В одесском Пассаже творятся «рождественские чудеса» (фоторепортаж)

«Одесская жизнь» уже рассказывала, что в эти декабрьские дни Пассаж превратился в настоящую зимнюю сказку во время полномасштабной войны. И вот зимняя сказка стала еще и местом, где происходят рождественские чудеса.

Международный благотворительный фонд «Оновлена Україна» пригласил всех желающих на «Рождественские чудеса». Это благотворительная ярмарка под живую музыку, которая работает два дня – с двенадцати часов дня до девяти часов вечера.

Атмосфера действительно праздничная. Что можно увидеть и приобрести? Крафтовые изделия, сувенирную продукцию, одежду, игрушки, новогодние украшения. И еще многое-многое.

Сюда приходят с детьми, угощаются вкусностями и даже танцуют.

«Вместе мы можем создать настоящее рождественское чудо, которое подарит радость одесситам, гостям города и поможет тем, кто в этом нуждается!», – считают организаторы.

И это действительно так. Цель мероприятия очень важна в наше тяжелое время: сбор средств для закупки необходимого оборудования для военно-медицинского клинического центра Южного региона.

А как это все выглядит – смотрите на наших фото.

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