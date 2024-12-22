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В одесском Пассаже творятся «рождественские чудеса» (фоторепортаж)

В одесском Пассаже творятся «рождественские чудеса» (фоторепортаж)

21 и 22 декабря в одесском Пассаже проходит мега-ярмарка с праздничной атмосферой.

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«Одесская жизнь» уже рассказывала, что в эти декабрьские дни Пассаж превратился в настоящую зимнюю сказку во время полномасштабной войны. И вот зимняя сказка стала еще и местом, где происходят рождественские чудеса.

Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, 21 декабря 2024
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, посетители
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, что представлено
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, декабрь 2024
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, украшения
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, сувениры
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, шапки
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, еще шапки

Международный благотворительный фонд «Оновлена Україна» пригласил всех желающих на «Рождественские чудеса». Это благотворительная ярмарка под живую музыку, которая работает два дня – с двенадцати часов дня до девяти часов вечера.

Атмосфера действительно праздничная. Что можно увидеть и приобрести? Крафтовые изделия, сувенирную продукцию, одежду, игрушки, новогодние украшения. И еще многое-многое.

Сюда приходят с детьми, угощаются вкусностями и даже танцуют.

«Вместе мы можем создать настоящее рождественское чудо, которое подарит радость одесситам, гостям города и поможет тем, кто в этом нуждается!», – считают организаторы.

Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, украшения и не только
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, сувенирная продукция
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, товар
Рождественская ярмарка в одесском Пассаже, изделия ручной работы
На ярмарке в Пассаже
На ярмарке в Пассаже, часы
На ярмарке в Пассаже, украшения
На ярмарке в Пассаже, товары

И это действительно так. Цель мероприятия очень важна в наше тяжелое время: сбор средств для закупки необходимого оборудования для военно-медицинского клинического центра Южного региона.

А как это все выглядит – смотрите на наших фото.

На ярмарке в Пассаже, игрушки
На ярмарке в Пассаже, посетители
На ярмарке в Пассаже, елочные игругшки
На ярмарке в Пассаже, кулоны
На ярмарке в Пассаже, сумочки, кошельки
На ярмарке в Пассаже, сувенирные елочки
На ярмарке в Пассаже, напитки
На ярмарке в Пассаже, музыкант

Вы также можете узнать: Рядом с одесским Привозом зазеленел елочный лес: ассортимент и цены (фоторепортаж).

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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