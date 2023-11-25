Новости Одессы и Одесской области

Невзирая на дождь: на Думской площади прошла традиционная акция и помыли Пушкина (фоторепортаж)

Невзирая на дождь: на Думской площади прошла традиционная акция и помыли Пушкина (фоторепортаж)

Сегодняшняя суббота, 25 ноября 2023 года, выдалась в Одессе ненастной и дождливой. Однако это не остановило участников традиционной акции «Кофе на Думской». Несмотря на непогоду, одесситы, которые уже не первый месяц протестуют против несвоевременных в дни войны многомиллионных закупок, снова собрались у здания мэрии, чтобы напомнить: в приоритете сейчас – направить деньги на помощь ВСУ.

На мероприятии побывал и корреспондент «Одесской жизни» и подготовил небольшой фоторепортаж.

Идет дождь, но люди все подходят:

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-4

И в это же время коммунальщики начали отмывать памятник Пушкину, который, напомним, неделю назад стал жертвой своеобразного перформанса от одесского художника Ярослава Войцеховского:

В Одессе моют Пушкина

А участники акции скандируют: «В першу чергу ЗСУ!», кроме того, звучали призывы: «Пушкіна – геть! Гроші на ЗСУ».

Отмывают памятник Пушкину и идет акция протеста

Также стало известно о создании Телеграм-канала «Кава на Думській». Всех, кто поддерживает такие акции, просят присоединяться.

Возле мэрии установили символичные расходы нашей власти, против которых и выходят участники данного мероприятия:

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-5

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-6

Читайте также: Протесты на Думской: почему одесситов просят «прекратить кошмарить» местную власть

И уже по традиции митинг начался с минуты молчания по нашим воинам, павшим за нашу свободу и независимость. Также прозвучал призыв зажечь в 16:00 часов свечи в память о жертвах Голодомора.

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023, минута молчания

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-7

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-8

Акция протеста на Думской 25 ноября 2023-9

После призыва «Пушкіна – геть!» мойщики на время исчезли, но вскоре, по окончании митинга, как сообщает наш корреспондент, «пришел «начальник» и продолжит мыть Пушкина».

Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе отменили «Пушкинские чтения», которые ранее назначила на воскресенье, 26 ноября, активистка и писательница Екатерина Богачинская.

Актуальная информация ЗА Одессу в нашем Telegram канале! Новости, фоторепортажи и исторические факты про Одессу.
Читайте нас в Viber! На канале «Коммуналка» рассказываем о коммунальных платежах, тарифах, льготах и субсидиях.
Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Выскажите ваше мнение. Это важно.
Подписаться
Уведомить о
guest
0 комментариев
Межтекстовые Отзывы
Посмотреть все комментарии
Еще по теме
Все новости
Выбор редакции

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
[email protected]

Мы в сети
Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы:
+38 (048) 734-22-77
+38 (050) 316-38-92
E-mail:  [email protected]

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наши партнеры
   
Новости Одессы и Одесской области
© 2009-2023, Центр медиа. Все права защищены. Использование любых материалов сайта возможно только с активной ссылкой на odessa-life.od.ua
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить