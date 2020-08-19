У командувача Військово-морських сил ЗСУ виявили COVID-19

Командувач Військово-морських сил Збройних сил України контр-адмірал Олексій Неїжпапа інфікований COVID-19.
Про це виданню УНІАН повідомив представник у військовому відомстві.
Результати дослідження, яке проводилося минулого тижня, показали позитивний результат.
Джерело стверджує, що наразі контр-адмірал почувається задовільно, перебуває на самоізоляції, на «організації виконання флотом поставлених завдань це ніяк не позначається».
Крім того, за його даними, коронавірусну інфекцію нібито виявили ще у декількох офіцерів командування ВМС, які також хворіють безсимптомно і їхньому здоров’ю наразі нічого не загрожує.
У командуванні ВМС ЗСУ підтвердили, що Неїжпапа зараз перебуває на лікарняному. Однак заявили, що про діагноз, поставлений керівнику, нічого не знають.
– Медичний діагноз будь-якої людини – конфіденційна інформація, – заявили в командуванні.
Фото: Армія.Інформ1 комментарий
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