Художественный музей в Одессе оказался под угрозой закрытия

ГСЧС подало в суд на музейщиков. По их словам, там нашли нарушения пожарной безопасности. Спасатели намерены добиться остановки эксплуатации здания, а также отключить его от электропитания.

Об этом сообщила заместитель директора музея Александра Ковальчук на своей странице в Facebook.

Ковальчук опубликовала административный иск от ГСЧС в Одесской области к КП «Одесский художественный музей Одессы». Служба требует закрыть музей из-за возможной угрозы жизни посетителей, так как, по данным ГСЧС, в здании нарушены меры пожарной безопасности.

14 февраля администрации музея было выписано постановление об устранении нарушений. А с 17 февраля эти нарушения начали устранять. Устраняли по мере возможностей, потратив около 100 тысяч гривен. В подарок от мецената получили незагораемый кабель.

По словам Александры Ковальчук, никакого контроля со стороны ГСЧС за устранением нарушений не было, сроков им не устанавливали. А вчера в администрацию музея пришла повестка с ходатайством от ГСЧС о закрытии предприятия.

“В постановлении ни слова о сроках отчета по ходу устранения. Не было ни письма, ни звонка о том, что мы что-либо должны и не предоставляем”, – написала Ковальчук.

Также служба спасения сообщила, что хочет оставить музей без электричества.

Администрации Одесского худмузея придется в суде доказывать, что нарушения пожарной безопасности устраняют.

Фото: Александра Ковальчук, Яндекс

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