В Одессе открылась 23-я фотовыставка «Снимок года – 2025», организованная Одесской фотографической ассоциацией;

Гран-при конкурса получил военнослужащий ВСУ Николай Вдовенко за фото «Воин света»;

На выставке представлено 90 работ 63 авторов из Украины и из-за рубежа.

Корреспондентка «Одесской жизни» побывала на открытии фотовыставки «Снимок года – 2025» в Одессе и лично зафиксировала экспозицию на фото. Выставка проходит в помещении Всеукраинского центра болгарской культуры и уже традиционно стала важным культурным событием города.

Организаторами события выступили Одесская фотографическая ассоциация и городской фотоклуб «Фотон-2». В этом году конкурс объединил не только фотографов Одесской области, но и мастеров, которые из-за войны были вынуждены покинуть свои дома или сейчас живут за границей. Все они — часть общего визуального летописания современной Украины.

По результатам работы профессионального жюри из 244 поданных снимков для экспозиции отобрали 90 работ. В этих кадрах — война и тишина, старость и нежность, боль потерь и свет надежды. Гран-при конкурса получил журналист и военнослужащий Вооруженных сил Украины Николай Вдовенко за фотографию «Воин света» — символ современного украинского характера и внутренней силы.

Жизнь во всей ее сложности

Есть традиции в Одессе, которые не исчезают даже в самые темные времена. Одна из них — ежегодная фотовыставка «Снимок года», которая уже двадцать третий год подряд собирает вокруг себя людей, влюбленных в искусство света и тени, мгновения и эмоции.

Организаторами события традиционно выступили Одесская фотографическая ассоциация и городской клуб фотографов «Фотон-2». Выставка проходит во Всеукраинском центре болгарской культуры в переулке Ивана Луценко.

В этом году выставка «Снимок года – 2025» снова объединила фотографов из разных уголков страны и мира. Свои работы представили не только те, кто постоянно живет в Одесской области, но и одесситы, вынужденные из-за войны выехать за границу, а также мастера, потерявшие дома на оккупированных территориях и в разрушенных городах. Все они сегодня — часть единого творческого сообщества.

Цифры впечатляют: в этом году на конкурс поступило 244 фотографии от 63 авторов. Жюри отобрало для экспозиции 90 работ — самых сильных, искренних, пронзительных. В них — жизнь во всей ее сложности: война и тишина, старость и любовь, боль и надежда.

Победители, говорящие языком сердца

Гран-при получил журналист и военнослужащий ВСУ Николай Вдовенко за фотографию «Воин света». Свет, прорезающий темноту, стал символом мужества людей, которые еще вчера были гражданскими, а сегодня с оружием в руках защищают страну. Это не просто фото — это образ современного украинского характера.

Первое место завоевала Лариса Каверина с работой «Эскиз дождя» — нежной, лиричной, наполненной тишиной между каплями.

Второе место получил Александр Синельников за фотографию «Профиль пожилой дамы» — глубокий и проникновенный портрет, в котором читается целая жизнь.

Третье место заняла Елена Ксенофонтова с работой «Зимнее свидание» — светлым и теплым кадром, который согревает даже в холод.

Награды конкурса

Дипломами жюри также были отмечены:

Анжела Билодид — «Отдых»

Олег Владимирский — «Поминальная молитва»

Юлия Захарченко — «То, что держит»

Евгения Кома — «Спасение»

Сергей Онишко — «Геометрия»

Призы победителям традиционно предоставил многолетний партнер конкурса — магазин фототехники «Paparazzi».

Фотография как способ выжить

«Снимок года» — это не только конкурс. Это хроника времени. Это честный разговор о том, кем мы стали и через что проходим. В каждом кадре — попытка остановить мгновение, чтобы не дать ему исчезнуть в потоке тревожных новостей.

Несмотря на войну, тревоги и потери, Одесса продолжает смотреть на мир сквозь объектив. И именно в этом — ее сила. Потому что пока мы способны видеть красоту, сопереживать и чувствовать — мы живы.

Выставка «Снимок года – 2025» — это еще одно напоминание: свет всегда побеждает тьму. Даже если он пробивается сквозь руины.

Фото автора