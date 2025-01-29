Когда закончится война?

– Война не завершится в один день, потому что Дональд Трамп так сказал. Когда мы закончим противостояние между собой в Украине, тогда и закончится война. Либо нас разорвут враги, либо мы вместе возьмемся за руки и их порвем. Не думайте, что все будет, как раньше.

Каким будет 2025 год для Одессы и Украины?

– Год трансформаций как для Одессы, так и для Украины. Если 2024-й был тяжелым и многие столкнулись с депрессией, то этот станет периодом реальных изменений. Даже может привести к завершению войны: остановка, заморозка конфликта и так далее. Но в период 2025-2026 годов начнет что-то меняться. К сожалению, Россия будет еще атаковать Одессу. Но в целом для города этот год благоприятен, хоть и нелегок. В настоящее время Одесса застряла в своем развитии. Она может быть настоящим Парижем. Война – не причина, почему город не развивается. Просто местные ресурсы идут не туда, куда нужно. Только совместными усилиями можно реализовать эти возможности.

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Какие периоды для Одессы будут нелегкими?

– Если говорить об опасных или напряженных периодах в Одессе, то это весна, особенно март и начало апреля. Февраль также может внести напряжение. Май и июнь – более динамичны, но с заметными перерывами между критическими событиями. Наиболее спокойным периодом может стать середина лета.

Этот и будущий год будут благоприятными, особенно если речь идет о туризме и фрилансе. Это перспективные области развития в нашем регионе. Открыть бизнес в сфере обслуживания будет выгодно. Настроение общества будет депрессивным, но нужно продолжать жить и надеяться только на себя.

Одесса будет оккупирована?

– Нет, Одесса не будет оккупирована. Это не русский город, и ничего русского здесь нет. Среди астрологов иногда звучат подобные прогнозы. Но не разделять взгляды власти – не значит поддерживать врага. Украина держится, и мы продолжаем двигаться вперед.

Какая будет ситуация на фронте возле Херсона?

– Есть ощущение, что территории, которые сейчас оккупированы, в частности, левый берег Днепра, начнут освобождать в этом году. Процесс может начаться еще весной, но именно лето-осень станет переломным моментом. Главное – верить! Что касается Херсона, я предполагал, что его освободят примерно за два месяца. Тогда я даже шутил: «Если выпадет первый снег, это будет освобождение». И, как ни странно, 11 ноября выпал первый снег.

Ожидать ли техногенных и природных катастроф?

– В ближайшие два года важно обратить внимание на возможные затопления. В Одессе это, в частности, в портовой зоне, а в Херсоне – вдоль побережья. Это, скорее всего, будут последствия природных явлений, а не обстрелов. Относительно энергетических объектов,таких как гидроэлектростанции или атомные станции, угрозы остаются актуальными. Возможен удар по ДнепроГЭС, хотя он, вероятно, не будет столь катастрофическим, как ситуация с Каховской ГЭС. Запорожье также остается в зоне риска и важно внимательно следить за ситуацией на Курской АЭС.

Будет ли «третья мировая»?

– Если вторая мировая война началась в Польше, то третья, можно сказать, уже началась в Украине. Однако со временем Украина станет спокойной территорией, которая выполнила свою миссию, как бы цинично это ни звучало. Провокации и агрессивные действия со стороны России возможны. К нам начнут прибывать беженцы из других стран. Возможно, это будут Балтийские государства или некоторые европейские страны. Если смотреть на энергетическую карту, то нехорошие тенденции на 2027-2028 год для Грузии и Казахстана. А вот Америка еще не раз столкнется с климатическими изменениями. Ураган во Флориде или пожар в Лос-Анджелесе – только начало.

Что одесситам нужно сделать в этом году?

– Принимайте изменения, адаптируйтесь к ним. Ходите в музеи, слушайте украинские песни, смотрите фильмы, изучайте творчество украинских художников. Это нужно для сохранения нашей идентичности.

Какая будет Украина в будущем?

– Украина еще будет оставаться коррумпированной. Однако в будущем в стране появится хороший хозяин. Может, не следующий, но он будет. Выборы состоятся, вероятно, уже в этом году, как я прогнозировал ранее. Однако я не думаю, что Зеленский станет президентом снова. Что касается восстановления границ, это будет длительный и непростой процесс. Не стоит ждать быстрых результатов. Украина будет восстанавливаться, но не все наши люди вернутся. Это реальность, с которой придется смириться.

Таролог Яр Линский предупреждает, что к любым прогнозам следует относиться осторожно и анализировать их перед тем, как воспринимать всерьез

Справка ОЖ: кто такой Яр Линский?

Яр Линский – профессиональный таролог, практик украинской магии и знатник из Херсона, который сейчас очень популярен в соцсетях. Картами «Таро» Яр заинтересовался еще в 10 лет, когда увидел необычную колоду в магазине. С тех пор начал усердно изучать их символику.

– Я не считаю себя «одаренным» человеком, но знаю, что в нашей семье подобные знания передавались поколениями. Моя прабабушка, которая родом из Бессарабии, занималась чем-то похожим: проводила разные обряды, помогала людям. Сейчас моя миссия – также помогать людям и популяризировать украинскую магию. Ведь россияне украли наши традиции и называют их своими.

Если что-то важное должно произойти, Яр Линский чувствует это. Так случилось и перед началом полномасштабной войны. На тот момент таролог учился на журналиста в Харькове, но накануне войны неожиданно решил забрать все свои вещи и вернуться домой в Херсон.

– Во время оккупации, а для меня с семьей это длилось пять месяцев, мы также обращались к моим картам, в частности, чтобы узнать, в какой момент лучше уехать. Магия помогает находить верный путь в сложных ситуациях. Но считаю себя тарологом-реалистом: даже если я занимаюсь таро, это не значит, что я сразу верю во все знаки. Даже если мои прогнозы сбываются на 90%, все равно нужно быть осторожным и ответственным за свои слова и действия.

Также Яр предостерегает, что ни в энергетике, ни в таро, ни в эзотерике нет четких временных рамок. Конечно, можно установить сроки, например, что событие произойдет в течение какого-то времени.

– Моя рекомендация всем, кто интересуется таро: если таролог или практик называет точную дату событий, вероятнее всего, это ложь. Экстрасенсы – это вымысел, и битвы экстрасенсов – тоже.

Сейчас Яр живет и работает в Одессе. Открывает академию для тех, кто хочет научиться таро и практикам, связанным с украинскими традициями. Яр и его семья благодарны местным жителям, которые так тепло их приняли.

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