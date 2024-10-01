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Ранкова кава на голодний шлунок: дієтологи про те, як не нашкодити собі

Ранкова кава на голодний шлунок: дієтологи про те, як не нашкодити собі

Цей смачний і підбадьорливий напій давно став незмінним атрибутом нашого життя. І мало хто з нас може уявити собі ранок без чашечки ароматної кави. А багато хто в буквальному сенсі починає з неї свій день, тобто п’є натщесерце до або навіть замість сніданку. А хтось випиває не одну чашку на день. Чи правильно це?

Кава на голодний шлунок шкідлива?

Тим часом, фахівці зі здорового харчування стверджують: кава натщесерце – це шкідливо. Чому? На це є як мінімум дві причини:

  • кава натщесерце підвищує кислотність шлунка і провокує виділення шлункового соку, який роз’їдає стінки шлунка, викликає печію і згодом може стати причиною проблем зі шлунково-кишковим трактом і навіть призвести до гастриту, панкреатиту та виразки шлунка;
  • кава на голодний шлунок з ранку провокує виділення кортизолу – гормону стресу, а він і так досить високий після пробудження, і це небезпечно для здоров’я.

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Однак є й інша думка з цього приводу: на думку ряду фахівців, кофеїн справді стимулює вироблення шлункової кислоти, але лише у частини людей з’являються симптоми печії, нудота та інші реакції після кави. Це пояснюють чутливістю організму до кофеїну, незалежно від того, п’ють напій натще або після сніданку.

Також деякі вчені вважають, що короткострокове підвищення гормону кортизолу не призводить до проблем зі здоров’ям.

Вчимося пити каву правильно

По-перше, дієтологи радять вживати не чисту каву, а з молоком, адже кофеїн та алкалоїди, що входять до складу напою, виводять з організму кальцій, а молоко нівелює цей ефект.

По-друге, чорна кава має виражений сечогінний ефект, тому потрібно заповнювати втрачену рідину. Є традиція подавати каву разом із склянкою води – і це правильно.

І по-третє, що теж дуже правильно – починати ранок все ж таки варто не з кави, а зі склянки чистої води.

Скільки можна пити каву на день без шкоди здоров’ю

У чому всі експерти єдині, так це в тому, що надто часте вживання кави не корисне: у надлишку цей напій змінює «хімію мозку», тобто, щоб отримати очікуваний ефект, кави з кожним разом потрібно більше. А в непомірно великих кількостях кава викликає прискорене серцебиття, головний біль, підвищення тиску та безсоння. При цьому немає значення, п’єте ви його на голодний шлунок чи ні.

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І незважаючи на те, що дозування кави індивідуальне для кожного і залежить від чутливості організму, щоб уникнути звикання та побічних ефектів кави, слід вживати не більше 300-400 мг кофеїну – а це не більше трьох чашок на день. Для більшості з нас така кількість кави не має негативного впливу, зате має виражену антиоксидантну та гепатопротекторну дію, тобто захищає клітини печінки.

А ось особливо чутливим людям ранкову каву обов’язково потрібно поєднувати з перекушуванням або пити її після їжі.

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