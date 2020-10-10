Три рецепта бодрящего кофе

Кофе с солью и апельсином

ИНГРЕДИЕНТЫ: апельсиновая цедра – 1,5 ч. ложки, апельсиновый сок – 1 ч. ложка, сахар – 1 ч. ложка, щепотка соли, кофе и вода – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: В турку насыпать молотый кофе, сахар и щепотку соли. Залить все горячей водой и варить, не доводя до кипения. Снять с огня, как только кофе поднимется, и добавить апельсиновый сок с цедрой. Дать кофе пару минут настояться и процедить.

Кофе с куркумой и медом

ИНГРЕДИЕНТЫ: кофе, молоко – 240 мл, куркума – 1 г, мед – 5-10 г, корица молотая – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Молоко можно брать любое: животное, растительное, обезжиренное. В сотейник налить молоко для подогрева. Разогреть его не доводя до кипения. Далее добавить куркуму, корицу, мед. Все перемешать и перелить в удобную посуду. К напитку добавить сироп и все тщательно перемешать.

Кофе с пряным сиропом

ИНГРЕДИЕНТЫ: сахар – 2 ч. ложки, молотый имбирь – 1/2 ч. ложки, кардамон – 1/2 ч. ложки, корица – 1/2 ч. ложки, сливки – 11%-ные, вода и кофе – по вкусу.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Кофе заварить и перелить в другую посуду, на время отставить. Сделать пряный сироп: взять сахар, молотый имбирь, кардамон, корицу и 40 мл горячей кипяченой воды. Все ингредиенты смешать до полного растворения сахара. Сливки подогреть, но не доводить до кипения. Смешать в одной емкости кофе, сливки и сироп. Кофе готов.

Фото иллюстрационные