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Украина пережила самую масштабную атаку дронами с начала войны – каков ее итог

Украина пережила самую масштабную атаку дронами с начала войны – каков ее итог

В ночь на субботу, 25 ноября 2023 года, российские агрессоры выпустили по территории Украины рекордное количество ударных беспилотников (БпЛА) типа типа «Shahed». Эта атака стала самой масштабной с начала войны.

По данным Воздушных сил, всего были зафиксированы пуски около 75 «шахедов» с двух направлений – Приморско-Ахтарска и района Курской области рф. Основным направленим удара стал Киев.

В то же время противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях – Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской.

Отметим, что в Одессе и Одесской области эта ночь прошла спокойно и без сигналов воздушной тревоги и обстрелов.

К отражению воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 74 ударных БпЛА. Подавляющее большинство «шахедов» были сбиты в Киевской области.

А на на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

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Фото: Обозреватель

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