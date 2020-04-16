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Новости Одессы и Одесской области

На юге Одесской области начнут грандиозную реконструкцию канализации

На юге Одесской области начнут грандиозную реконструкцию канализации

Мэрия Измаила получила разрешение на работы по реконструкции городской канализации.

Этот проект реализуют на деньги гранта Евросоюза, передает пресс-служба горсовета.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет заменить трубы в канализационных сетях и обустроить резервный трубопровод в южных и юго-восточных районах города.

Также запланировано изготовление комплекса механической очистки сточных вод, который установят в помещении насосной станции.

Все эти работы, согласно договору, подрядчик обязан выполнить до 31 декабря 2022 года.

Фото: соцсети

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