В Одессе признавались в любви и дарили волшебные подарки (фото)

День влюбленных (День Святого Валентина) на военном положении… Как он проходит в Одессе, учитывая, что его дата 14 февраля совпадает и с другим праздником — Международным днем дарения книги? Люди дарят друг другу цветы, рассылают Валентинки, следят за звуками на улице (не началась ли тревога?) и стараются улыбаться. А как проводят этот день одесские дети?

Для влюбленных в книгу

Мы — в библиотеке филиале № 9 (Французский бульвар) Одесской ЦБС для детей. Такое впечатление, что, как говорят в Одессе, «здесь что-то дают». Не дают, а дарят. Дарят детям книги, стараются устроить для них настоящий праздник, погружают в волшебство непрочитанных еще страниц.

— День влюбленных, вероятно, не случайно совпадает с Днем дарения книг. Праздник ведь объединяет всех, кто влюблен в книгу, а этому мы стараемся научить детей с самого раннего возраста. Так у ребенка появляется любовь к чтению. Книги ведь сейчас очень дороги. Мы решили сегодня собрать здесь наших маленьких и юных читателей, устроить для них особый день. Ну а каждый, кто подарит библиотеке книгу, получит в подарок дружеский портрет-шарж от одесской художницы Александры Дмухи, — рассказывает координатор по интеллектуальной и творческой работе с читателями Одесской ЦБС для детей Ольга Стемберская.

Ольга проводит с детьми экскурсию по уникальному (и даже сказочно-мистическому) Музею книги № 13, который ненадолго перебрался сюда с жилмассива Котовского. Дети в восторге, потому это настоящее волшебство — узнать о самых-самых книгах что-то невероятное.

Примите в дар с любовью!

Ну а очередь в библиотеку тем временем растет и растет. Люди приносят детские книги в дар библиотеке-филиалу № 9, передают их заведующей филиалом Виктории Добровой. Кажется, сотрудники библиотеки не успевают принимать дары, художник трудится над очередным дружеским портретом-шаржем…

Книги дарит одесситка Наталья Кавун. Это детективы для подростков. Глава Ассоциации женщин Украины «Дія», военный волонтер Наталья Делиева раскрывает целый волшебный ящик. Сколько книг! Настоящее достояние!

Читатели тоже хотят поделиться любовью и благодарностью к нашим защитникам: Наталья получает для них вязаные сердечки, выполненные в цветах флага Украины и теплые носки.

Виктория Минковская — представитель Израильской неправительственной организации, которая поддерживает пострадавших от гуманитарного кризиса (IsraAID). Она тоже сегодня привезла книжки для маленьких читателей.

Как рассказывает Ольга Стемберская, эта организация стала действенным партнером в военное время и для маленьких одесситов, теперь уже детей войны…

Как живет детская библиотека на военном положении

Дети тем временем мастерят особые закладки для книжек, знакомятся с новыми красочными обложками, библиотека для них в этот день превратилась в настоящий детский хаб.

Кстати, а как работают детские библиотеки города в дни войны? Беседую об этом с Ольгой Стемберской и Викторией Добровой. Главное — чтобы был свет! Тогда все в порядке. Ну а насчет хаба, так я не преувеличиваю. И Ольга, и Виктория рассказывают, что порой мамы приводят ребенка в библиотеку сразу на несколько часов. Дети читают, имеют доступ к Интернету, рисуют, лепят, что-то мастерят.

— Нам отремонтировали отопление во время войны, последний месяц не выключают свет, к счастью. Делаем все, чтобы дети с радостью к нам приходили. Мы не только все время что-то мастерим с ними или рисуем, но даже английский язык учим, — говорит Виктория Доброва.

Детей здесь учат не боятся воздушных тревог, а четко понимать, что надо быстро одеться и поспешить в убежище. Они учат правила пожарной безопасности, и правила дорожного движения, слушают музыку. Главное — читают.

И кто знает, может именно какая-нибудь с любовью подаренная сегодня книга станет для маленького читателя самой-самой любимой…

Читайте также:

Фото Марии Котовой