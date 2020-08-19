В школу без нервов: как это? Разбираемся вместе с психологом

Как помочь первоклассникам адаптироваться к новой реальности, а для более старших детей сделать процесс возвращения к учебе не таким болезненным? Что делать, если ребенок не хочет идти в школу? Как быть, если часть учебного года опять пройдет в режиме онлайн? Ответы на эти важные для родителей и детей вопросы мы искали вместе с психологом центра #neverland Юлией Форманюк.

Как помочь первокласснику адаптироваться к школе?

Адаптация к новой социальной ситуации (роли) длится от четырех – восьми недель до года. Это процесс с множеством подводных камней. Важно правильно подготовить ребенка к школе, быть рядом, поддерживать его.

Вот основные принципы:

Режим дня. Минимум за месяц до школы установите такой режим дня, какой будет при школьном обучении. Например, вставать ребенок должен не в десять, как хочется летом, а ближе к тому времени, когда будут начинаться уроки — около семи-восьми утра. Таким образом, конечно, и засыпание сдвинется на более раннее время. Помните, что младшие школьники должны спать не менее восьми часов. Это связано с процессами, которые помогают во время сна восстановить нервную систему и физически набраться сил. Режим распределения занятости. При адаптации ребенка к школе нежелательно вводить новые дополнительные занятия. Если ребенок не занимался до школы английским, то повремените полгодика. В некоторых случаях, при быстрой истощаемости, следует временно отказаться и от тех дополнительных занятий, которые уже есть. Потом возвращаться к ним следует постепенно. Главное, не бойтесь что-то потерять или не успеть, сейчас очень важно не навредить. Питание и физическое здоровье . Очень важно полноценное и сбалансированное питание. Да, это важно любому человеку, но ребенку, растущему организму, просто необходимо.

В первое время ребенок может хотеть спать днем. Дневной сон желателен, но необязателен. Если ребенок все же хочет прилечь, 40-80 минут будет достаточно для восстановления сил. Во время сна происходит процесс миелинизации, который поможет в налаживании нейронных связей. Доверительное общение. Разговаривайте с ребенком. Причем важно не просто спрашивать как прошел его день, но и рассказывать о вашем. Таким образом вы пробудите у ребенка желание поделиться своими мыслями и, возможно, проблемами. Непринужденный разговор очень поможет ребенку в эмоциональном реагировании на события в жизни, а у вас будет информация о его психологическом состоянии. Физическая активность. Необязательно тратить много времени — 15 минут регулярной утренней зарядки достаточно, чтобы зарядить ребенка на рабочий день. Также можно добавить прогулки на свежем воздухе.

Что делать, если ребенок не хочет идти в школу?

Необходимо выяснить причину. Причем важно говорить не только с ребенком, но и с учителем. Учитель — важный взрослый в жизни каждого ученика. Процесс учебы — это не только про обучение, но и про налаживание отношений, порой, учитель становится наравне с родителями. Поэтому просто необходимо наладить контакт с учителем, интересоваться, как проходят часы вашего ребенка в школе, чем он дышит и живет. Если есть особенности в поведении или какие-то личностные предпочтения, об этом необходимо предупредить учителя. Если у ребенка аллергия, вы же говорите об этом, если ребенок не любит шум, прикосновения других людей и что угодно — учителю нужно об этом знать. Дабы исключить возможные неприятные моменты для ребенка.

Часто дети говорят: «В школе неинтересно, скучно», а при изучении вопроса, оказывается, что есть пробел в знаниях, что-то не успел, не усвоил и уже на уроке неинтересно, потому что нет понимания что происходит.

Какие минусы и плюсы у дистанционного образования? Как сделать его менее травматичным для детей и взрослых?

Заболеваемость covid-19 увеличивается. Возможно, детям опять прийдется частично учиться дистанционно.

Онлайн-обучение — это уже наша реальность, которая началась еще до пандемии, ведь количество школ с дистанционным обучением очень увеличилось за последние пару лет. Конечно, причина перехода в такую школу у каждой семьи своя, люди идут на это, взвешивая все плюсы и минусы. В случае же вынужденного онлайн обучения, минусов действительно много. Например, после полугода «в зуме» у меня увеличилось количество ребят, которым была необходима коррекция нервных тиков, детей с нарушениями в общении и повышением тревоги.

Важно родителям не воспринимать онлайн-обучение как наказание. От вашего восприятия ситуации зависит настрой ребенка на обучение.

В онлайн-обучении нужно правильно наладить процесс. И самое главное — важно родителям не воспринимать его как наказание. От вашего восприятия ситуации зависит настрой ребенка, ему крайне важна ваша поддержка и спокойствие.

Как помочь ребенку, если у него не складываются отношения с одноклассниками?

Главное — ни в коем случае нельзя оставлять ребенка самого решать такие вопросы, отмахиваться, ожидать, что само наладится. Если бы ребенок мог сам наладить, он бы это сделал. Социальная среда очень важна и если ребенку некомфортно, будет страдать и учеба. Ребенку нужна ваша поддержка, принятие и помощь в прояснении ситуации. Можно обратиться за помощью к школьному психологу, но для начала стоит поговорить с учителем. Я уже говорила, что важную роль в школьном обучении и вообще школьной жизни ребенка играет учитель. Вы — важный взрослый дома, учитель — в школе. Он знает, что происходит, знает причины происходящего, чаще всего, знает и как наладить отношения.

Как понять, что ребенок готов к школе?

Если по возрасту есть возможность подождать год

Готовность к школе состоит из трех факторов: физическая, волевая и интеллектуальная. Если ребенок физически крепкий, нечасто болеет, у него налажен режим дня, не истощается быстро — это говорит о физической готовности. Интеллектуальная готовность — это соответствие требованиям школы на момент поступления. Сейчас у школ разные подходы. К примеру, где-то ребенок должен уже уметь читать, где-то говорят — научим. Третья, не менее важная, а в некоторых случаях решающая составляющая — это волевая готовность. В школе от ребенка требуется усидчивость, нужно «работать» не менее 30 минут и при этом не просто тихонько сидеть, но и слушать, слышать, отвечать, писать, рисовать — быть в процессе.

Проверить, насколько готов ребенок к школе, можно пройдя диагностику у психолога. Также желательно пройти нейропсихологическую диагностику, она показывает, какие процессы у ребенка развиты хорошо, а какие нужно подтянуть. Оптимально проходить такую диагностику осенью, за год до школы, чтобы было время подтянуть ребенка. Если вопрос спорный — идти в школу в шесть или в семь лет, многие специалисты советуют отдавать на год позже. Я считаю, что это не совсем правильно. Нужно провести диагностику и на ее основе принять решение. Возможно, ребенок почти готов, совсем мало нужно подтянуть, тогда зачем же ему еще год «терять»? Но, увы, таких ребят сейчас не очень много и мы постепенно возвращаемся к тому, что дети идут в школу в семь лет.

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