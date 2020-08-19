В Одесі утворили два нових державних університети

В школу без нервов: как это? Разбираемся вместе с психологом Как помочь первоклассникам адаптироваться к новой реальности, а для более старших детей сделать процесс возвращения к учебе не таким болезненным? Что делать, если ребенок не хочет идти в школу? Как быть, если часть учебного года опять пройдет в режиме онлайн? Ответы на эти важные для родителей и детей вопросы мы искали вместе с психологом центра #neverland Юлией Форманюк. ПОДРОБНЕЕ

Родители вместо учителей: что думают одесситы о дистанционном обучении школьников? С 1 сентября в школах начнется учебный процесс. Дети в зеленых зонах сядут за парты, а в желтых и оранжевых зонах обучение предполагается смешанным. То есть часть занятий будет проходить в классах, а часть — дистанционно. «Одесская жизнь» поинтересовалась, что думают родители об образовании в онлайн-формате. ПОДРОБНЕЕ

Как учиться онлайн без компьютера: средств на помощь малообеспеченным школьникам в Одессе нет Чтобы получать полноценное образование дистанционно, нужен компьютер, ноутбук или планшет. Далеко не все родители могут обеспечить своих детей такой техникой. С 1 сентября начнется учебный процесс, и часть занятий будет проходить в онлайн-формате. На вопрос «Одесской жизни», будет ли оказываться помощь в дистанционном обучении школьникам из малообеспеченных семей, в департаменте образования и науки Одесского горсовета ответили коротко: «Нет». ПОДРОБНЕЕ

Девять одесситов набрали максимум на ВНО – где учились Девять выпускников из различных одесских школ, гимназий, лицеев и колледжей набрали максимум в 200 баллов на внешнем независимом оценивании в этом году. ПОДРОБНЕЕ