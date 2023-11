Вечер бокса и сольный стендап: мероприятия в Одессе, которые точно стоит посетить 25-26 ноября

25 ноября 16:00 – Благотворительный вечер бокса в поддержку ВСУ

25 ноября в 16:00 на стадионе «Черноморец» в спорткомплексе Fitness Stadium пройдет благотворительный вечер бокса в честь ВСУ на котором пройдут 12 профессиональных поединков с участием 10 одесситов.

На турнире будут разыгрываться лоты с передовой и все собранные средства пойдут на помощь ВСУ по борьбе с российской агрессией. В зале соберутся около 200 гостей, которые увидят яркие бои как дебютантов, так и боксеров с большим количеством побед. Главные бои вечера профессионального бокса проведут Маркарян Роман, Гаджиев Имран и Евгений Вакуленко.

25 ноября 18:00 – Концерт CHEEV в Palladium

CHEEV (Владислав Чижиков) – молодой исполнитель из Белоруси, проживающий на территории Украины и поющий по-украински. Его талант был оценен на шоу «Голос страны» и уже в 2019 году под псевдонимом CHEEV состоялся дебютный релиз песни «Оберегать». А 2021 год – год выпуска первого альбома «Drama». Стиль CHEEV – это комбинация жанров инди и альтернативы, в сочетании с особым вокалом и лирическим текстом.

25 ноября 18:00 – Василий Байдак. Сольный стендап «Довольно – хаотичное» в Филармонии

Василий Байдак – настоящая звезда в украинском настроении. Артист хорошо известен отечественной публике благодаря своему участию в проекте «Лига Смеха» в составе команды Театр абсурда «Гооробчик».

Кроме того, Василий успешно выступает сольно. Себя презентует просто: комик из Украины, волонтер, снова собирает свой любимый зал. Крутой автор обещает рассмешить и отвлечь всех и готовит сюрпризы! «Офигенно и полезно» – именно так, по словам артиста, публика в этот вечер проведет время.

26 ноября18:00 – Artie Shaw Swing. Mihail Ksida Quartet в Унион

Let’s go, 40th! Отправляемся в Америку!

Концерт Арти Шоу и свинг 40-х – это праздник джаза и настоящей музыки, проверенной временем. На концерте прозвучат композиции выдающихся фигур эры свинга – кларнетистов Арти Шоу и Бенни Гудмана, композитора Джорджа Гершвина, песни из репертуара Фрэнка Синатры. Вас ждет ритм и зажигательное настроение. Если вы любите линди хоп и свинг, вы будете в восторге!

26 ноября, 19:00 – We play the story and back it to you. Museum Art Club. Детали здесь

Приглашаем посетить спектакль Playback-театра!

Это современный жанр импровизационного искусства, который берет за основу истории зрителей. Вы рассказываете свою историю, а мы реализуем ее здесь и сейчас без предварительных обсуждений и договоренностей. Вы сможете разделить свои чувства вместе со всеми зрителями и получить их обратно, увидев свой рассказ сыгранным на сцене. История с детства, или произошедшая только вчера, быстротечные ощущения, или запомнившийся вам сон – главное, чтобы эта история была именно о вас.