. К примеру, по календарю, которым мы пользуемся в повседневной жизни (он практически совпадает с григорианским), весеннее равноденствие в 2024 году было 20 марта (по церковному – 21 марта). Первое полнолуние — 25 марта. Поэтому Пасху римо-католики и протестанты будут отмечать в первое воскресенье после этой даты — 31 марта.

ПАСХА ПО ЮЛИАНСКОМУ КАЛЕНДАРЮ. Что же касается юлианского календаря, то по нему весеннее равноденствие не совпадает с астрономическим и приходится на 3 апреля. А первое полнолуние выпадает на 24 апреля. Учитывается при расчете и еврейская Пасхальная неделя, длящаяся в этом году с 23 по 30 апреля. До ее завершения православные Пасху не отмечают. Поэтому празднование перенеслось с 28 апреля еще на неделю – 5 мая. То есть — у православных и греко-католиков Великий пост начался недавно, а католики и протестанты уже готовятся Пасху праздновать.

Когда православные и католики будут отмечать Пасху в один день?

Иногда католики и православные отмечают праздник в один день. Так будет в следующем году. Согласно различным расчетам в 2025-ом году христиане всех конфессий будут отмечать Пасху 20 апреля.

Такое совпадение дат происходит раз в три-четыре года. Казалось бы, чем не повод согласовать общую дату и договориться праздновать Пасху совместно.

Оказывается, начиная с XVII века, такие попытки происходили не раз, но оканчивались неудачей. В последнее время представители Папы Римского и Вселенского патриарха ведут переговоры о том, чтобы попытаться согласовать на будущее общую дату Пасхи для всех церквей, перешедших на новоюлианский календарь.

Тем более, что повод для компромисса в 2025 году благодатный. Именно в этом году христиане будут праздновать 1700-летие Никейского собора, установившего правило исчисления Пасхи.