fbpx
Новости Одессы и Одесской области

Как правильно пить кофе, чтобы укрепить здоровье

Как правильно пить кофе, чтобы укрепить здоровье

Кофе – один из самых любимых и незаменимых напитков в быту. Пользу или вред принесет кофеин зависит от того, как часто и в каком количестве его употреблять. Запомните несколько простых советов о том, как правильно пить кофе, чтобы не навредить здоровью.

Вредно пить кофе на голодный желудок?

Утренний кофе необходимо пить после завтрака, а не вместо него. В противном случае напиток может оказать негативное воздействие на сердечно-сосудистую и эндокринную систему.

Кофе и масло

В напиток полезно добавить кокосовое масло. При этом температура кофе не должна быть слишком высокой. Жиры, содержащиеся в маслах, защищают сердце от болезней и приводят давление в норму. Чтобы кофе действительно принес пользу, нужно отказаться от добавления в напиток коровьего молока или сливок. Если вы все же привыкли пить латте или капучино, то прекрасной заменой будет соевое, миндальное или кокосовое молоко.

Кофе и корица

Кофе с корицей не только вкусный, но и полезный. Такой дуэт содержит антиоксиданты, что способствует выведению токсинов из организма и продлению молодости. Кроме того, корица снижает уровень сахара в крови.

На что заменить сахар?

Замените сахар на натуральные подсластители, например, мед, финиковый, кленовый сироп или сироп агавы. Но помните, что подстастители, особенно мед, нужно добавлять в уже немного остывший кофе. Употреблять напиток можно и с сухофруктами. Это будет отличным вариантом для перекуса и десерта.

Сколько пить кофе в день?

Лучше всего употреблять в день до 300 миллиграммов кофеина. Примерно столько кофеина мы получим из трех чашек кофе. Такая доза является безопасной для организма, зарядит вас энергией, поможет справиться с усталостью и даст больше выносливости при занятиях спортом.

Что такое кофе?

Кофеин — это сильный стимулятор, который прежде всего влияет на нашу центральную нервную систему. Он активирует деятельность головного мозга, улучшает активность, внимание и концентрацию.

Фото: pro100news.info

*Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Загрузка...
Анастасия Епурь
Анастасия Епурь ПРОФИЛЬ
Выскажите ваше мнение. Это важно.
avatar
500
  Подписаться  
Сообщать о
Еще по теме
  • Делимся опытом: вся правда о чудо-ягодах годжи
    Делимся опытом: вся правда о чудо-ягодах годжи

    Десять лет на своем участке я выращиваю годжи. За это время мне удалось хорошо узнать растение и усовершенствовать методы агротехники по возделыванию. На сегодняшний день годжи – уже хорошо известная в Украине культура. Ни одно из специализированных изданий не оставило его без внимания. У каждого свое мнение. Информация противоречивая. Вот я и хочу поделиться ответами на самые распространенные вопросы, основываясь на собственном опыте.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Культура питания — залог выживания, или как не стать диабетиком?
    Культура питания — залог выживания, или как не стать диабетиком?

    Недавно во всем мире отмечали день борьбы против диабета. Это настоящая «чума» ХХІ века. Все больше людей на планете страдают от вечной усталости, сильной жажды, незаживающих ран и немеющих конечностей. А это и есть основные признаки диабета. Излечить его полностью пока невозможно, а вот предупредить болезнь вполне реально. О профилактике и первых симптомах диабета нам рассказал доцент, эндокринолог Одесской областной клинической больницы Александр Перстнев.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Групп инвалидности больше не будет: что появится взамен и как это отразится на жизни украинцев?
    Групп инвалидности больше не будет: что появится взамен и как это отразится на жизни украинцев?

    Кабинет министров Украины планирует отказаться от существующей системы градации инвалидности и перейти. По словам председателя комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галины Третьяковой, вместо существующей еще со времен СССР системы определения групп инвалидности, государство перейдет к действующему в Евросоюзе Международному классификатору функциональности (МКФ).
    Разбирались, что это значит.

    ПОДРОБНЕЕ
  • На заметку одесским потребителям: кто за что отвечает в поставке газа?
    На заметку одесским потребителям: кто за что отвечает в поставке газа?

    К нам в редакцию все чаще поступают звонки от читателей с вопросами по газоснабжению. Одних интересует прогнозы стоимости газа на зиму, другие пытаются разобраться в тонкостях назначения субсидии. А есть те, кто просит разъяснить, кто и за что отвечает при поставке газа. Для них «Одесская жизнь» подготовила материал, который разграничит обязанности участников процесса газоснабжения.

    ПОДРОБНЕЕ
  • Советы садоводам: когда укрывать розы
    Советы садоводам: когда укрывать розы

    Не спешите укрывать кусты розы на зиму. Это следует делать только после устойчивого похолодания и снижения температуры воздуха до минус 5 градусов. Незначительные заморозки закаляют культуру.

    ПОДРОБНЕЕ
Все новости
Выбор редакции

Загрузка...

Контакты

Вы стали свидетелем важного события и у вас есть чем поделится с редакцией? Пишите нам, мы обязательно свяжемся с вами.

Адрес:

65058, г. Одесса
ул. Маршала Говорова, 2
офис 314

Телефоны:

+38 (048) 734-22-77
+38 (048) 748-02-99
mail.centrmedia@gmail.com

Мы в сети

Наши партнеры

   
  • Автомобили
  • Работа
  • Недвижимость
  • Туризм
  • Всемирный клуб одесситов
  • На пенсии
  •    

Реклама на сайте

Телефоны отдела рекламы: (048) 734-22-77; 050 316 38 92.
E-mail:  gazeta_np@ukr.net

Подписаться на газету можно в любом почтовом отделении города Одессы и Одесской области. Подписной индекс — 96217.

Наверх
© 2009-2019, Центр медиа. Все права защищены.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам:
Отправить