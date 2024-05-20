Осторожно — клещи! Как их избежать, и что делать, если они уже здесь?

В этом году прогнозируют, что активность клещей может продолжаться до осени. Чтобы не дать застать себя врасплох, «Одесская жизнь» обратилась к Виктории Напханюк, энтомологу микробиологической лаборатории отдела исследований биологических факторов Одесского областного ЦКПХ.

— Активность клещей каждый год имеет два пика — в начале весны и в конце осени, — рассказывает специалист. — Во время летней жары и периодов с малыми осадками клещи ищут более уютные места проживания, где есть тень и сохраняется влага. В таких местах для них лучшие условия для размножения или перехода из одной стадии развития в другую. Но быть осторожным надо и летом — укусы клещей регистрируются и тогда, но с несколько меньшей интенсивностью. То есть, с апреля по октябрь на природе мы можем столкнуться с нападением клещей. Более того, единичные укусы регистрируются и в ноябре, и в декабре.

Не дай себя засосать: как уберечься от клещей

Где прячутся клещи

Нередко с одного человека изымали от 2 до 10 особей клещей после пикников на природе или посещения кладбищ в поминальные дни. Они любят сидеть в зеленых насаждениях высотой до метра в позе ожидания с вытянутыми вперед лапками. Сначала цепляются за шерсть животного или за одежду человека, после чего остаются неподвижными — выжидают, когда вы прекратите активно двигаться. Как только вы сядете или ляжете — нападающий начнет искать, где бы прикрепиться. При этом выбор места присасывания может происходить долго: от нескольких минут до 1-2 суток. Дело в том, что клещи ищут наиболее нежные участки на теле: у человека это, обычно, паховая зона, мошонка, зона возле ушной раковины, область шеи, волосистая части головы, зоны подмышек, ягодицы.

Какая одежда спасет от клещей

Любителям рыбалки, многочасовых лесных прогулок и «тихой охоты» на грибы, следует по возможности тщательно закрывать тело, не оставляя шансов для проникновения клеща. Рукава куртки должны быть длинными, манжеты плотно облегать запястья. Водолазку или рубашку с глухим воротником необходимо заправить в брюки, штанины — в голенища сапог. Не забудьте накинуть на голову капюшон. Чем меньше складок и карманов на одежде — тем меньше шансов у клеща остаться незамеченным. Скорее всего, вид штанов, заправленных в носки, для вас непривычен. Но подумайте о том, что безопасность и сохранение здоровья важнее. Примите во внимание еще и то, что на одежде светлого тона насекомых заметить легче.

Осмотр является обязательным

На прогулках на природе необходимо периодически проводить само- и взаимоосмотры. Дома надо еще раз осмотреть одежду, открытые части тела, голову, а также принять душ. Не следует приносить в дом букеты полевых цветов, ведь с ними тоже можно занести клещей. И еще надо тщательно осматривать домашних животных на наличие паразитов после прогулок.

Укусил клещ: что делать и куда обращаться в Одессе?

— Можно ли удалять клещей самостоятельно?

— Не рекомендуется. Лучше обратиться в ближайшее медицинское учреждение — травмпункт или приемное отделение больницы, где хирург квалифицированно проведет удаление, осмотр и антисептическую обработку раны. Важно удалить клеща не поврежденным, потому что даже кусочек его ножки, который остался в ранке, остается источником инфекции. Поэтому исследовать клеща на вирусы и бактерии лучше, когда он целый, и даже живой.

— Как действовать в случае, когда медицинского учреждения поблизости нет? Ведь чаще всего происходит именно это…

— Тогда действительно придется удалять клеща самостоятельно. Для этого можно использовать специальное устройство, продающееся в ветеринарных аптеках («клещесмык»). Надо прижать его к коже, подсунуть под клеща, аккуратно расшатать «кровопийцу» из стороны в сторону (ведь хоботок надежно «зацементирован» в ранке слюной животного), а затем медленно выкрутить тельце (крутить можно в любую удобную для вас сторону).

