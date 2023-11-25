Невзирая на дождь: на Думской площади прошла традиционная акция и помыли Пушкина (фоторепортаж)

На мероприятии побывал и корреспондент «Одесской жизни» и подготовил небольшой фоторепортаж.

Идет дождь, но люди все подходят:

И в это же время коммунальщики начали отмывать памятник Пушкину, который, напомним, неделю назад стал жертвой своеобразного перформанса от одесского художника Ярослава Войцеховского:

А участники акции скандируют: «В першу чергу ЗСУ!», кроме того, звучали призывы: «Пушкіна – геть! Гроші на ЗСУ».

Также стало известно о создании Телеграм-канала «Кава на Думській». Всех, кто поддерживает такие акции, просят присоединяться.

Возле мэрии установили символичные расходы нашей власти, против которых и выходят участники данного мероприятия:

И уже по традиции митинг начался с минуты молчания по нашим воинам, павшим за нашу свободу и независимость. Также прозвучал призыв зажечь в 16:00 часов свечи в память о жертвах Голодомора.

После призыва «Пушкіна – геть!» мойщики на время исчезли, но вскоре, по окончании митинга, как сообщает наш корреспондент, «пришел «начальник» и продолжит мыть Пушкина».

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе отменили «Пушкинские чтения», которые ранее назначила на воскресенье, 26 ноября, активистка и писательница Екатерина Богачинская.