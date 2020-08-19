Новости Одессы и Одесской области

В Одесі утворили два нових державних університети

В Одесі утворили два нових державних університети

Сьогодні, 19 серпня, Кабінет міністрів утворив два нових університети в Одесі.

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Про це на своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Кабмін утворив Державний університет “Одеська політехніка” із подальшим приєднанням до нього Одеського національного політехнічного університету та Севастопольського національного технічного університету.

Також був утворений Державний університет інтелектуальних технологій та зв’язку із подальшим приєднанням до нього Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова та Одеської державної академії технічного регулювання та якості.

Редакция
Редакция ПРОФИЛЬ

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