Улучшаем зрение: как избавиться от катаракты

Народные целители при диагнозе «катаракта глаза» обращают внимание, прежде всего, на работу почек. Если они плохо выводят излишки солей из организма, то возникают проблемы со зрением.

Официальная медицина для лечения катаракты применяет лазерную хирургию, заменяет больной хрусталик на искусственный. Однако заменой хрусталика не устраняется причина заболевания. Оно прогрессирует и нередко после замены хрусталика больной снова видит нечетко. Ведь соли, откладывающиеся на стенках сосудов, разрушают их, уязвляется сетчатка глаза, поднимается внутренне глазное давление.

В народной медицине для лечения используют золотарник канадский, который нормализует солевой обмен, налаживает работу почек, выводит соли из организма, очищает от них хрусталик глаза.

Лекарство из золотарника: чайную ложку измельченного растения залить стаканом кипятка, настоять в течение часа. Употреблять по четверти стакана 4 раза в день за полчаса до еды. Обратите внимание: дозу ни в коем случае нельзя превышать!

Также при катаракте применяют лекарство из хрена (противопоказано при повышенной кислотности).

Столовую ложку натертого корнеплода залить стаканом молока, довести до кипения, настоять. Употреблять по четверти стакана 4 раза в день.

Поможет очанка

Лечить катаракту поможет и целебное растение очанка. Особенно полезна она людям с повышенным давлением.

Для приготовления лекарства чайную ложку измельченного растения залить стаканом кипятка, настоять. Пить по четверти стакана четыре раза в день за 20-25 минут до еды.

Петрушка, укроп, звездчатка против катаракты

При проблемах со зрением в качестве приправ в блюда надо добавлять побольше укропа и петрушки. Укроп, кроме внутреннего употребления, используют и наружно (примочки для глаз). В два маленьких полотняных мешочка (5х5) кладут по столовой ложке измельченной травы укропа. Опускают их в кипяток на 1-2 минуты, дают им немного остыть и теплыми кладут на глаза. Оставляют на 15-20 минут. Такие же компрессы можно делать из семян укропа, а также травы звездчатки (мокрицы).

Морковь способствует восстановлению зрения

В рацион больных катарактой должна быть включена морковь. Ее соком можно даже закапывать глаза.

Важно помнить, что лечение катаракты – очень длительный процесс. Нужно набраться терпения и не останавливаться, пока не исчезнут «мушки». Только тогда можно быть уверенным, что вы преодолели болезнь и оздоровили не только зрение, но и организм в целом.

По материалам книги «Зеленая планета»

Фото: static.life.ru

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