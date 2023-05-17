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Иван и Юрий Липы: в честь кого названа эта улица в Одессе

Иван и Юрий Липы: в честь кого названа эта улица в Одессе

Улица Ивана и Юрия Лип протянулась от улицы Маршала Малиновского до улицы Инглези в Хаджибейском районе Одессы. Она получила название в честь отца и сына — врачей и политических деятелей, которые жили в Одессе. Краткую биографию Юрия Липы — общественного деятеля, писателя, философа и борца за независимость Украины читайте в этой статье.

Юрий Иванович Липа родился 5 мая 1900 года в селе Шутова (ныне Яворовского района Львовской области Украины). Он считается сыном украинского писателя, врача и борца за свободу Украины Ивана Липы, хотя достоверной информации о его родителях и месте рождения нет.

Существует версия, что Юрий Липа родился в семье священника и при рождении получил имя Григорий Геращенко. Иван Липа был крестным (а возможно, и биологическим) отцом мальчика и усыновил его, изменив впоследствии ему имя, отчество и фамилию.

Образование в Одессе и за пределами Украины

Начальное образование Юрий Липа получил в четвертой одесской гимназии, и продолжил обучение на юридическом факультете Новороссийского университета. Уже в 17 лет юноша редактировал издание «Вестник Одессы», а в восемнадцать принимал участие в боях с большевиками и белогвардейцами на улицах Одессы.

С началом наступления Красной Армии Юрий вместе с отцом был вынужден переехать в Польшу. Там он поступил на медицинский факультет Познанского университета, а позже совершенствовал свое медицинское образование в Лондоне. Кроме того, Липа учился в высшей школе политических наук при Варшавском университете. 

Окончив университет, он организовал литературную группу «Танк» и стал писать произведения на тему национально-освободительной борьбы украинского народа. Вокруг Липы сплотились украинские эмигранты, мечтавшие о достойном будущем для Украины. 

Для решения проблем, которые могли возникнуть перед независимой Украиной, Юрий Липа вместе с украинскими профессорами создал в Варшаве Украинские черноморский институт, а также Украинский океанический и Украинский сухопутный институты.

Связь с УПА

Во время Второй мировой войны Юрий Липа поддерживал связь с УПА, у которой на тот момент были не лучшие отношения с Армией Крайовой. Поэтому, по требованию польской армии, он был вынужден покинуть Польшу и перебрался в Яворов Львовской области, где занимался врачебной практикой, писал в различные издания, выступал с лекциями. 

Юрий Липа боролся с малороссийскими хуторскими замашками, «шароварничеством» и видел Украину прогрессивной европейской страной. Он был одним из первых, кто предрекал Украине европейский путь развития и считал, что только это сделает нашу страну по-настоящему свободной и процветающей. Эти взгляды Липа выразил в украинской геополитической концепции, которую изложил в книге «Распад России», написанной в 1941 году.

Отказ Гитлеру

Политический авторитет Юрия Липы был настолько высок, что им заинтересовались руководители нацистской Германии. В 1943 году от имени Гитлера Липе предложили возглавить украинское марионеточное правительство, на что он ответил решительным отказом.

Несмотря на наступление Красной Армии, Липа не захотел эмигрировать из Украины. Он переехал в село Бунов и организовал там медицинские курсы для санитаров УПА.

19 августа 1944 года в дом, где жила семья Лип, постучали четверо энкаведистов. Они предложили Юрию поехать с ними, взяв с собой медицинские инструменты. Утром 20 августа жители села нашли тело Юрия Липы со следами зверских пыток.

Через несколько дней после этого погибли вдова Юрия Липы и его старшая дочь Иванна. Младшую дочь, полуторагодовалую Марту, спасли и вырастили односельчане.

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Ирина Сорокина ПРОФИЛЬ

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