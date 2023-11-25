Новини Одеси та Одеської області

Вечір боксу та сольний стендап: заходи в Одесі, які варто відвідати 25-26 листопада

Вечір боксу та сольний стендап: заходи в Одесі, які варто відвідати 25-26 листопада

Калейдоскоп подій спортивних, музичних, театральних цими вихідними допоможе відволіктися від буденних справ та мотивує вийти з дому навіть в погану погоду.

25 листопада 16:00Благодійний вечір боксу на підтримку ЗСУ

Афиша Одессы, вечер бокса

25 листопада о 16:00 на стадіоні «Чорноморець» у спорткомплексі «Fitness Stadium» пройде благодійний вечір боксу на честь ЗСУ на якому пройдуть 12 професійних поєдинків за участю 10 Одеситів. На турнірі будуть розігруватись лоти з передової та всі зібрані кошти підуть на допомогу ЗСУ у боротьбі з російською агресією. У залі зберуться біля 200 гостей які побачать яскраві бої як дебютантів так і боксерів з великою кількістю перемог. Головні бої вечора професійного боксу будуть Маркарян Роман, Гаджиєв Імран та Вакуленко Євген.

25 листопада 18:00Концерт CHEEV в Palladium

Афиша, концерт

CHEEV (Владислав Чижиков) – молодий виконавець з Білорусії, що проживає на території України та співає українською. Його талант був оцінений на «Голос країни» і вже у 2019 році, під псевдонімом CHEEV, відбувся дебютний реліз пісні «Оберігати». А 2021 – рік випуску першого альбому «Drama». Стиль CHEEV – це комбінація жанрів інді та альтернативи, в поєднанні з особливим вокалом та ліричним текстом.

25 листопада 18:00Василь Байдак. Сольний стендап «Доволно – хаотичне» в Філармонії

Афиша Одессы, Василь Байдак

Василь Байдак – справжня зірка в українському гуморі. Артист добре відомий вітчизняній публіці завдяки своїй участі у проєкті «Ліга Сміху» у складі команди «Театр абсурду «Горобчик». Крім того, Василь успішно виступає сольно. Себе презентує просто: комік з України, волонтер, знову збирає свій улюблений зал. Крутий автор обіцяє розсмішити і відволікти всіх та готує сюрпризи! «Офігєнно і корисно» – саме так, за словами артиста, публіка цього вечора проведе час.

26 листопада 18:00Artie Shaw & Swing. Mihail Ksida Quartet в Уніон

Концерт на выходных в Одессе

Let’s go, 40th! Відправляємось в Америку!

Концерт Арті Шоу та свінг 40х – це свято джазу та справжньої музики перевіреної часом. На концерті прозвучать композиції видатних постатей єри свінгу – кларнетистів Арті Шоу та Бенні Гудмана, композитора Джорджа Гершвіна, пісні з репертуару Френка Сінатри. На вас чекає ритм та запальний настрій. Якщо ви любите лінді хоп та свінг, ви будете в захваті!

26 листопада, 19:00We play the story and back it to you. Museum Art Club

Афиша Одессы на выходные

Запрошуємо вас відвідати виставу Playback-театру!

Це сучасний жанр театрального імпровізаційного мистецтва, який бере за основу історії глядачів. Ви розповідаєте свою історію, а ми втілюємо її тут і зараз без попередніх обговорень та домовленостей. Ви зможете розділити свої почуття разом зі всіма глядачами та отримати їх назад, побачивши власну розповідь зіграною на сцені. Історія з дитинства, або та, що відбулась тільки вчора, швидкоплинні відчуття, або сон, який вам запам’ятався, – головне, щоб ця історія була саме про вас.

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Юлия Сущенко ПРОФІЛЬ

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