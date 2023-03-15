Во время войны вырос спрос на гадалок и экстрасенсов

Спрос на гадание, экстрасенсов и прочие магические услуги всегда возрастает во времена глобальных перемен, потрясений и войн. Что же заставляет нас в «смутные времена» безоговорочно доверять предсказаниям и гороскопам? Почему именно в тяжелых ситуациях растет спрос на мистику?

Рассказывают то, во что мы хотим верить

Вот уже год мы переживаем сложную и совершенно непредсказуемую реальность — войну. Происходящее меняется как в калейдоскопе, и чаще всего оно несет страдания, боль и страх, выбивает из колеи. Такое количество негативных событий вводит наш мозг в ступор, страдает нервная система, и мы, как за соломинку, хватаемся за все, что может вернуть нам состояние психологической устойчивости. При этом способность испытывать «мирные» эмоции и оценивать последствия наших действий значительно ухудшается, что снижает способности критически оценивать действительность.

Читайте также: Гадалки и колдуны Одессы: сколько стоят услуги?

Именно в таком состоянии человека легко заставить поверить в какую-то даже самую невероятную информацию, особенно если он хочет в нее верить. Например, те предсказания, которые пророчат окончание войны чуть ли не в следующем месяце, не только успокаивают, но и создают иллюзию чуть ли не научного прогноза. А если такую информацию человек видит в различных СМИ и на интернет-сайтах, доверие к ней еще больше увеличивается. Кстати, именно на этом методе построена вся пропаганда — если повторять ложь многократно, в нее обязательно поверят.

Прогнозы и предсказания могут быть опасны для здоровья

За последний год очень выросли продажи успокоительных препаратов, люди стали чаще обращаться к психологам, ну, а некоторым справляться с тревогой помогают экстрасенсы, астрологи или тарологи. На первый взгляд, в этом нет ничего страшного. Это что-то вроде анестезии для мозга и души, когда тревожная реальность подменяется убаюкивающими прогнозами. Однако именно в этих ласкающих слух предсказаниях, как предупреждают психологи, и таится опасность.

Читайте также: Прогноз: что предсказали миру в 2022 году знаменитые прорицатели?

Если обнадеживающие прогнозы не оправдываются, человек разочаровывается. И чем больше надежд он возлагал на предсказанное улучшение, продвижение или победу, тем тяжелее его чувство неудовлетворенности — теряется вера в будущее и накрывает депрессия. Это еще больше ухудшает психологическое состояние и способность человека мириться с реальностью. Чтобы избежать этого, нужно развивать критическое мышление. Оно спасет от излишнего доверия к мистике, а следовательно, и тяжелых последствий. Тем более, что в частности за последний год достоверных предсказаний, которые исполнились хотя бы наполовину, никакими астрологами, экстрасенсами или мольфарами сделано не было.

Перестать верить в предсказания и вернуться в реальность

Чтобы избежать опасного доверия к мистикам и эзотерикам различного толка, нужно проверять любую поступающую информацию. И в первую очередь именно ту, которая больше всего вас успокаивает.

Старайтесь сосредоточиваться на конкретных делах и действиях, это поможет избежать упадка духа и сделать жизнь лучше в долгосрочной перспективе. Запомните: качество вашей жизни зависит только от вас.

Читайте также: Сглаз, порча и темная сила зеркала: что говорят священники о суевериях?

Отслеживайте и старайтесь избегать любых предрассудков, тем более не «покупайтесь» на советы даже самых раскрученных эзотериков.

Подвергайте сомнению любые сенсационные заявления и ищите доказательства их правдивости. Если такое заявление проверить нельзя, лучше пропустите его мимо ушей.

Избавляемся от магического мышления

Магическое мышление — это термин, который характеризует развитие детской психики в возрасте трех-пяти лет, а также взрослых, у которых не развито критическое мышление. В свое время это явление изучал еще Зигмунд Фрейд. Он писал, что такие люди избегают определенных мыслей, опасаясь, что они приведут к неблагоприятным последствиям в реальности, по принципу «чтобы не сглазить». Именно проявление магического мышления является основой веры в астропрогнозы, гороскопы, гадания и любые предсказания.

22 тысячи прогнозов за 2022 год

Без малого за год полномасштабной войны было сделано около 22 тысяч эзотерических прогнозов относительного окончания войны и будущего Украины. На различных интернет-сайтах они набрали более 150 миллионов просмотров. Наибольшей популярностью пользовались предсказания астролога Влада Росса, экстрасенса Макса Гордеева и таролога Людмилы Хомутовской.