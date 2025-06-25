Ключевые моменты:

Где одесситы могут пройти бесплатные профилактические осмотры опорно-двигательного аппарата у детей – адреса медучреждений;

Каждый четвертый ребенок в Украине испытывает проблемы с осанкой.

Чтобы пройти бесплатные профилактические осмотры опорно-двигательного аппарата у детей, 26 июня следует обратиться к врачам-педиатрам, хирургам и ортопедам детских городских поликлиник и детскому консультативно-диагностическому центру по таким адресам:

Детская городская поликлиника № 1

ул. Праведников мира, 36, 2-й этаж, кабинет ортопеда №16, с 9:00 до 13:00.

Детская городская поликлиника №2

ул. Владислава Бувалкина, 59; 1-й этаж, кабинет хирурга №115, с 9:00 до 14:00;

просп. Князя Владимира Великого, 67, 2-й этаж, кабинет хирурга №36, с 14:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника № 3

ул. Еврейская, 11, осмотры врачами-педиатрами – с 9:00-14:00; 1-й этаж, кабинет № 41 – осмотр ортопедом-травматологом с 9:00 до 14:00, осмотр хирургом – с 14:30 до 20:00.

Детская городская поликлиника № 4

ул. Добровольцев, 26, осмотры врачами-педиатрами с 9:00 до 15:00.

Детская городская поликлиника № 5

ул. Евгения Танцюры, 80, 3-й этаж, кабинет №24, с 8:00 до 16:00.

Детская городская поликлиника № 6

ул. Академика Филатова, 7а, осмотры врачами-педиатрами с 8:00 до 19:00.

Детская городская поликлиника №7

ул. Старопортофранковская, 46, 2-й этаж, кабинет хирурга, №22а с 13:00 до 19:00.

Детский консультативно диагностический центр им. акад. Б.Я. Резника

ул. Всеволода Змиенко, 10, кабинет педиатра № 12 – с 9:00 до 14:00; кабинет педиатра № 17 – с 14:00 до 17:00.

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По данным Министерства здравоохранения Украины, каждый четвертый ребенок в Украине испытывает проблемы с осанкой, а в школьном возрасте у 80% детей диагностируют сколиоз на разных стадиях.

Сколиоз – это серьезное заболевание, и если его не лечить, а искривление позвоночника будет больше 40 процентов, то единственно возможным методом лечения будет операция. Но надо знать, что в детском возрасте, пока позвоночник формируется, сколиотические изменения являются обратимыми.