Если устройства нет, сделайте это пальцами, обернутыми марлевой салфеткой, или пинцетом либо петлей из нити. Вытягивайте клеща медленно — без рывков!

— Клещ извлечен. Что теперь с ним делать? Положить в баночку и отправить на исследование?

— Чаще всего мы говорим об опасности заражения клещевым вирусным энцефалитом и клещевым боррелиозом (болезнь Лайма). Изъятую особь (или особей) помещают в чистую стеклянную тару с плотной крышкой или в пластиковый стандартный аптечный контейнер для исследований. Поскольку лучше доставить клеща живым, добавьте в контейнер несколько зеленых травинок в качестве источника кислорода. Если не было возможности предоставить клеща в лабораторию, то через три недели сдайте кровь на наличие возбудителей клещевого вирусного энцефалита, клещевого боррелиоза и т.д. Адрес вирусологической лаборатории — г.Одесса, Старосенная площадь, 33 (район железнодорожного вокзала).

— Обязательно ли укус клеща вызывает вирусный энцефалит?

— Одесская область не является эндемичной зоной по клещевому вирусному энцефалиту. И хотя каждый год при мониторинге окружающей среды вирусологическая лаборатория выявляет определенный процент клещей-носителей возбудителя, заболевания вирусным клещевым энцефалитом у нас не регистрировались более 15 лет. Даже если клещ оказался «положительным», то укушенный им человек не обязательно заболеет. Но знать признаки клещевого вирусного энцефалита и болезни Лайма надо.

Какие симптомы у болезни Лайма и клещевого энцефалита?

Клещевой вирусный энцефалит начинается с головной боли, лихорадки, тошноты, рвоты, нарушения сна. При этом заболевании преимущественно поражается центральная нервная система, что может привести к инвалидности, а в отдельных случаях — к летальному исходу. Инфицироваться можно не только во время кровососания клеща, но также если случайно его раздавить или расчесать место укуса.

Первым проявлением болезни Лайма является покраснение на месте присасывания клеща, начинается головная боль, появляются ломота во всем теле и вялость. Если не провести лечение на ранней стадии, болезнь может привести к поражению различных органов: кожи, суставов, мышц, нервной и сердечно-сосудистой системы, и даже к инвалидности. Риск инфицирования зависит от продолжительности присасывания клеща: в течение суток вероятность инфицирования достаточно мала, а в конце третьих суток приближается к 100%.

В течение трех недель наблюдайте за своим состоянием, ежедневно измеряйте температуру тела. Если она повышается, а покраснение на коже в месте присасывания клеща продолжает увеличиваться, — немедленно обратитесь к семейному врачу.

Опровергаем 4 распространенных мифа о клещах

Миф 1. Клещ легко извлекается или отпадает сам при смазывании его жиром.

Правда? НЕТ. Место вокруг клеща не следует ничем смазывать перед удалением. Даже антисептическим средством, не говоря уже о жире. Потому что тогда у паразита начинается удушье и рвота (в том числе слюной), что повышает риск занесения инфекции. Рану следует дезинфицировать и промывать, только убедившись, что клещ вышел целиком.

Миф 2. Если вытащить клеща в течение 24 часов, то нет риска заражения.

Правда? НЕТ. Гарантии по этому поводу никто не даст. Кроме того, никогда не известно точно, как долго паразит уже питается кровью, присосавшись к телу. Если в слюнных железах клеща содержатся вирусы энцефалита, то он передает их немедленно, сразу после нарушения целостности кожи.

Миф 3. Можно сделать прививку против всех клещевых инфекций.

Правда? НЕТ. Вакцинация от болезни Лайма не проводится. Еще хуже то, что даже переболев ею человек не получает пожизненного иммунитета. Однако существует вакцина против клещевого энцефалита.

Миф 4. Клещ может залезть под кожу и отложить там яйца

Правда? НЕТ. Дышат эти паразиты с помощью так называемого дыхальца в районе брюшка, поэтому погрузиться полностью под кожу они не могут — им нечем будет дышать.