Как правильно пить кофе, чтобы укрепить здоровье

Кофе – один из самых любимых и незаменимых напитков в быту. Пользу или вред принесет кофеин зависит от того, как часто и в каком количестве его употреблять. Запомните несколько простых советов о том, как правильно пить кофе, чтобы не навредить здоровью.

Вредно пить кофе на голодный желудок?

Утренний кофе необходимо пить после завтрака, а не вместо него. В противном случае напиток может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую и эндокринную систему.

Кофе и масло

В напиток полезно добавить кокосовое масло. При этом температура кофе не должна быть слишком высокой. Жиры, содержащиеся в маслах, защищают сердце от болезней и приводят давление в норму. Чтобы кофе действительно принес пользу, нужно отказаться от добавления в напиток коровьего молока или сливок. Если вы все же привыкли пить латте или капучино, то прекрасной заменой будет соевое, миндальное или кокосовое молоко.

Кофе и корица

Кофе с корицей не только вкусный, но и полезный. Такой дуэт содержит антиоксиданты, что способствует выведению токсинов из организма и продлению молодости. Кроме того, корица снижает уровень сахара в крови.

На что заменить сахар?

Замените сахар на натуральные подсластители, например, мед, финиковый, кленовый сироп или сироп агавы. Но помните, что подстастители, особенно мед, нужно добавлять в уже немного остывший кофе. Употреблять напиток можно и с сухофруктами. Это будет отличным вариантом для перекуса и десерта.

Сколько пить кофе в день?

Лучше всего употреблять в день до 300 миллиграммов кофеина. Примерно столько кофеина мы получим из трех чашек кофе. Такая доза является безопасной для организма, зарядит вас энергией, поможет справиться с усталостью и даст больше выносливости при занятиях спортом.

Что такое кофе?

Кофеин — это сильный стимулятор, который прежде всего влияет на нашу центральную нервную систему. Он активирует деятельность головного мозга, улучшает активность, внимание и концентрацию.

Фото: pro100news.info

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