Школа — дело добровольное: нужны ли причины, чтоб учить ребенка дома?

В новом учебном году родители школьников могут воспользоваться всеми видами индивидуальной формы обучения. Речь идет о семейном (домашнем) образовании, экстернате или педагогическом патронаже. Главное, что их объединяет — ребенок не должен посещать школу по традиционному расписанию, а занимается согласно индивидуальному плану обучения. Соответствующие изменения вступили в силу 20 августа 2019 года. Кто и как может воспользоваться новшествами, узнавала корреспондент «Одесской жизни».

Образование «по-семейному»

Ранее индивидуальное обучение было доступно только по медицинским показаниям или по другим уважительным причинам. Сейчас ограничения сняты. С 1 сентября родители каждого ребенка могут воспользоваться одной из трех способов индивидуального обучения.

Так, семейная или домашняя форма образования предусматривает: обучение для учеников, чьи родители готовы самостоятельно организовывать образовательный процесс в домашних условиях. При этом ученик должен быть зачислен в любую школу, педагоги которой будут отслеживать его прогресс в обучении. Для этого «домашние» школьники будут проходить оценивание 4 раза в год, а также сдавать «итоговый контроль».

В случае плохих результатов, педагогический совет может рекомендовать родителям перевести ребенка на институциональную форму обучения, то есть обратно в школу.

Экстернат: условия и возможности

Эта форма обучения действовала в Украине и раньше. Согласно проекту, перевестись на экстернат и обучение дома можно не позже чем за три месяца до годовой контрольной. Норма не касается перевода детей с оккупированных территорий и учащихся за границей. При этом условия зачисления на экстернат остались прежними. На него могут претендовать те дети, которые не окончили школу или не прошли годовое оценивание по состоянию здоровья, из-за проживания/обучения за границей или на неконтролируемой территории, а еще иностранцы. Экстернами смогут стать и дети, опережающие программу, но это придется доказать на экзамене перед комиссией.

Для начала обучения в экстернате необходимо написать заявление на имя директора школы, а также предоставить документы, которые обоснуют необходимость экстерната для ребенка.

После принятия решения ребенку должны выдать учебники и разработать индивидуальный график обучения: какие сроки экзаменов, на сколько консультаций с преподавателями можно рассчитывать и прочее.

До конца года зачисленные на экстернат обязаны пройти годовую аттестацию по всем предметам. Дети, зачисленные на экстернат по причине ускоренного овладения программой, смогут продолжать учиться в такой форме только при условии получения оценок по всем предметам не ниже 7 баллов. Иначе их могут снова вернуть за парты.

Болезнь — не повод не учиться

Третья форма индивидуального обучения — педагогический патронаж. Предусмотрен для учеников, которые по состоянию здоровья не могут посещать школу каждый день, находятся на стационарном лечении или нуждаются в обучении у больничной койки. Также такая форма обучения разрешена ученикам, которые получают начальное и базовое образование в школах сельской местности, в которых из-за малокомплектности (менее 5 учеников в классе) не может быть организовано обучение в школе.

Патронаж предполагает возможность периодического включения ученика в классный коллектив с целью социализации и взаимодействия педагогов с учреждениями здравоохранения.

Формы получения образования, доступные в конкретной школе, должны быть обнародованы на сайте учебного заведния, отмечают в МОН.

Кстати

Мы побывали в трех одесских школах, чтобы узнать, готовы ли наши учебные заведения и педагоги к нововведениям. Оказалось — не очень. Директора пока затрудняются ответить на уточняющие вопросы об индивидуальной системе образования и о том, возможна ли она в Одессе. Что ж, будем следить за ситуацией и обратимся в школы после первой четверти нового учебного года.

Фото: forumdaily.com