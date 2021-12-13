Как вывести пятна от кофе?

Свежее пятно от кофе удалить намного проще, чем застаревшее. Чтобы полностью избавиться от пятна, нужно действовать быстро.

Давайте посмотрим, как удалить пятна от кофе с разных поверхностей.

Как удалить пятно от кофе с одежды или ткани?

Лучше всего сразу же промыть пятно проточной водой. Если вы в кафе или на работе, и не можете снять одежду, то нужно остановить дальнейшее распространение пятна. Хорошенько посыпьте его солью, причем соль должна быть мелкой. Чем больше у вас будет соли, тем глубже она проникнет в ткань. Оставьте на несколько минут, а затем протрите сухой салфеткой или носовым платком. Это поможет убрать излишки жидкости. Придя домой, займитесь окончательным удалением пятна от кофе.

Нанесите на пятно средство для мытья посуды или натрите мылом. Оставьте на 3-5 минут, но не позволяйте ему высохнуть. Чтобы удалить старое пятно, нужно замочить одежду на полчаса в растворе из расчета: на 1 литр теплой воды 1/2 чайной ложки жидкого средства для мытья посуды.

После замачивания тщательно промойте. Стирайте как обычно, убедитесь, что пятно полностью исчезло. В противном случае повторите процедуру с замачиванием.

Как избавиться от кофейных пятен на посуде?

Если оставлять недопитый кофе в чашке подолгу, то отмыть пятна обычным способом будет сложно. Для удаления пятен от кофе с посуды, попробуйте выполнить следующие действия:

Насыпьте на дно чашки пищевую соду Добавьте немного уксуса. Он начнет шипеть и пузыриться Оставьте на 5-10 минут Промойте чашку чистой водой Насыпьте на дно немного соды и добавьте воды, чтобы получилась паста Потрите чашку губкой. Паста из соды поможет эффективно удалить пятна от кофе Промойте чашку водой, а затем вымойте, как обычно

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Что делать, если пролили кофе на ковер или пол?

Пятна с ковра нужно удалять как можно быстрее. Для начала промокните пролитый кофе бумажной салфеткой. Смешайте столовую ложку средства для мытья посуды, столовую ложку уксуса и два стакана теплой воды. Аккуратно протирайте пятно на ковре этим раствором и промакивайте сухой тряпкой. Убедитесь, что тряпка чистая, иначе ковер может окраситься. Повторяйте это до тех пор, пока пятно не исчезнет. В конце протрите место на ковре влажной губкой и промокните сухой чистой тканью.

Если пролили кофе на бетон, кирпич, кафельную плитку или мрамор, то вам понадобится щетка с мягкой щетиной. Разведите в воде немного стирального порошка и делайте круговые движения щеткой. Промойте чистой водой, затем дайте высохнуть. Если вы пролили кофе с молоком или капучино, то этот раствор также поможет удалить жирные разводы.

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