Гадалки и колдуны Одессы: сколько стоят услуги?

Люди по-прежнему верят в разнообразные прогнозы, сделанные при помощи карт, хрустальных шаров или других «магических» атрибутов. Как же с подобными услугами обстоят дела в Одессе?

Начало года, включая Рождество и Крещение, как гласит народное поверье, лучшее время для гаданий и предсказаний судьбы. Еще 200 лет назад классик предлагал использовать «крещенский вечерок», чтобы заглянуть в будущее. Сегодня ничего не изменилось.

Гадание по интернету

Несмотря на развитие науки и отрицательное отношение к гаданиям религиозных институций, количество магов и экстрасенсов у нас не уменьшается. Даже образованные люди, случается, бросаются к гадалкам, едва на горизонте замаячит серьезная неприятность. Вероятно, секрет такой популярности кроется в том, что предсказатели избавляют людей от ответственности за собственную жизнь, а любые «магические» ритуалы позволяют ощутить контроль над реальностью, которая кажется непредсказуемой.

Гадалок, тарологов, рунологов, колдунов и прочих тружеников на ниве сверхъестественных услуг в Одессе хоть пруд пруди.Есть те, кто специализируется на одном виде предсказаний, но большинство предлагают богатый комплекс услуг. В общем, выбирать есть из чего.

Приметой времени стало то, что многие гадалки и маги оказывают услуги не только лично, но и через интернет — у всех есть странички в соцсетях. Многие из них консультируют и снимают порчу по видеосвязи или просто по фотографии, которую просят выслать по электронной почте. Такой вид услуг чародеи оказывают исключительно по предоплате. Однако клиентам все же стоит проявить разумную осторожность и свои личные данные на чужих соцстраничках не «светить», а при личной встрече все фотографии и прочие документы забирать с собой.

Почем «снять порчу»?

«Прейскурант» одесских «волшебников» включает в себя те услуги, которые пользуются наибольшим спросом: снятие порчи и сглаза, привороты, гадания, составление гороскопов, очистка ауры и даже изготовление талисманов.

Стоимость магических услуг зависит от их вида. Например, за снятие порчи придется заплатить 1000 гривен и больше, гадание на картах таро стоит от 300 гривен, составление нумерологического прогноза — от 280 гривен, гадание на рунах — от 350 гривен. Некоторые маги даже предоставляют рассрочку. Правда, не все из них горят желанием предварительно сообщать стоимость своих услуг. Весьма уклончиво они отвечают, что оплата зависит от того, что именно придется делать для клиента и насколько это энергозатратно для самого «работника магического труда». При этом клиентов предупреждают, что одного сеанса, скорее всего, будет недостаточно. Этот момент стоит обязательно учитывать, так как «исцеление» может обойтись в кругленькую сумму.

Какие виды «магических» услуг оказывают одесситам?

Гадание на картах. Самые популярные виды гаданий — на картах таро. Попадаются и новомодные гадания, например, «консультации с помощью метафорических ассоциативных карт». Впрочем, под этим замысловатым названием, скорее всего, подразумеваются также карты таро. Во всяком случае, именно они были изображены на картинке-иллюстрации. Кстати, карты таро гадалки используют с XV века, и когда-то они были инструментом для азартных игр. Так что ничем от обычных карт таро не отличаются. Разве что колода из 78 карт делится на старшие и младшие арканы, по которым вместе или раздельно гадалка и предсказывает будущее.

Гадание на рунах. Руны — это такие деревянные или костяные таб­лички с нанесенными на них буквами древнегерманского алфавита, который использовали в Скандинавских странах до XII века. Считается, что каждая буква имеет свое значение. В общем, все примерно так же, как и при гадании на картах.

Магия и знахарство. Если верить рекламе, маги и знахари «чистят и модифицируют» энергетику, снимают родовую карму, всяческие обеты, корректируют судьбу. Ну и как бонус — избавляют от вредных привычек. Судя по всему, одесские «волшебники» идут в ногу со временем, так как у них в прайсах есть даже «программы для возврата долгов». А для особо важных клиентов существуют «VIP-чистки от негатива на высшем уровне с установкой мощной защиты». Ну а всякие там пророчества и заговоры наши прогрессивные маги считают прошлым веком.

Нумерология. Те, кто занимается этим видом предсказаний, уверены, что нумерология может дать верный «вектор движения». В перечень услуг нумерологов входят составление нумерологической карты, квадрата Пифагора, определение счастливых чисел и даже кем вы были в прошлой жизни.

Ясновидение и экстрасенсорика. Большинство одесских экстрасенсов сообщают, что являются потомственными специалистами и работают «по всему миру», обещают изменить судьбу буквально с первого сеанса и исполнить все желания. По утверждению некоторых ясновидящих, клиенты «испытывают восторг и шок от действенных переворотов и заговоров». Но, вероятно, на всякий случай, тех же восторгающихся клиентов предупреждают, что «результаты могут отличаться в зависимости от обстоятельств».

Что такое «холодное чтение»?

Современные предсказатели взяли на вооружение набор приемов, который психологи называют «холодным чтением». Ими обычно пользуются иллюзионисты и фокусники. При помощи анализа манер, речи, возраста, стиля одежды, уровня образования и других параметров предсказатели составляют для себя психологический портрет клиента. И если человек не подозревает об этих приемах, то «ясновидение» производит на него большое впечатление.

Что же касается «чудес» во время сеанса предсказаний, то это, скорее всего, обычные фокусы. К примеру, чтобы продемонстрировать несведущему человеку результаты наведенной на него «порчи», достаточно неплохо знать школьный курс химии и физики. А если к этому прибавить немного актерских способностей и знания психологии, то успешно заниматься «чисткой ауры» может кто угодно.

Как отличить настоящего экстрасенса?

Есть несколько правил, которые могут помочь определить, действительно ли ясновидящий или экстрасенс обладает особыми способностями или вам попался обычный мошенник.

Те, кто «работают» экстрасенсами, любят окружать себя массой магических атрибутов, в то время как в кабинетах настоящих ясновидящих таких вещей крайне мало.

Будьте осторожны, если в помещении, где проходит прием, сильно пахнет благовониями — некоторые из них могут воздействовать на сознание.

Во время первой встречи попросите ясновидящего рассказать о вашем прошлом. Это трудно даже для настоящих экстрасенсов, поэтому мошенника легко уличить во лжи. Не позволяйте ему отделываться общими фразами, требуйте конкретики.

Учеников у ясновидящих, как правило, не бывает — этот дар по наследству передается очень редко. До сих пор ни один экстрасенс не смог подтвердить свой дар в условиях научного эксперимента. Также невозможно предсказание будущего через интернет.

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