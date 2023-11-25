Невзирая на дождь: на Думской площади прошла традиционная акция и помыли Пушкина (фоторепортаж)

Сегодняшняя суббота, 25 ноября 2023 года, выдалась в Одессе ненастной и дождливой. Однако это не остановило участников традиционной акции «Кофе на Думской». Несмотря на непогоду, одесситы, которые уже не первый месяц протестуют против несвоевременных в дни войны многомиллионных закупок, снова собрались у здания мэрии, чтобы напомнить: в приоритете сейчас – направить деньги на помощь ВСУ.
На мероприятии побывал и корреспондент «Одесской жизни» и подготовил небольшой фоторепортаж.
Идет дождь, но люди все подходят:
И в это же время коммунальщики начали отмывать памятник Пушкину, который, напомним, неделю назад стал жертвой своеобразного перформанса от одесского художника Ярослава Войцеховского:
А участники акции скандируют: «В першу чергу ЗСУ!», кроме того, звучали призывы: «Пушкіна – геть! Гроші на ЗСУ».
Также стало известно о создании Телеграм-канала «Кава на Думській». Всех, кто поддерживает такие акции, просят присоединяться.
Возле мэрии установили символичные расходы нашей власти, против которых и выходят участники данного мероприятия:
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И уже по традиции митинг начался с минуты молчания по нашим воинам, павшим за нашу свободу и независимость. Также прозвучал призыв зажечь в 16:00 часов свечи в память о жертвах Голодомора.
После призыва «Пушкіна – геть!» мойщики на время исчезли, но вскоре, по окончании митинга, как сообщает наш корреспондент, «пришел «начальник» и продолжит мыть Пушкина».
Как сообщала «Одесская жизнь», в Одессе отменили «Пушкинские чтения», которые ранее назначила на воскресенье, 26 ноября, активистка и писательница Екатерина Богачинская.