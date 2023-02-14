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Как одесситы относятся ко Дню святого Валентина – опрос (видео)

Сегодня, 14 февраля, в мире традиционно отмечают День святого Валентина. Некоторые любят этот праздник, а некоторые наоборот считают его ненужным поводом потратить деньги. «Одесская жизнь» спросила одесситов, как они относятся ко дню святого Валентина и планируют ли его праздновать.

Илона: Я к этому празднику отлично отношусь. Думаю, его нужно праздновать. Почему нет? Мы будем, да. На 14 февраля можно сделать какую-нибудь маленькую открытку-валентинку с поздравлением.

Артем: Я думаю, что это не особо большой праздник, но это отличный повод для того, чтобы порадовать человека, подарить ему хорошие эмоции.

Александр и Александра: Мы относимся к этому дню очень хорошо, любим и уважаем этот праздник. Обычно 14 февраля мы обмениваемся подарками, но мы так поступаем и в другие дни. Можно сказать, что у нас каждый день 14 февраля. Кроме второй половинки, можно признаться в любви еще своим родителям, котикам-собачкам или даже работодателю.

Наталья: Я вообще все праздники люблю. Если праздник есть, можно праздновать. Самое главное, как к этому относится вторая половинка: поддерживает или нет. Бывает так, что она любит, он не любит или наоборот. Мы иногда празднуем, иногда нет – все зависит от настроения. Для валентинок уже, наверное, у меня не тот возраст. Мне дарят конфеты, цветы. Кроме мужа, я призналась бы в любви еще и ребенку и родителям.

Лидия: Это отличный праздник! Я считаю, что, несмотря ни на что, надо праздновать и любить всех! И не стыдиться этого, я считаю. День святого Валентина рождает не только у молодежи, но и во всех людях некую нежность, дополнительную ласку, любовь. А как без этого жить? Особенно в наше время? 14 февраля дедушка дарит мне цветочки, мы уже 53 года вместе. Кроме любимого, я бы сказала «люблю» еще и всем своим родственникам: и какие здесь и за рубежом; всем своим внукам, всем своим племянницам.

Александр: Я хорошо, положительно отношусь к этому празднику, потому что это еще одна возможность показать свои чувства. 14 февраля мы, как правило, делаем какой-то особенный вечер, делаем ужин. Кроме любимой, я бы сказал «люблю» еще своим животным – собакам Тигре и Счастью.

Александра: Мне кажется, просто люди в своей жизни настолько забывают о чем-то важном, о том, что они друг у друга, что нужен такой момент, когда они готовятся к празднику, погружаются в это все. Это такое особенное время для влюбленных. Я бы еще призналась в любви всем близким, всем людям, с которыми я сталкиваюсь.

Читайте также: День святого Валентина или День влюбленных: история и традиции праздника.

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Редакция ПРОФИЛЬ

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