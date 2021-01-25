Одесский музей №13: самые-самые книги и немного мистики (фото)

Музей №13? В Одессе? Где? Почему такой «нехороший» номер? Нет, как раз все хорошо! И даже немного позитивной мистики. Ну, оно и понятно, номер все же тринадцатый.

Счастливое число 13 и черный кот

Обычная девятиэтажка среди многих других на жилмассиве Котовского. На первом этаже располагается детская библиотека №40. Вы входите – и вас встречает улыбчивый черный (!) кот на велосипеде со стопкой книг сзади. Музей, о котором мы рассказываем, находится здесь. Создан по личной инициативе Ольги Стемберской, которая заведует библиотекой.

Ну а раз библиотека, то экспонаты музея – в тему. Это необычные книги. Нет, не те, что были изданы столетия назад. А какие же?

– Каждая книга – целый мир. А в нашем музее собраны книги с историей. Все они – самые-самые. Какая-то – самая читаемая. Другая – самая крупная. Третья – наоборот – самая крошечная. Музей был создан почти год назад, 13-го числа. И первый его «костяк» был собран из 13-ти книг. Вот и получился единственный в городе музей современной книги под номером 13, – рассказывает Ольга.

Но и это еще не все. Ольга рассказывает еще одну удивительную историю. Давно, когда эти новострои только заселялись, один чиновник был резко против, чтобы здесь располагалась библиотека («дети сейчас не читают»). И повез чиновник документы по этому поводу в исполком, а тут черная кошка перебежала ему дорогу. Чиновник был суеверен: он решил, что это «знак». Так здесь все же появилась библиотека, где читателей встречает улыбчивый черный кот.

Библиотека – самая современная, тут вам и компьютерный зал, и все книжные новинки. И вот эта изюминка – музей современной книги, куда водят экскурсии. И, оказывается, очень даже читают наши дети. Если, конечно, популяризировать книги с душой, проще говоря, влюблять детей в книгу. Вот вам и миссия этого музея-изюминки.

И вот приходят сюда дети и познают все эти изюминки, причем с удовольствием, потому что это ведь не просто хождение от полки к полке, а настоящее путешествие по особому залу.

Самые-самые книги со своей историей

На самом почетном месте – самая читаемая книга библиотеки («Гарри Поттер»). У нее и место особое: она возлежит на доске в окружении шахмат под фигуры и доску ХII века.

Тут есть самая «тяжеловесная книга» библиотеки, которая весит под 5 кг, самая крошечная («Кобзарь» Шевченко), самая «экранизированная» (Конан Дойл). Книге-бабушке, которая здесь представлена, более 70 лет (издание 1948 года). А вот «Робинзон Крузо», тоже изданный уже давненько, представлен в Музее по той причине, что (снова немного мистики!) это книга-потеряшка.

– Дети очень любят слушать историю этой книги во время экскурсии. Она умудрилась потеряться восемь раз! Ни одна из книг в нашем фонде себе такого не позволяла! Но при этом книга всегда находилась! – рассказывает Ольга Стемберская.

Вот книга о пластике, которая была приобретена библиотекой благодаря реализации проекта «Эколокация», вот уникальные подарочные издания. Поражает и сборник колыбельных песен, изданный более чем на 15-ти языках народов, проживающих в Украине, и книга с 3D-очками… А этот обычный на вид лист бумаги, созданный из осенних листьев!

Каждая представленная в музее книга – это целая история, порой не одна. Хрустальный башмачок на ножке у Золушки? А, между тем, не было никакого башмачка из хрусталя! Это, оказывается, ошибка переводчика. На самом деле, это был всего лишь башмачок, отороченный мехом. Но в Музее современной книги №13 есть «правильный», кстати, довольно редкий экземпляр «Золушки», где героиня носит башмачки с мехом, а не сделанные из хрусталя (издание 1991 года).

Плесните волшебства!

А вот еще один уголок с надписью «библиотека» на китайском языке, старой чернильницей (раритет!) и, конечно, книгами. Этот стол – волшебный. Здесь дети при желании учатся писать перьями. А на книге со сказками и историями Андерсена – фигурка Русалочки, одной из андерсеновских героинь. Книгу вместе с Русалкой библиотеке «подбросили» как-то. Русалочка, кстати, оказалась непростой, обладает, как выяснилось, чародейными свойствами…

А еще есть в музее №13 «теплые книги». Это те, что облачены в обложки, вывязанные разными мастерицами. Некоторые из них могут похвастаться и вязаными закладками. Ну, тут уже настоящий праздник хенд-мейда! Так и хочется взять теплую книгу в руки, усесться в кресло-качалку и погрузиться в мир уникальных страниц. Это тот случай, когда надо видеть!

Мастера – разные: это и библиотекари, и читатели. Вязаные закладки – еще одна изюминка.

Кстати, книги одевают в их «шубки» только в холодное время года.

Впрочем, изюминок в этом Музее множество. А еще – много-много новых идей.

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