Ключевые моменты:

Приказ №1112 будет отменён — власти ищут альтернативу для безопасного очного обучения;

Цель правительства — вернуть детей в школы, не подвергая их риску, и компенсировать образовательные потери.

В видеообращении министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что украинское правительство намерено отменить приказ №1112 Министерства образования, вызвавший волну критики. Документ, регулирующий обучение в условиях военного положения, должен быть аннулирован уже в пятницу. Вместе с депутатами власти будут искать пути возвращения детей к очному обучению.

«В пятницу будет отменен, например, приказ №1112, к которому есть много вопросов у общины депутатов. И вместе с депутатами мы будем искать путь, как достигать целей и выводить детей в офлайн, в безопасные школы. Как догнать все знания, которые были потеряны за последние несколько лет — за Covid, полномасштабную войну — будем искать этот путь», — рассказал чиновник.

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Что не так с приказом №1112?

Во-первых, документ ограничивает право выбора учебного заведения. В частности, согласно приказу, с 1 сентября 2025 года ученики-ВПЛ должны учиться очно в школе по месту жительства.

Во-вторых, приказ ограничивает доступ к дистанционному образованию. В частности, для дистанционных классов устанавливается требование по количеству учеников — не менее 20 детей. Такая норма противоречит действующему Закону «О полном общем среднем образовании», согласно которому в классе должно быть не менее пяти учеников.

В-третьих, приказ усложняет обучение в украинских школах детям с временно оккупированных территорий. По предложению МОН, дети с ВОТ могут учиться дистанционно на педагогическом патронаже. Однако для этого их родители должны написать специальное заявление, предоставить в нем свои персональные данные и дать согласие на их обработку.

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