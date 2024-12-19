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Одесский Пассаж: зимняя сказка в дни войны (фоторепортаж)

Одесский Пассаж: зимняя сказка в дни войны (фоторепортаж)

Легендарный одесский Пассаж в эти декабрьские дни превратился в сказку. Его нужно посетить хотя бы для того, чтобы хоть ненадолго забыть о войне и обо всем, что с ней связано.

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Погрузиться в легенду?.. Вам – в Пассаж. Тут – настоящая зимняя сказка. Вот полюбовались вы с ребенком главной елкой города – и поспешите сюда, в уголок старинной Одессы, где создали, кажется, все возможное, чтобы сделать вам хотя бы что-нибудь приятное.

Вход в Пассаж
Предновогодний одесский Пассаж
Предновогодний одесский Пассаж, елки и снеговик
Предновогодний одесский Пассаж, елки
Предновогодний одесский Пассаж, лепнина
Предновогодний одесский Пассаж, вечер

– Мама, здесь же сказка! Давай здесь долго-долго гулять, – мальчик тянет маму к елкам, поднимает голову и смотрит на старинные скульптуры, сияющие рождественско-новогодними огнями.

Сюда сейчас нужно поспешить, когда уже вечереет – все кажется таинственным, как новогодний спектакль в театре.

Да, нет, не театр, а сама жизнь. Наша жизнь, которая научила в трудные времена искать красоту, чтобы хотя бы немного отвлечься от полномасштабной войны, от воздушных тревог и лент новостей…

Предновогодний одесский Пассаж, елка
Предновогодний одесский Пассаж, улочка
Предновогодний одесский Пассаж, свечи
Предновогодний одесский Пассаж, шары
Предновогодний одесский Пассаж, витрины

Праздничный одесский Пассаж… Его легенды сейчас словно оживают, даря надежду. И, кажется, каждая украшенная елка установлена здесь, чтобы возле нее вы загадали свое особое заветное желание… А еще кажется, что здесь можно вспомнить и о собственных мечтах.

Ну или хотя бы улыбнуться, увидев, как старинный одесский Пассаж с его легендарной историей на глазах превратился в особую зимнюю праздничную красоту…

Как это все выглядит – смотрите на наших фото.

Предновогодний одесский Пассаж, посетители
Предновогодний одесский Пассаж, елка и подарки
Предновогодний одесский Пассаж, витрина
Предновогодний одесский Пассаж, декор
Предновогодний одесский Пассаж, огоньки
Предновогодний одесский Пассаж, зеркало

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Мария Котова ПРОФИЛЬ
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