Ключевые моменты:

В Одессе действует единственное в Украине золотошвейное отделение при женском монастыре

Здесь обучают древним техникам: от византийских швов до окрашивания нитей натуральными красителями

Выпускники работают не только в монастырях, но и в реставрации и даже в свадебной индустрии

Искусство церковного шитья возрождается лишь последние 20–30 лет после длительного упадка

Наша автор Светлана Комиссаренко посетила золотошвейную мастерскую в Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре, пообщалась с преподавателем Еленой Шелюто и ученицами отделения.

Поэтому в тексте вы найдете много прямых цитат мастериц, а также подтвержденные исторические данные об упадке церковного шитья в конце XVIII века и его возрождении только с конца 1990-х годов.

Также вы узнаете об образовательной программе и дальнейшем трудоустройстве выпускников, о чем нам рассказали непосредственно в учебном отделении.

Искусство тишины и сосредоточенности

Когда мы заходим в храм, нас завораживает сияние икон и роскошные одежды священников. Однако мало кто знает, что за каждым золотым цветком на ризах или жемчужным узором на плащанице стоят месяцы терпеливой, почти ювелирной работы.

В Одесском Свято-Архангело-Михайловском женском монастыре работает единственное в Украине золотошвейное отделение, где возрождают традиции, которые едва не исчезли два столетия назад. Мы заглянули за двери мастерской, чтобы увидеть, как современные молодые люди осваивают искусство тишины, учатся «разговаривать» с бусинами и окрашивать шелк по рецептам XIX века.

Что касается меня, то у меня никогда не было склонности к вышивке и шитью. Эти занятия казались мне слишком скучными и сложными. Поэтому, глядя на девушек, которые терпеливо создают красивые узоры и украшения для икон, я почувствовала большое уважение к ним.

Ведь они разбираются в швах — византийских, европейских, восточнославянских. Умеют окрашивать нити натуральными красителями из лука, орехов, цветов и корешков. Владеют разными техниками шитья. Им передают навыки и знания, накопленные с момента создания монастыря, еще с XIX века.

Одна из учениц, Марийка, с детства вышивала крестиком. Ей очень нравится создавать художественные работы, хотя это требует много времени. Но она терпеливо учится и хочет совершенствовать свое мастерство.

Знаете ли вы?

Хотя сегодня шитье считается женским хобби, в древности золотошвейные цехи были исключительно мужскими объединениями, куда женщин не допускали. Никита, ученик золотошвейного отделения в Одессе, продолжает эту забытую традицию.

– Наши выпускницы дальше работают как в религиозных, так и в светских учреждениях, – рассказывает преподаватель церковного шитья Елена Шелюто. – В мастерских при монастырях, в реставрационных мастерских, свадебных салонах, кто-то работает дома, а затем отправляет свои работы в другие места. В частности, делают митры — головные уборы, означающие принадлежность служителя церкви к высшему духовенству. Главное — чтобы у мастерицы были талантливые руки. А образование у них достаточно широкое — и основы рисунка, и декоративное искусство, и богословские дисциплины, — поэтому позволяет найти себя в разных направлениях творчества.

Секреты золотошвеек: нервничать — нет смысла

Матушка Дария пришла в монастырь уже взрослым человеком, имея за плечами обучение в Киевской национальной музыкальной академии. Как хормейстер, она могла рассчитывать на продолжение профессиональной деятельности. Но, кроме работы с хором, получила задание освоить золотное шитье.

Тогда она начала вспоминать, когда в последний раз держала иглу в руках. Но этот выбор занятия случайным не был. За двадцать лет пребывания в монастыре матушка Дария создала много интересных работ. Например, можно увидеть великолепные ризы, вышитые бисером и жемчугом. Их делают для защиты икон, чтобы они не повреждались, и надевают сверху.

Первой работой для матушки Дарии тогда, двадцать лет назад, была риза для иконы Касперовской Божией Матери — покровительницы Одессы. Возможно, она благословила молодую мастерицу, потому что дальше все пошло хорошо.

– Иногда бывает, когда начинаю работать, не знаю, какой цвет выбрать, какой рисунок, – говорит матушка Дария. – Но постепенно, с молитвой, удается настроиться и определить дальнейшую стратегию. Нервничать, если что-то не получается, нет смысла — нужно обратиться за помощью, и Господь поможет. И тогда можно даже начать разговаривать с бусинами, улыбаться им, успокоиться и хорошо настроиться на работу.

Сейчас матушка Дария работает над ризой для иконы Святителя Николая. Надеется научиться чему-то новому в золотошвейной мастерской, где преподают замечательные педагоги.

Глядя на ее работы, трудно поверить, что церковное шитье, уникальный и узкоспециализированный вид декоративного искусства, после периода расцвета начало приходить в упадок в конце XVIII века. Его традиции могли быть полностью утрачены.

Только к концу 1990-х годов появилась возможность создания первых мастерских церковного шитья. К этому присоединился и Одесский Свято-Архангело-Михайловский женский монастырь. Но чуть более двух десятков лет возрождения церковного шитья — это мгновение для истории искусства. И мы с вами являемся современниками этого яркого периода возрождения.

Ранее мы рассказывали о языке традиционного украинского орнамента и как вышить узорами свое имя.

Также мы рассказывали о мастер-классе для переселенцев по изготовлению украшений.