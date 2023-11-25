Украина пережила самую масштабную атаку дронами с начала войны – каков ее итог

По данным Воздушных сил, всего были зафиксированы пуски около 75 «шахедов» с двух направлений – Приморско-Ахтарска и района Курской области рф. Основным направленим удара стал Киев.

В то же время противовоздушная оборона работала по меньшей мере в шести областях – Киевской, Сумской, Днепропетровской, Запорожской, Николаевской и Кировоградской.

Отметим, что в Одессе и Одесской области эта ночь прошла спокойно и без сигналов воздушной тревоги и обстрелов.

К отражению воздушной атаки были привлечены зенитные ракетные войска, тактическая авиация, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.

В результате противовоздушного боя этой ночью силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, уничтожены 74 ударных БпЛА. Подавляющее большинство «шахедов» были сбиты в Киевской области.

А на на Днепропетровщине уничтожена управляемая авиационная ракета Х-59.

Еще по теме: Какова ситуация на фронте и потерях врага на утро 640-го дня войны.

Фото: Обозреватель