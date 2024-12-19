Одесский Пассаж: зимняя сказка в дни войны (фоторепортаж)

Погрузиться в легенду?.. Вам – в Пассаж. Тут – настоящая зимняя сказка. Вот полюбовались вы с ребенком главной елкой города – и поспешите сюда, в уголок старинной Одессы, где создали, кажется, все возможное, чтобы сделать вам хотя бы что-нибудь приятное.

– Мама, здесь же сказка! Давай здесь долго-долго гулять, – мальчик тянет маму к елкам, поднимает голову и смотрит на старинные скульптуры, сияющие рождественско-новогодними огнями.

Сюда сейчас нужно поспешить, когда уже вечереет – все кажется таинственным, как новогодний спектакль в театре.

Да, нет, не театр, а сама жизнь. Наша жизнь, которая научила в трудные времена искать красоту, чтобы хотя бы немного отвлечься от полномасштабной войны, от воздушных тревог и лент новостей…

Праздничный одесский Пассаж… Его легенды сейчас словно оживают, даря надежду. И, кажется, каждая украшенная елка установлена здесь, чтобы возле нее вы загадали свое особое заветное желание… А еще кажется, что здесь можно вспомнить и о собственных мечтах.

Ну или хотя бы улыбнуться, увидев, как старинный одесский Пассаж с его легендарной историей на глазах превратился в особую зимнюю праздничную красоту…

Как это все выглядит – смотрите на наших фото.

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