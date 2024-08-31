В Одесской области вводят новое питание школьников: полезно, но не всегда вкусно?

Моя знакомая — врач-гастроэнтеролог, когда мы проходили мимо полных посетителей McDonalds, уверенно сказала: «Пока это работает, у меня работы будет очень много».

Это очень четко обозначает проблему: многие остаются в плену ложных пищевых привычек, а дети подражают привычкам взрослых. Чтобы привести пример здорового школьного питания, были представлены перспективные инфраструктурные проекты по строительству фабрик-кухонь в Запорожской, Одесской и Львовской областях. Чтобы больше узнать о проекте, который реализуется в Одесской области, мы обратились к директору департамента образования и науки ОГА Александру Лончаку.

А повара кто?

— Александр Анатольевич, глобальная перестройка подходов к организации школьного питания невозможна без подготовки кадров. Как с этим дело?

– А мы с этого и начали. Наша область еще в 2023 году попала в тройку областей, которые начали реализовывать пилотный проект School Chef’s Training Hubs Development по усовершенствованию питания школьников, инициированный Еленой Зеленской. Уже в июне 2023 года на базе ДОУ «Одесский центр профессионально-технического образования» был открыт первый кулинарный хаб, оснащенный современным оборудованием, и обучено 20 мастеров. Учили их готовить блюда по обновленному школьному меню, разработанному Евгением Клопотенко и командой профессиональных технологов. Согласно недавно проведенному в области анонимному анкетированию, более 85% родителей отмечают улучшение качества питания в школьных столовых.

— Будет ли достаточно одного кулинарного хаба на большую Одесскую область?

— По инициативе начальника Одесской ОВО было принято решение создать дополнительно еще два кулинарных хаба — на севере и юге области. В результате 813 квалифицированных работников пищеблоков школ прошли переподготовку и повысили свою квалификацию.

Старые пищеблоки модернизируют

— Но кроме обучения людей, им еще предстоит создать современные условия труда?

— На сегодняшний день полностью завершены ремонтные работы в пищеблоках заведений общего среднего образования Белгород-Днестровского городского, Авангардовского и Окнянского поселковых, Визырской сельской территориальных общин, что позволило нам внедрить новые технологические модели питания — проекты «Опорная кухня» и «Базовая кухня».

— Где появится первая фабрика-кухня в нашем регионе?

– Планируется строительство фабрики-кухни на территории города Измаил. Предприятие сможет обеспечить качественным питанием школы и детские сады Измаила и Сафьяновской общины, а в перспективе приобщить к программе даже учебные заведения Ренийской общины. Подобный подход позволяет централизовать производство, обеспечить одинаковое качество блюд и сэкономить ресурсы. Работы по созданию фабрики-кухни должны начаться в следующем году.

Не всем нравится

Еще в 2022 году, когда вводили новое меню от Клопотенко, я посетила одесский лицей №7. Общение с учителями подтвердило: многие родители недовольны изменениями и считают, что дети остаются голодными. Сейчас пообщалась с соседкой Мариной, старший сын которой, Антон, первого сентября впервые пойдет в школу.

— Я что должна готовить Антону отдельно от всей семьи? — возмутилась Марина. — Нас в семье шестеро. То нет света, то воздушная тревога. Антон любит мясо, картофель, а салаты – не очень. Он по новым правилам не будет питаться.

Узнав от меня, что брать с собой еду в школу ребенок не сможет, потому что это запрещено, задумалась. А потом выдала:

— Школа рядом, на большом перерыве успеет прибежать и поесть.

Справка «Одесской Жизни»

Евгений Клопотенко, известный украинский шеф-повар и общественный деятель, разработал новое школьное меню для украинских учебных заведений. Его инициатива стремится улучшить качество питания детей и сделать его более полезным и сбалансированным. Основные принципы нового меню включают в себя:

Разнообразие. Меню предлагает широкий выбор блюд, не только соответствующих современным стандартам.здорового питания, но имеют привлекательный вкус и презентацию.

Меньше сахара и соли. В рационе школьников снижено содержание соли и сахара, что соответствует рекомендациям по здоровому питанию.

Больше овощей и фруктов. В меню увеличено количество овощей и фруктов, что обеспечивает организм детей необходимыми витаминами и минералами.

Белковые продукты. В меню включено достаточное количество белковых продуктов, включая мясо, рыбу, бобовые и яйца, чтобы обеспечить детям необходимый уровень энергии и развития.

Сезонность продуктов. Для блюд используются сезонные продукты, что способствует не только здоровому питанию, но и уменьшению затрат на продукты.

Удобство приготовления. Рецепты разработаны таким образом, чтобы их легко могли приготовить школьные повара с учетом имеющихся ресурсов.

Клопотенко отмечает, что новое меню не только полезно для детей, но и учитывает украинские традиции и вкусовые предпочтения, что делает его популярным среди школьников.

Примеры блюд нового школьного меню