У командувача Військово-морських сил ЗСУ виявили COVID-19

Про це виданню УНІАН повідомив представник у військовому відомстві.

Результати дослідження, яке проводилося минулого тижня, показали позитивний результат.

Джерело стверджує, що наразі контр-адмірал почувається задовільно, перебуває на самоізоляції, на «організації виконання флотом поставлених завдань це ніяк не позначається».

Крім того, за його даними, коронавірусну інфекцію нібито виявили ще у декількох офіцерів командування ВМС, які також хворіють безсимптомно і їхньому здоров’ю наразі нічого не загрожує.

У командуванні ВМС ЗСУ підтвердили, що Неїжпапа зараз перебуває на лікарняному. Однак заявили, що про діагноз, поставлений керівнику, нічого не знають.

– Медичний діагноз будь-якої людини – конфіденційна інформація, – заявили в командуванні.

Фото: Армія.Інформ