На юге Одесской области начнут грандиозную реконструкцию канализации

Мэрия Измаила получила разрешение на работы по реконструкции городской канализации.

Этот проект реализуют на деньги гранта Евросоюза, передает пресс-служба горсовета.

Согласно техническому заданию, подрядчик должен будет заменить трубы в канализационных сетях и обустроить резервный трубопровод в южных и юго-восточных районах города.

Также запланировано изготовление комплекса механической очистки сточных вод, который установят в помещении насосной станции.

Все эти работы, согласно договору, подрядчик обязан выполнить до 31 декабря 2022 года.

Фото: соцсети

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